Rayane Bounida kemungkinan akan meninggalkan Ajax musim panas ini untuk bergabung dengan klub papan atas Eropa

Ada kabar terbaru seputar pemain Ajax, Rayane Bounida. Menurut jurnalis transfer asal Belgia, Sacha Tavolieri, gelandang berusia 20 tahun itu menjadi salah satu opsi bagi Borussia Dortmund. Pihak Ajax tidak menutup kemungkinan kepergiannya sejak awal.

Borussia Dortmund memang tertarik dengan kedatangan Bounida, namun harus menyelesaikan beberapa transfer lain terlebih dahulu sebelum akhirnya mengambil langkah lebih lanjut.

Ajax bersedia bekerja sama terkait kepergian Bounida, asalkan tawaran yang sesuai diajukan. Artinya, ia tidak akan bisa didapatkan dengan harga murah.

Bounida masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028 dan menurut Transfermarkt bernilai 5 juta euro. Namun, jumlah tersebut tidak akan cukup untuk memboyongnya.

Tavolieri ingin mengklarifikasi rumor lain: Bounida belum lama ini tidak melakukan kontak dengan klub lamanya, Anderlecht.

Tidak mengherankan jika jurnalis Belgia ini yang pertama kali mengungkap berita ini. Bounida membela Maroko di level internasional, namun ia lahir di Vilvoorde.

Hingga saat ini, Bounida telah tampil dalam 29 pertandingan resmi bersama tim utama Ajax. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak dua gol dan menyumbang sembilan assist.