Ravenna dilanda demam Ronaldinho: dengan 50,00, promosi ke Serie A dalam dua tahun

Berita yang membangkitkan semangat para penggemar sepak bola romantis: Ronaldinho bersiap untuk kembali mengenakan sepatu bola bersama Ravenna. Bukan sekadar kerja sama komersial, melainkan tantangan sesungguhnya di lapangan. “Tentu saja saya akan bermain beberapa menit dalam pertandingan resmi,” kata bintang Brasil tersebut, yang memicu “Dinho-mania” yang sesungguhnya. Meskipun ada beberapa keraguan yang wajar, para bandar taruhan sudah memikirkan Ravenna di Serie A.





Kedatangan mantan peraih Ballon d’Or ini mendorong para analis taruhan dari Better dan Planetwin365 untuk meluncurkan taruhan yang terasa seperti sebuah prestasi luar biasa. Ravenna di Serie A dalam dua tahun – yaitu lompatan ganda berturut-turut dari Serie C ke kasta tertinggi – ditawarkan dengan odds 50,00. Selain promosi, ada juga taruhan mengenai performa pribadi sang fenomena Brasil: kembalinya Ronaldinho yang meyakinkan, dengan setidaknya 6 gol dalam satu musim di liga, ditawarkan dengan odds 1,80.