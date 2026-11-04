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RB Leipzig vs Manchester City hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Champions League

RB Leipzig menghadapi Manchester City di Liga Champions. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Liga Champions UEFA di televisi

RB Leipzig vs. Manchester City: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Red Bull Arena Leipzig

Pertandingan antara RB Leipzig dan Manchester City dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

RB Leipzig vs. Manchester City hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara RB Leipzig dan Manchester City disiarkan langsung di DAZN. Laga ini juga tersedia melalui streaming langsung di platform tersebut.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan RB Leipzig dan Manchester City?

RB Leipzig menghadapi laga ini dengan bekal tiga kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Teranyar, Leipzig mengalahkan Schalke 04 dengan skor 2-0 dalam laga tandang Bundesliga. Sebelumnya, mereka menang telak 4-0 atas Elversberg. Dua kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Real Madrid (1-4 di Liga Champions) dan Bayern München (1-6 di Bundesliga). Secara keseluruhan, Leipzig mencetak 12 gol dan kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan itu.

Manchester City meraih dua kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, dengan satu laga lainnya berakhir imbang. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Brighton di Liga Primer. Sebelumnya, City menang telak 5-1 atas AEK Athena di Liga Champions. Secara keseluruhan, City mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu.

RBL

RBL - Performa

FCB
K6-1
RMA
K4-1
ELV
M4-0
ESN
M1-2
S04
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MCI

MCI - Performa

IPS
M3-2
AEK
M5-1
AVL
K2-1
BHA
M2-2
BHA
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

RB Leipzig vs. Manchester City: Susunan pemain

Susunan Pemain RB Leipzig vs Manchester City

4-3-3
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Formasi
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiC. BaumgartnerC. BaumgartnerR. CruzR. CruzA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaG. DonnarummaG. DonnarummaN. O'ReillyN. O'ReillyM. NunesM. NunesA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiR. CherkiR. CherkiP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
RB Leipzig

Susunan Pemain Utama

Manchester City

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Demichelis
  • E. Maresca
RB Leipzig

Cedera dan Larangan Bermain

Manchester City

RB Leipzig vs. Manchester City: Performa

RBL

RBL - Performa

FCB
K6-1
RMA
K4-1
ELV
M4-0
ESN
M1-2
S04
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MCI

MCI - Performa

IPS
M3-2
AEK
M5-1
AVL
K2-1
BHA
M2-2
BHA
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

RB Leipzig vs. Manchester City: Rekor pertemuan

Head to Head

RB LeipzigSeriManchester City
1
1
3
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
FT
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FT
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
7
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FT
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
6Gol yang Dicetak15
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

RB Leipzig vs. Manchester City: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
M
M
M
M
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
M
M
M
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
M
K
M
M
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
K
M
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
K
M
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
4220125+78
M
S
S
M
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
11
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
14
InterInterINT
420286+26
M
M
K
K
15
LASKLASKLAS
4202109+16
M
M
K
K
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
M
K
K
M
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
19
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
M
S
K
S
20
RomaRomaROM
4112108+24
K
M
K
S
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
22
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
23
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
K
S
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
S
K
M
K
25
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
26
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
K
K
M
K
30
AEK AthensAEK AthensAEK
4103511-63
K
K
K
M
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
K
K
M
K
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
LilleLilleLIL
4013410-61
S
K
K
K
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
K
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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