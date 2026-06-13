Dalam konferensi pers yang panjang dan menarik dua hari sebelum penampilan perdana Spanyol di Piala Dunia 2026, penjaga gawang Arsenal asal Inggris, David Raya, mengungkapkan ambisinya yang besar untuk merebut posisi starter dari Unai Simón, menegaskan bahwa ia berusaha keras untuk mempersulit tugas pelatih Luis de la Fuente dalam memilih penjaga gawang utama untuk pertandingan pembuka melawan Cape Verde pada hari Senin.

Dalam konferensi pers yang diadakan di kamp timnas Spanyol, Raya menggambarkan suasana di dalam tim sangat positif, dengan mengatakan: "Tim ini sangat bahagia dan tak sabar untuk memulai pertandingan. Kami akan berusaha sekuat tenaga dan berupaya memenangkan pertandingan pertama, yang sangat penting," sambil menegaskan bahwa tim menangani perdebatan mengenai posisi penjaga gawang dengan cara yang wajar dan sehat.

Dia menambahkan, "Kami saling mendorong untuk menjadi lebih baik dan membuat keputusan pelatih menjadi sulit. Siapa pun yang bermain akan memberikan yang terbaik, dan siapa pun yang tidak dipilih akan berusaha membantu."

Menanggapi pertanyaan apakah perdebatan di luar tim memengaruhi para penjaga gawang, Raya memuji rekan setimnya, Unai Simón, dengan tegas, menegaskan: "Saya yakin posisi kiper berada di tangan yang tepat, terlepas dari siapa yang bermain. Unai menampilkan performa tingkat tinggi, dan dia telah membawa kami meraih gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa dan Kejuaraan Eropa. Saya yakin kami memenangkan gelar-gelar ini berkat Unai, dan dia memainkan peran yang sangat penting bagi kami."

Tantangan dan Ambisi

Menanggapi pertanyaan apakah ia diabaikan karena bermain di Liga Premier Inggris, Raya menjawab dengan percaya diri: "Mungkin ya, mungkin tidak. Wajar jika media mengangkat perdebatan ini. Ketika saya pertama kali bergabung dengan tim nasional, orang-orang bertanya-tanya tentang identitas saya. Saya berusaha keras untuk berkembang agar bisa mewakili negara saya."

Dia juga menyampaikan pesan yang jelas kepada pelatih De la Fuente: "Diskusi ini ditujukan kepada kalian semua; saya berusaha membuat tugas pelatih menjadi sulit pada hari Senin."

Hubungan dengan Garcia

Raya juga memuji rekan setimnya yang lain, Juan Garcia, kiper Barcelona, dengan mengatakan: "Hubungan kami luar biasa. Dia selalu tersenyum dan bersemangat untuk bekerja. Dia memiliki keterampilan yang lengkap di semua bidang. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bekerja dengannya; dia telah menjalani musim yang luar biasa. Tanpa dia, Barcelona tidak akan memenangkan liga dengan mudah."

Dan dalam jawaban tegas atas pertanyaan mengenai kemungkinan mewakili timnas Inggris mengingat lamanya tinggal di sana, Raya berkata dengan jelas: "Hal itu tidak pernah terlintas di benak saya. Saya merasa sebagai orang Spanyol, dan saya selalu berharap bisa membela Spanyol. Saya akan merasa asing jika membela Inggris. Terlepas dari berapa lama saya tinggal di sana, saya akan tetap merasa sebagai orang Spanyol."

Mengenai peluang Spanyol di turnamen ini, Raya mengatakan: "Kami tahu kami adalah juara Eropa, tetapi kami juga tahu ada banyak tim yang sangat bagus. Yang harus kami lakukan adalah fokus pada setiap pertandingan satu per satu, dan fokus pada hal-hal yang dapat kami kendalikan. Kita lihat sejauh mana kita bisa melangkah," sambil menegaskan bahwa "awal yang baik di turnamen apa pun memberi Anda kepercayaan diri untuk memulai dengan kuat," terutama saat menghadapi Cape Verde yang ia gambarkan sebagai "pertandingan yang sulit."