Real Betis merayakan kemenangannya atas Real Madrid dengan cara istimewa melalui akun-akunnya di media sosial, setelah pertandingan antara kedua tim di Stadion La Cartuja menyuguhkan momen-momen menegangkan yang berlangsung hingga menit-menit terakhir.

Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-0 pada Jumat malam kemarin itu diwarnai banyak momen krusial, di antaranya penalti yang gagal dieksekusi Kylian Mbappe, serta sebuah gol yang dianulir karena offside, sebelum tim Andalusia itu merayakan raihan tiga poin.

Betis sangat aktif di platform media sosial usai pertandingan, namun salah satu pesannya ditujukan secara langsung kepada Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, setelah pernyataannya soal penampilan tim Andalusia tersebut.

Mourinho mengatakan usai pertandingan: "Saya ucapkan selamat kepada Betis, yang bermain untuk hasil imbang lalu menang lewat lotre."

Akun resmi Betis pun tak menunda diri untuk membalas dengan nada sindiran kepada pelatih asal Portugal itu, dengan mengunggah pesan yang berbunyi: "Kami sudah menang lotre sejak lama.. terima kasih kepada para suporter kami yang mendorong kami menuju kemenangan."

Betis juga merayakan penyelamatan krusial kipernya, Alvaro Valles, atas penalti Mbappe pada menit ke-92, dan mengunggah melalui akunnya sebuah kalimat sindiran yang berbunyi: "90 menit di La Cartuja sangat panjang...", sebagai isyarat atas sulitnya momen-momen terakhir pertandingan.

Kalimat ini digunakan oleh "Juanito", legenda Real Madrid, setelah timnya kalah 1-3 dari Inter Milan di Italia pada laga leg pertama Piala UEFA tahun 1986, di mana saat itu ia berkata "90 menit di Santiago Bernabeu sangat panjang".

Klub itu juga tak lupa memuji ketajaman pemain Brasil, Antony, yang tampil kuat, di mana akun Betis mengunggah sebuah foto yang disertai emoji "kambing", sebagai isyarat atas penampilan mencoloknya sepanjang laga.

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