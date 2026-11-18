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Kembalinya Ronaldinho ke lapangan masih menjadi perbincangan utama di Ravenna.

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Hampir satu dekade setelah mengumumkan pensiun sebagai pemain, penyerang Brasil berusia 46 tahun itu bermain pada babak pertama laga liga di Grup B Serie C Italia, Minggu lalu, ketika Ravenna menang 2-0 dalam derby melawan Forlì, yang kemudian menunjuk Lamberto Zauli sebagai pelatih baru untuk menggantikan Nicola Campedelli yang mengundurkan diri. Sementara itu, bek Filippo Romagna (kelahiran 1997, didikan Juventus dan mantan pemain Cagliari) mulai menjalani latihan uji coba. Ia berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Sassuolo pada akhir musim lalu, seusai kontraknya habis pada 30 Juni lalu.

Di bangku cadangan tim lawan ada Andrea Mandorlini. Pelatih Ravenna itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Itu tentu salah satu momen paling berkesan dalam sejarah olahraga Ravenna."

"Melatih Ronaldinho, meski hanya sekali ditambah sesi pemanasan sebelum pertandingan, sungguh membuat saya terharu. Kita berbicara tentang seorang pemain kelas dunia, tetapi juga sosok yang luar biasa. Ia datang ke sini dengan senyum yang kita semua kenal dan bersikap ramah kepada semua orang: rekan setim, para pemain muda, dan keluarga. Ia tidak menolak siapa pun yang meminta swafoto, tanda tangan, atau sekadar menyapa. Ia meluangkan waktu dan berbagi keceriaannya."

"Apakah saya takut bermain dengan 10 orang dalam pertandingan penting seperti derby? Tidak pernah. Kami telah menyiapkan semuanya secara terperinci bersama pihak klub: ada rencana yang jelas untuk memanfaatkan kualitas Ronaldinho, dan kami juga merancang susunan pemain khusus agar ia bisa memberi nilai tambah."

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"Dari sisi pemasaran, ini langkah yang sensasional. Namun, saya seorang pelatih dan fokus pada apa yang terjadi di lapangan. Saya bisa katakan bahwa ya, Ronaldinho berperan penting dalam kemenangan atas Forlì. Pertandingan itu tidak resmi, tetapi terasa 'sangat resmi', terlebih karena merupakan derby."

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"Ronaldinho adalah pemain fenomenal. Ia membaur di ruang ganti dengan sikap santun dan sisi manusiawi yang kalian lihat di televisi. Tidak ada sikap seperti superstar. Ia berganti pakaian bersama kami, memberi semangat kepada para pemain satu per satu, dan berbagi momen pribadi yang tak terlupakan dengan mereka. Ia tipe pemain kelas dunia yang tidak mengecewakan ketika Anda mengenalnya dari dekat."

"Dua mantan pemain saya juga pernah bercerita tentang dia. Ketika melatih Verona, saya pernah bertanya kepada Rafael Marquez dan Javier Saviola (mantan rekan setimnya di Barcelona, red.) seperti apa Ronaldinho di ruang ganti. Gambaran mereka tentang dirinya ternyata persis dengan yang saya temui di Ravenna. Ia sosok yang ceria, murah senyum, selalu siap membantu rekan setim, dan membawa kegembiraan ke ruang ganti karena Anda tahu ia bisa membantu tim memenangi pertandingan. Pemain sekaliber itu mengurangi tekanan yang Anda rasakan."

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"Apakah ia akrab dengan seseorang secara khusus? Vinicius sama-sama berasal dari Brasil dan membantunya beradaptasi, tetapi saya rasa ia akrab dengan semua orang. Itu terlihat dari foto sebelum pertandingan, ketika seluruh skuad berpose di sisinya, dan terutama dari selebrasi penuh semangat saat gol pembuka tercipta. Ia telah menjuarai Liga Champions dan Piala Dunia, tetapi melihatnya merayakan gol ke gawang Forlì seperti itu pada usia 46 tahun sungguh membuat saya terharu."

"Apakah dampak Ronaldinho di Ravenna mengingatkan saya pada salah satu pemain hebat yang pernah bermain bersama saya? Mungkin Karl-Heinz Rummenigge ketika saya di Inter. Saat itu pun, kedatangannya merupakan langkah luar biasa bagi para suporter dan juga bagi kami para pemain."

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"Ronaldinho mengatakan kepada saya bahwa ia sangat ingin kembali untuk memainkan satu pertandingan lagi, bahwa ia menikmati pengalamannya dan merasa sangat nyaman bersama para pemain. Dari pihak saya, saya sepenuhnya terbuka: untuk pemain sehebat itu, pintu bukan sekadar terbuka, melainkan terbuka lebar."