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RB Leipzig siap mempermanenkan penyerang Brighton & Hove Albion, Brajan Gruda, pada 2027 dengan mengaktifkan kewajiban pembelian senilai €30 juta. Klub Bundesliga itu berupaya mengamankan masa depan jangka panjang pemain timnas Jerman berusia 22 tahun tersebut meski Bayern Munich terus memantaunya.

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Penyerang Jerman menuju transfer permanen

Menurut Sky, Leipzig telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mempertahankan Gruda secara permanen setelah masa peminjamannya dari klub Premier League itu berakhir. Paket pembelian wajib tersebut mencakup bonus terkait performa yang akan membuat total biaya transfer mencapai €30 juta ketika diaktifkan tahun depan. Selain itu, mantan penyerang Mainz tersebut telah menyepakati kontrak di Red Bull Arena hingga setidaknya 2031.

Bayern Munich menghadapi kendala taktis

Laporan itu menyebutkan bahwa penyerang berusia 22 tahun itu masih masuk daftar incaran Bayern seiring juara Jerman dengan gelar terbanyak tersebut terus memantau perkembangan impresifnya di Bundesliga. Namun, petinggi klub yang bermarkas di Allianz Arena saat ini tidak berencana mengajukan tawaran transfer konkret pada bursa transfer mendatang.

Mendapat tempat reguler sebagai starter di Munich akan sangat sulit bagi Gruda saat ini karena posisi sayap kanan ditempati bintang Prancis Michael Olise. Para petinggi Bayern memandang pemain Prancis itu sebagai salah satu pemain terpenting mereka dan berniat mempertahankannya untuk jangka panjang. Artinya, minat mereka terhadap Gruda baru akan kembali relevan jika terjadi perubahan besar dalam skuad Bayern Munich.

Debut internasional meningkatkan daya tarik Gruda

Perhatian yang kian besar dari klub-klub elite tidak mengherankan setelah penyerang itu mencatatkan tiga gol dan tiga assist dalam 13 penampilan Bundesliga sejak kedatangannya dari Inggris pada Februari 2026. Ia melanjutkan catatan tersebut pada musim 2026/27 dengan empat assist dalam tujuh laga liga pertamanya, serta satu gol dan satu assist dalam empat penampilan di Liga Champions, ditambah satu gol dalam dua pertandingan DFB-Pokal.

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Performa menonjolnya di level klub juga langsung terbawa ke tim nasional senior. Setelah menandai debutnya dengan gol pertamanya untuk Jerman dalam kemenangan 3-1 atas Serbia , Gruda kembali mencetak gol dalam kemenangan telak 5-0 atas Belanda pada 16 November, sehingga mengoleksi dua gol dari dua penampilan pertamanya bersama timnas.

Tanpa klausul pelepasan, posisi Leipzig lebih kuat

Hal penting bagi Leipzig, media tersebut mencatat bahwa kontrak Gruda hingga 2031 tidak memuat klausul pelepasan, sehingga upaya klub lain untuk merekrutnya di masa depan akan rumit dari sisi biaya. Klub-klub peminat, termasuk Bayern, tidak akan bisa merekrut penyerang itu dengan harga tetap dan harus menegosiasikan transfer secara langsung dengan klub asal Sachsen tersebut. Dengan Leipzig berencana menjadikan pemain timnas Jerman itu bagian dari rencana jangka panjangnya, Bayern Munich akan tetap sebatas memantau.