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RB Salzburg vs Ararat Armenia: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 12.45 Red Bull Arena

RB Salzburg menjamu Ararat Armenia di Liga Europa. Pertandingan berlangsung di Red Bull Arena, Salzburg.

Bagi tuan rumah, fase liga ini menjadi kesempatan untuk menjaga peluang mengejar tim-tim di atasnya. Salzburg berada di peringkat ke-26 klasemen, posisi yang tidak diinginkan klub tersebut.

Hasil mereka belakangan ini beragam. Pada Minggu, Salzburg kalah 0-1 di markas Austria Wien dalam laga Bundesliga, setelah sebelumnya menang 4-3 di kandang Sturm Graz. Di Liga Europa, tim asuhan Danny Röhl terakhir kali kalah 0-2 dari RSC Anderlecht.

Ararat Armenia datang sebagai tim peringkat ke-36 dan sejauh ini juga belum banyak mengumpulkan poin. Mereka kalah 0-4 dari AZ Alkmaar dan 2-3 dari Torreense.

Di kompetisi domestik, tim asuhan pelatih Tulipa tampil lebih baik. Ararat terakhir kali meraih kemenangan atas Van, Gandzasar, dan FC Noah di liga Armenia.

Salzburg ingin bangkit di hadapan pendukung sendiri, sementara Ararat sangat membutuhkan poin. Berikut informasi tempat Anda dapat menyaksikan pertandingan ini.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kabar RB Salzburg dan Ararat Armenia?

RB Salzburg meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, tanpa hasil imbang. Terakhir, mereka kalah 0-1 di markas Austria Wien pada 22 November. Sebelumnya, Salzburg menang 5-1 atas Austria Lustenau dan 4-3 di kandang Sturm Graz. Secara keseluruhan, Salzburg mencetak 12 gol dan kebobolan 9 gol.

Ararat Armenia juga mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan. Terakhir, klub tersebut menang 2-1 atas Van pada 20 November. Sebelumnya, mereka menang 3-0 atas Gandzasar serta kalah dari Torreense (2-3) dan AZ Alkmaar (0-4). Selisih gol mereka dalam lima pertandingan tersebut adalah 9:9.

RB Salzburg vs Ararat Armenia: Susunan pemain

RB Salzburg vs Ararat Armenia: Performa

RB Salzburg vs Ararat Armenia: Rekor pertemuan

RB Salzburg vs Ararat Armenia: Klasemen