Pertandingan leg pertama perempat final Liga Europa antara SC Braga dan Real Betis pada Rabu lalu berakhir imbang. Tim Portugal itu sempat unggul berkat tendangan tumit indah dari mantan pemain Ajax, Florian Grillitsch, namun setelah jeda, Cucho Hernández mencetak gol penyama kedudukan dari titik penalti: 1-1. Pertandingan leg kedua di Sevilla akan digelar Kamis pekan depan.

Braga memulai pertandingan dengan sangat baik dan unggul hanya dalam waktu kurang dari lima menit. Diego Rodrigues mengirim umpan rendah dari tendangan sudut ke tiang dekat, di mana Grillitsch muncul dan mengelabui kiper Pau López dengan tendangan tumit yang indah: 1-0.

Betis seolah langsung merespons saat tendangan bebas diproses dengan buruk oleh Braga dan Marc Bartra dengan cepat menyambar bola pantul untuk mencetak gol. Namun, asisten wasit mengangkat bendera dan itu terbukti benar: offside.

Betis kemudian benar-benar menjadi tim yang dominan di stadion ikonik 'Batu' milik Braga. Dari momen serangan balik Spanyol lainnya, Bartra kembali mendapat umpan. Bek tengah itu melepaskan sundulan indah, namun upayanya membentur bagian luar tiang gawang.

Braga terus mendapat tekanan hebat dan harus berterima kasih kepada kiper Lukás Hornícek karena skor tetap 0-1 untuk waktu yang lama. Kiper asal Ceko itu keluar dari gawangnya dengan sangat baik untuk mencegah Abde Ezzalzouli mencetak gol dan juga menyelamatkan peluang sundulan bagus dari Hernández.

Setelah hampir satu jam, Betis akhirnya mendapatkan keberuntungan yang mereka harapkan. Abde dijatuhkan secara terang-terangan oleh gelandang Gorby, yang mendapat kartu kuning, dan tendangan penalti yang diberikan berhasil disarangkan ke sudut atas gawang oleh Hernández: 1-1.

Abde ingin mengambil tendangan penalti itu sendiri, dan tidak bersorak ketika jelas bahwa bukan dia, melainkan Hernández yang akan mengambil penalti tersebut. Betis, di mana Antony masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua, tidak mampu menekan lawan, tetapi juga tidak perlu terlalu khawatir terhadap tuan rumah.

Antony terlibat insiden dengan pemain pengganti Braga, Demir Tiknaz, di menit-menit akhir. Keributan itu mereda, tetapi hal itu tidak menghentikan para pendukung Braga untuk mencemoohnya setiap kali dia menyentuh bola. Antony hampir saja mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-2 di masa injury time, tetapi tendangannya melenceng beberapa sentimeter.