RESMI: Raul Sanllehi Tinggalkan Arsenal

mengonfirmasi bahwa Raul Sanllehi telah meninggalkan posisinya sebagai Kepala Pengembangan Sepakbola klub per Sabtu (15/8).

Sanllehi bergabung dengan Arsenal dari pada November 2017. Dalam dua tahun terakhir, ia bertanggung jawab dalam proses transfer The Gunners.

Selama di Barca, Sanllehi adalah sosok penting kala Blaugrana mendatangkan sejumlah pemain penting, salah tiganya yaitu: Alexis Sanchez, Luis Suarez, dan Neymar.

We are announcing today that head of football Raul Sanllehi is leaving the club and Vinai Venkatesham, our current managing director, will lead us going forward.