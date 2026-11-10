Raúl González memulai pengalaman kepelatihan pertamanya bersama sebuah klub profesional di tengah atmosfer yang penuh ketegangan dan ketidakstabilan, setelah ia menerima tugas menukangi Real Oviedo pada fase yang tingkat kesulitannya melampaui sekadar memperbaiki hasil pertandingan. Ia dituntut untuk memulihkan kepercayaan para pendukung, menata ulang kekuatan tim, dan yang terpenting meyakinkan manajemen akan kelayakan proyek teknisnya, dalam ujian nyata atas kemampuan legenda Real Madrid itu di kursi kepelatihan.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Raúl, yang bersiap memimpin sesi latihan pertamanya di Stadion El Requexón, tidak akan menerima tim yang sedang mengalami krisis hasil yang pelik atau membutuhkan keajaiban untuk mewujudkan target-targetnya, tetapi ia akan menghadapi berbagai tantangan manajerial, suporter, dan teknis yang rumit.

Di tingkat kompetisi, situasi Oviedo tidak tampak katastrofis, karena mereka hanya terpaut satu kemenangan dari posisi lolos ke babak play-off, dan dua kemenangan dari posisi promosi langsung, dengan masih tersisanya sejumlah besar pertandingan di musim ini. Dengan demikian, perhitungan liga bukanlah rintangan terbesar di hadapan pelatih baru tersebut.

Namun, masalah sebenarnya terletak pada atmosfer yang mengelilingi klub, serta hubungan yang tegang antara para pendukung dan manajemen, terutama sejak masuknya Grupo Pachuca ke dalam kepemilikan Real Oviedo.

Ketidakstabilan dan krisis kepercayaan

Sejak Grupo Pachuca mengakuisisi saham di klub, sejumlah besar pelatih silih berganti menukangi tim, dimulai dari Álvaro Cervera, berlanjut ke Luis Carrión, Javi Calleja, dan Veljko Paunović, hingga Guillermo Almada dan Julián Calero, dalam serangkaian percobaan yang tidak kunjung mewujudkan stabilitas teknis yang dinanti, dan turut menyumbang kemerosotan kepercayaan sebagian pendukung terhadap manajemen.

Krisis yang paling mencolok terjadi sekitar 13 bulan lalu, ketika klub memutuskan memecat Paunović, meski tim berada di luar zona degradasi di Divisi Satu, dan kembali menggunakan jasa Luis Carrión, dalam langkah yang memicu kemarahan sebagian besar suporter, dan menjadi titik balik dalam hubungan antara tribun dan manajemen.

Sejak saat itu, kritik terhadap cara pengelolaan Jesús Martínez, penanggung jawab Grupo Pachuca, kian meningkat, sehingga Raúl dituntut untuk menghadapi atmosfer yang tidak hanya terkait sepak bola semata, tetapi juga meluas hingga ke sifat hubungan antara berbagai pihak di dalam klub.

Kepribadian Raúl diuji

Raúl memiliki kepribadian yang kuat dan pengalaman panjang dalam menghadapi tekanan, berkat perjalanan kariernya yang luar biasa sebagai pemain, yang menempatkannya sebagai salah satu legenda paling menonjol dalam sepak bola Spanyol. Namun, kini ia memasuki tantangan yang berbeda, mengingat minimnya pengalaman kepelatihan di level klub profesional.

Ia juga mungkin menghadapi perpecahan sikap para pendukung atas penunjukannya, karena sejumlah suporter Oviedo terkait dengan dukungan terhadap Real Madrid atau Barcelona. Hal ini mungkin membuat kedatangan legenda klub Kerajaan itu menjadi hal yang dipandang dengan keraguan oleh sebagian pendukung yang lebih dekat dengan tim Katalan tersebut, sebaliknya mendapat sambutan lebih besar dari para penggemar Real Madrid.

Dalam pernyataan pertamanya setelah menerima tugas tersebut, Raúl mengungkapkan kekagumannya atas potensi teknis yang dimiliki tim, terutama setelah kembalinya beberapa elemen penting, seperti Ilyas Chaira dan Estanis Pedrola, yang turut berkontribusi dalam kemenangan atas Cádiz.

Meski demikian, masalah lini serang tetap menjadi salah satu berkas paling menonjol yang membutuhkan solusi mendesak, mengingat tim kekurangan seorang penyerang yang mampu memanfaatkan peluang dan mengubahnya menjadi gol.

Carlos Fernández mendekati kembalinya ke skuad tim, tetapi absennya Chris Ramos untuk waktu yang lama merupakan pukulan yang berdampak, sementara status Dani Calvo, salah satu elemen penting di lini belakang, masih belum jelas akibat cedera.

Kondisi-kondisi ini mengharuskan Raúl mengevaluasi kebutuhan tim lebih awal, terutama dengan mendekatnya periode transfer musim dingin, yang mungkin menjadi peluang bagi manajemen untuk memperkuat skuad dan menyediakan elemen-elemen yang diperlukan untuk menerapkan gagasan teknisnya.

Pengalaman Hierro dan target Raúl

Penunjukan Raúl membawa kenangan akan pengalaman sebelumnya dari sahabat dekatnya, Fernando Hierro, yang menukangi Oviedo sekitar satu dekade lalu, dan meninggalkan kesan positif meski tim gagal meraih promosi atau mencapai babak play-off.

Kini, Raúl berupaya menulis kisahnya sendiri bersama klub, memanfaatkan dukungan yang mungkin ia peroleh, tetapi ia menyadari bahwa keberhasilan tidak akan bergantung pada besarnya namanya atau sejarahnya sebagai pemain, melainkan pada kemampuannya mengubah potensi yang tersedia menjadi hasil yang nyata.

Sebab, tantangan sesungguhnya di hadapan legenda Real Madrid itu bukan hanya mengembalikan Oviedo ke jalur kemenangan, melainkan memenangkan kepercayaan para pendukungnya, meredam ketegangan yang mengelilingi klub, dan meyakinkan manajemen bahwa proyeknya layak untuk mendapat kesabaran dan dukungan.