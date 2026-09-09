Kemenangan Real Madrid dalam laga pertamanya di Liga Champions Eropa melawan Inter Milan (2-1) tidak memuaskan banyak fans Los Blancos, yang menyaksikan tim mereka kesulitan di fase-fase akhir meski mendapatkan banyak peluang mencetak gol yang jelas.

Raul Gonzalez, legenda Real Madrid, tampil untuk pertama kalinya sebagai komentator di saluran "Movistar" untuk menganalisis kemenangan Real Madrid atas Inter Milan dan berkata: "Hal terbaiknya adalah kami meraih tiga poin, ini tidak mudah karena Inter Milan adalah tim dengan struktur yang sangat maju, dan Real Madrid mengalami sejumlah absen di lini tengah."

Ia juga memberikan penilaian awal atas kesulitan Real Madrid di menit-menit akhir dengan mengatakan: "Gol-gol Madrid datang dari kesalahan dalam membangun serangan, kemudian mereka mendapatkan peluang-peluang yang sangat jelas, dan gol Inter menciptakan sedikit keraguan di akhir, tapi ini hasil yang bagus untuk mengawali musim."

Menurut surat kabar "Marca", siaran langsung berpindah ke Stadion Santiago Bernabeu, di mana pelatih Real Madrid Jose Mourinho menunggu untuk memberikan penilaian pertamanya terhadap pertandingan di saluran Movistar, dan pelatih asal Portugal itu diberi tahu tentang diagnosis Raul, serta tampak sedikit terganggu, lalu ia menatap langsung ke kamera di akhir pernyataannya sambil berkata: "Tidak semuanya kritik, kami juga menampilkan beberapa hal yang baik."

Mourinho, yang keseleo lidah sesaat dan berbicara dalam bahasa Italia, menganalisis pertandingan dengan mengatakan: "Saya lebih suka menyebutnya sebagai pertandingan yang gila. Ada banyak kritik ketika pertandingan membosankan, tapi hari ini pertandingannya gila... Bisa saja dengan mudah berakhir dengan skor 7-6. Lini tengah kami lemah, dan mereka melakukan pergantian yang sangat dini, sehingga saya tidak punya banyak yang bisa dilakukan di lini tengah."

Ia melanjutkan: "Ketika saya melihat para pemain dalam situasi sulit, saya melakukan pergantian, tapi saya rasa para pemain menampilkan performa yang luar biasa. Pertandingan ini tidak membosankan; kami mendapatkan peluang untuk mencetak gol ketiga di menit terakhir babak pertama, tapi saya setuju dengan Raul bahwa gol-gol itu datang akibat kesalahan mereka. Namun saya ingin memuji para pemain saya karena pressing adalah sesuatu yang dilatih, bagaimana melakukan pressing, di mana harus melakukan pressing, kerja keras, dan gol Valverde semuanya merupakan hasil kerja keras. Ini bukan sekadar kritik; kami menampilkan beberapa hal yang baik."

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