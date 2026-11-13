Rayan Cherki ungkap alasan pasti di balik kekalahan mengecewakan Prancis dari Italia

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Pengatur serangan Prancis, Rayan Cherki, memberikan penilaian yang sangat blak-blakan tentang penyebab kekalahan mengecewakan timnya 3-1 dari Italia. Meski mengawali laga UEFA Nations League itu dengan menjanjikan, runner-up dunia 2026 tersebut semakin kesulitan menembus pertahanan Italia yang tangguh seiring berjalannya pertandingan.

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Kesulitan taktik dalam laga yang tertutup

Duel UEFA Nations League antara dua kekuatan besar Eropa ini berubah menjadi malam yang sangat membuat frustrasi anak asuh Zinedine Zidane di Milan. Intensitas awal yang menghasilkan gol pembuka Prancis akhirnya memudar, membuat tim tamu kesulitan mencari solusi. Berbicara kepada media seusai laga, Cherki tak segan menguraikan kekurangan dalam penampilan Prancis. Bintang Manchester City itu menilai rencana permainan awal tampak berjalan efektif, tetapi momentum segera berubah ketika Italia mulai nyaman dengan struktur pertahanannya dan kembali menguasai permainan.

“Saya pikir ini pertandingan yang cukup sulit dan cukup tertutup. Kami memulai pertandingan dengan baik. Kami melakukan apa yang diperlukan, menekan mereka di area pertahanan mereka, seperti saat terciptanya gol. Setelah itu, pertandingan menjadi lebih sulit. Kami seharusnya mengalirkan bola lebih cepat. Sayangnya, kami tidak melakukannya, tetapi ini akan memberi kami banyak pelajaran. Tidak semuanya bisa berjalan sempurna. Kami berusaha melakukan yang terbaik, tetapi malam ini kami sangat frustrasi,” jelas Cherki seperti dikutip Foot Mercato.

Kecepatan permainan dan ritme yang kurang

Salah satu keluhan utama gelandang serang itu adalah tempo rangkaian operan Prancis. Ketika Italia bertahan dengan blok rendah, bola perlu dialirkan dengan cepat, tetapi pelaksanaannya di lapangan jauh dari standar yang dibutuhkan. Cherki menilai timnya terlalu statis sehingga para bek Italia mudah mengikuti pergerakan pemain dan menutup jalur operan.

“Menurut saya, ya, kami bertukar posisi dengan baik dan bisa saling menemukan, tetapi pada momen-momen tertentu dalam pertandingan, kami tidak bermain cukup cepat dan itu membuat perbedaan besar. Ketika kami bisa saling menemukan dengan cepat, kami langsung membahayakan mereka. Ketika kami merangkai serangan dengan terlalu banyak sentuhan, semuanya menjadi lebih sulit. Sayang sekali karena ada ruang. Kami tidak boleh lupa bahwa perjalanan masih sangat panjang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari penampilan malam ini,” tambah sang pengatur serangan.

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Mengatasi kurangnya variasi serangan

Statistik juga menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan tentang betapa terisolasinya para pemain kreatif sepanjang sebagian besar pertandingan. Cherki mengungkapkan bahwa ia dan Michael Olise jarang mendapat bola pada seperempat jam pertama, indikasi jelas bahwa bola tidak cukup sering dialirkan dari satu sisi ke sisi lain untuk merenggangkan barisan Italia.

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“Mungkin kami kurang berhasil. Ketika memasuki lapangan dan menghadapi blok pertahanan yang rapat, kami tidak boleh ragu mengalirkan bola dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Jangan hanya terpaku pada satu sisi, misalnya. Saya rasa saya baru menyentuh bola untuk pertama kalinya pada menit ke-14, begitu pula Michael. Itu menunjukkan bahwa mungkin kami kurang sering memindahkan bola,” pungkas Cherki.

Puncak klasemen di depan mata jelang laga melawan Turki

Zidane kini harus menerapkan pengamatan tersebut dalam sesi latihannya. Menemukan cara agar pemain seperti Cherki dan Olise lebih terlibat sejak awal pertandingan akan sangat penting jika Prancis ingin kembali menjadi kekuatan dominan di sepakbola internasional. Untuk saat ini, perhatian beralih ke pertandingan berikutnya dan kebutuhan mendesak untuk tampil lebih dinamis serta lebih efektif di sepertiga akhir lapangan.

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Pertandingan mendatang melawan Turki, yang berada di dasar klasemen, di Bordeaux menjadi peluang emas untuk bangkit. Prancis pun tetap berpeluang merebut kembali puncak klasemen grup jika hasil pertandingan lain juga berpihak kepada mereka.