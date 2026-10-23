Direktur stasiun radio Spanyol "Radio Estadio", Edu Garcia, mengungkap momen lucu yang mempertemukannya dengan bintang asal Argentina Lionel Messi, kapten Inter Miami, saat keduanya berbincang mengenai nyanyian yang dilontarkan para suporter Real Madrid terhadapnya di Stadion Santiago Bernabeu, sembari mengenang kembali kisah di balik perjalanan karier sang bintang yang baru saja meraih Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga.

Dalam acaranya "Más de Uno", direktur radio tersebut merayakan perjalanan karier sepak bola Messi dan pencapaian-pencapaian bersejarahnya, di samping kegiatan amal serta hubungannya dengan media, bertepatan dengan penghargaan yang diterimanya sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya bagi sepak bola, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Messi mengenang kembali kisah dari Stadion Bernabeu

Direktur radio itu menceritakan bahwa dalam salah satu laga El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona di Stadion Santiago Bernabeu, para pekerja radio terpaksa menyamar di antara tribune, di tengah perselisihan yang terjadi saat itu antara La Liga yang dipimpin Javier Tebas dengan stasiun-stasiun radio terkait izin masuk ke stadion.

Selama pertandingan, mikrofon salah satu penyiar menangkap nyanyian dari seorang suporter Real Madrid terhadap Messi, yang digambarkan oleh sang penulis sebagai salah satu bentuk hinaan yang ditujukan kepada bintang Argentina itu, ketika suporter tersebut meneriakkan kata "hormon", merujuk pada pengobatan hormon yang dijalani Messi semasa kecilnya.

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Direktur radio itu menambahkan bahwa ia kemudian bertemu Messi dalam sebuah pameran di Barcelona, saat ia membantunya memperkenalkan sepatu barunya, lalu pemain Argentina itu bertanya kepadanya tentang kebenaran apa yang dikatakan orang tentang dirinya di ibu kota Spanyol.

Messi berkata kepadanya: "Katakan yang sebenarnya, apa yang mereka katakan tentangku di Madrid?".

Direktur radio tersebut menjelaskan bahwa ia menceritakan kepada Messi peristiwa nyanyian yang dilontarkan seorang suporter Real Madrid di Bernabeu, lalu ia terkejut dengan reaksi Messi yang justru meledak dalam tawa, sebuah pemandangan yang mencerminkan caranya menyikapi situasi itu dengan jenaka alih-alih dengan kemarahan.

Penghormatan yang layak untuk perjalanan karier yang luar biasa

Direktur radio itu juga menyinggung perjalanan karier Messi yang penuh dengan pencapaian, seraya menyebutkan bahwa gelar juara Piala Dunia bersama Argentina menjadi tonggak bersejarah dalam kariernya, di samping kontribusi amalnya yang semakin menonjol seiring berjalannya waktu.

Ia juga memuji kepribadian bintang Argentina tersebut, yang cenderung tenang dan tidak banyak bicara, serta lebih memilih mengekspresikan dirinya melalui sepak bola, hal yang membuat momen-momen kemunculannya di hadapan media menjadi sangat diperhatikan.