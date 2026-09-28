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Cristiano RonaldoIMAGO
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Reaksi mengejutkan Cristiano Ronaldo setelah kemenangan Portugal jadi viral

Norway vs Portugal
Norway
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo memicu kehebohan pada Minggu malam setelah duel Nations League antara Norwegia dan Portugal. Meski negaranya menang 1-2, Ronaldo langsung menuju ruang ganti seusai peluit panjang dibunyikan, seperti terlihat dalam tayangan video.

Portugal unggul pada menit ke-17 lewat João Felix. Tak lama setelah jeda, Erling Braut Haaland mencetak gol untuk membuat skor menjadi 1-1, tetapi tiga menit kemudian skor kembali menjadi 1-2 berkat gol Gonçalo Ramos. Itulah yang menjadi skor akhir.

Yang mencolok, Ronaldo memulai laga di bangku cadangan, dan pada akhirnya tidak masuk sebagai pemain pengganti. Itu terjadi untuk pertama kalinya sejak Piala Eropa 2008 dalam laga internasional resmi Portugal.

Dan Ronaldo tampaknya tidak senang dengan hal itu. Dalam video yang beredar di internet, terlihat sang superstar tampak berjalan dengan kesal ke lorong pemain segera setelah peluit panjang dibunyikan. Saat rekan-rekan setimnya berterima kasih kepada suporter Portugal yang datang mendukung, Ronaldo juga tidak terlihat.

Pelatih tim nasional Jorge Jesus mengakui setelah pertandingan bahwa pada saat itu ia tidak menyadari kepergian dini sang kapten. Sang pelatih menegaskan bahwa ia berencana mengadakan pembicaraan pribadi dengan Ronaldo mengenai tugasnya sebagai kapten.

UEFA Nations League A
Wales crest
Wales
WAL
Norway crest
Norway
NOR
UEFA Nations League A
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Denmark
DEN
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Portugal
POR

Menurut Jesus, jalannya pertandingan tidak membenarkan untuk memasukkan seorang striker dengan profil spesifik seperti Ronaldo. Pelatih tim nasional itu kembali menegaskan bahwa fakta bahwa superstar Al-Nassr tersebut harus tetap berada di pinggir lapangan saat melawan Norwegia, tidak berarti perannya telah berkurang.

Tentang tidak berterima kasih kepada para fans, Jesus berkata: “Hanya dia yang bisa menjawab itu. Faktanya, dia tidak bermain hari ini. Itu tidak berarti saya tidak mengandalkannya. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa saya akan memainkannya, tetapi saya rasa itu bukan yang dibutuhkan pertandingan.”

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