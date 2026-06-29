Reaksi yang mengkhawatirkan menjelang pertandingan Belanda vs Maroko di Piala Dunia: ‘Ini seperti neraka!’

Tim nasional Belanda akan menghadapi pertandingan yang sangat berat di Piala Dunia. Bukan hanya karena lawannya adalah Maroko, tetapi juga karena bermain di Monterrey digambarkan sebagai ‘neraka’.

Hal ini berkaitan erat dengan kondisi cuaca ekstrem di kota Meksiko tersebut. Mantan direktur Feyenoord, Dennis te Kloese, yang kini telah mengundurkan diri, sebelumnya telah menyarankan Oranje untuk menghindari Monterrey, namun karena pertandingan ini tetap harus berlangsung, pakar berpengalaman Merel van Dongen dari ESPN menjelaskan betapa beratnya bermain di Estadio Monterrey.

Van Dongen (33), yang kini sudah pensiun, dua kali menjadi juara bersama CF Monterrey. “Atap stadion menjorok ke atas tribun. Akibatnya, terjadi penumpukan panas yang luar biasa di dalam stadion, hampir tidak ada angin sama sekali. Rasanya seperti selimut yang mencekik. Anda tidak bisa melindungi diri dari itu. Saya rasa para pemain kita benar-benar akan menghadapi ujian berat di sana.”

“Karena suhunya benar-benar seperti neraka. Di sana, sekitar jam itu (19.00, red.), sangat panas dan kelembapan udaranya sangat tinggi... Hampir tidak bisa dijelaskan. Saya cukup tahan terhadap panas. Sebelumnya saya bermain di Spanyol, jadi saya sudah terbiasa. Tapi sejujurnya: kadang-kadang memang tidak bisa diatasi.”

Van Dongen bahkan pernah harus dievakuasi dengan ambulans dari stadion Monterrey karena dehidrasi. “Kamu terus-menerus berjuang secara mental melawan panas. Kadang-kadang aku diberi oksigen saat jeda pertandingan, dan di Olimpiade kami memakai rompi es sebelumnya. Makan es serut juga membantu. Soalnya, kamu harus bisa menurunkan suhu tubuhmu.”

Van Dongen pun memiliki saran yang jelas untuk Ronald Koeman. “Tolong lakukan pemanasan yang intens, lebih keras dari biasanya. Jangan santai-santai, tapi langsung all-out. Sampai benar-benar kelelahan. Hampir mustahil untuk terbiasa dengan panasnya, jadi cobalah melewati titik kelelahan itu. Biarkan diri kamu berkeringat, karena itulah yang paling parah: kehilangan cairan. Ini akan menjadi tantangan besar bagi timnas Belanda. Survival of the fittest.”

Pada malam hari dari Senin ke Selasa, pukul 03.00 waktu Belanda, pertandingan babak 16 besar Piala Dunia akan digelar. Pemenang akan lolos ke babak perempat final, di mana Kanada atau Afrika Selatan akan menjadi lawannya.