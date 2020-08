Raul Gonzalez Antar Real Madrid Juarai UEFA Youth League

Juvenil yang dilatih legenda klub, Raul Gonzalez, sukses menjuarai UEFA Youth League alias kompetisi Eropa untuk tim kelompok umur.

Madrid U-19 mengalahkan U-19 dengan skor 3-2 pada partai final yang digelar di Stadion Colovray, Nyon, Swiss, Rabu (26/8) dini hari WIB.

Gol Madrid masing-masing dicetak oleh Pablo Rodriguez (25’), Henrique Jocu (45’) [bunuh diri], dan Miguel Ortega (50’). Sementara dua gol Benfica diborong Goncaio Ramos (49’, 57’).

Raul sebetulnya ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid Castilla per musim ini. Namun sejak 2020, ia juga ditugaskan sebagai caretaker untuk tim U-19.

Pencapaian instan sang ikon tersebut sekaligus menjadi titel Eropa pertama bagi tim muda El Real.

🎙 Florentino Pérez: “We're delighted to have won our first Youth League”#HalaMadrid | #LaFabrica