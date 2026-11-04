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Liga Champions UEFA di televisi

RB Leipzig vs. Manchester City: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Red Bull Arena Leipzig

Pertandingan antara RB Leipzig dan Manchester City dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

RB Leipzig vs. Manchester City hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara RB Leipzig dan Manchester City disiarkan langsung di DAZN. Laga ini juga tersedia melalui streaming langsung di platform tersebut.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan RB Leipzig dan Manchester City?

RB Leipzig menghadapi laga ini dengan bekal tiga kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Teranyar, Leipzig mengalahkan Schalke 04 dengan skor 2-0 dalam laga tandang Bundesliga. Sebelumnya, mereka menang telak 4-0 atas Elversberg. Dua kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Real Madrid (1-4 di Liga Champions) dan Bayern München (1-6 di Bundesliga). Secara keseluruhan, Leipzig mencetak 12 gol dan kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan itu.

Manchester City meraih dua kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, dengan satu laga lainnya berakhir imbang. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Brighton di Liga Primer. Sebelumnya, City menang telak 5-1 atas AEK Athena di Liga Champions. Secara keseluruhan, City mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu.

RB Leipzig vs. Manchester City: Susunan pemain

RB Leipzig vs. Manchester City: Performa

RB Leipzig vs. Manchester City: Rekor pertemuan

RB Leipzig vs. Manchester City: Klasemen