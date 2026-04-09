Rayo Vallecano semakin dekat ke semifinal Liga Konferensi Eropa berkat kemenangan meyakinkan atas AEK Athena

Rayo Vallecano sudah hampir pasti lolos ke semifinal Liga Konferensi. Pada Kamis malam, klub Spanyol ini berhasil mengalahkan AEK Athena dengan skor telak 3-0 di kandang sendiri pada babak perempat final. Leg kedua akan digelar pada Kamis depan pukul 21.00 di Athena. Pemenang dari dua leg ini akan berhadapan dengan pemenang antara FSV Mainz 05 dan RC Strasbourg di semifinal.

Rayo melewati babak kualifikasi, setelah klub asal Madrid ini finis di posisi kelima pada fase grup. Di babak 16 besar, Rayo berhasil mengalahkan Samsunspor dari Turki dengan skor 3-2 secara agregat. AEK juga tidak perlu bermain di babak kualifikasi: mereka finis di posisi ketiga pada fase grup. Tim Yunani itu menyingkirkan NK Celje di babak 16 besar, dengan skor 4-2 dalam dua leg.

Rayo memulai pertandingan dengan sangat baik di kandang sendiri, karena hanya dalam dua menit skor sudah 1-0. Álvaro García mengembalikan bola dari garis gawang, kemudian Ilias Akhomach - yang bahkan tidak menyentuh bola dengan baik - mencetak gol pembuka.

Florian Lejeune, yang sebelumnya berhasil mencegah Luka Jovic mencetak gol dengan blok yang bagus, bahkan seolah-olah akan mencetak gol kedua pada menit ke-20. Bek asal Prancis itu mengubah arah tendangan Akhomach dengan indah menggunakan tumitnya, lalu bola masuk ke gawang melalui bagian dalam tiang. Namun, gol tersebut dianulir karena offside yang mengganggu.

Di sisi lain lapangan, AEK juga mendapat peluang. Sundulan Barnabás Varga membentur tiang gawang setelah melewati kiper Augusto Batalla, Aboubakary Koita terpeleset saat berhadapan satu lawan satu dengan Batalla, dan tak lama kemudian tembakan Koita diblok oleh Pep Chavarría.

Tepat sebelum babak pertama berakhir, Rayo menggandakan skor, dan sekali lagi Akhomach terlibat. Kali ini, penyerang asal Maroko itu melihat bagaimana bola pantul dari tendangannya yang ditepis oleh Thomas Strakosha dimanfaatkan oleh Unai López: 2-0.

Di babak kedua, tidak banyak yang terjadi. Namun, masih ada satu gol yang tercipta. Filipe Relvas melakukan handball dan setelah intervensi VAR, bola diarahkan ke titik penalti. Penalti tersebut dieksekusi dengan baik oleh Isi Palazón: 3-0. AEK harus bekerja keras pekan depan.