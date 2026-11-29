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James Maddison tampil gemilang di Stadium of Light dengan mencetak dua gol saat Tottenham Hotspur memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Tim asuhan Roberto De Zerbi mendominasi penguasaan bola dan wilayah permainan setelah Thomas Meunier diusir keluar lapangan pada awal laga.

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Tottenham tampil solid dan disiplin secara taktik di Stadium of Light untuk meraih kemenangan 2-0 atas Sunderland, yang bermain dengan sepuluh orang hampir sepanjang pertandingan. Momen penentu laga terjadi pada menit ke-12 ketika Meunier langsung diganjar kartu merah, memaksa tuan rumah bertahan dengan garis pertahanan rendah. Di bawah arahan De Zerbi, Spurs menunjukkan kesabaran yang patut diapresiasi. Mereka memanfaatkan lebar lapangan untuk merenggangkan barisan pertahanan Sunderland yang kekurangan pemain.

Gol pembuka tercipta pada menit ke-35 ketika Maddison mencetak gol setelah kerja apik Andy Robertson. Dengan penguasaan bola mencapai 76%, Tottenham terus menekan lawan dan mencegah serangan balik yang berarti. Maddison kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-70 untuk memastikan kemenangan. Meski selisih skornya tidak besar, statistik lain, termasuk 10 tembakan dan xG sebesar 1,66, mencerminkan tim yang sepenuhnya mengendalikan pertandingan sejak awal hingga akhir.

GOAL memberikan rating kepada para pemain Tottenham di Stadium of Light:

Kiper & Pertahanan

A. Kinsky - 7/10

Sang kiper nyaris tidak mendapat tekanan karena Sunderland hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Namun, distribusi bolanya berperan penting dalam proses membangun serangan ala De Zerbi. Ia membantu Tottenham kembali mengalirkan bola dengan cepat agar tekanan terhadap kotak penalti Sunderland tetap terjaga.

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A. Gray - 7/10

Gray bermain dengan kematangan yang melampaui usianya dan terus menjadi opsi umpan di sisi kanan. Berkat keunggulan jumlah pemain, ia jarang diuji saat bertahan, tetapi tetap disiplin menjaga posisi dan membantu pergerakan bertukar tempat di sepertiga akhir lapangan.

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M. van de Ven - 6,7/10

Pemain asal Belanda ini menjalankan tugasnya dengan baik dalam garis pertahanan tinggi. Kecepatannya saat mengejar lawan menjadi jaminan di belakang yang memungkinkan Robertson bergerak jauh ke depan. Ia menangani W. Isidor dengan nyaman sebelum penyerang Sunderland itu ditarik keluar.

J. van Hecke - 7,3/10

Di antara duet bek tengah, ia bisa dibilang lebih aktif dalam mengalirkan bola ke depan. Akurasi umpannya tinggi dan ia mendominasi beberapa duel bertahan yang dihadapinya, sehingga Tottenham menjaga gawang tetap tanpa kebobolan tanpa banyak kesulitan.

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A. Robertson - 7,3/10

Pemain asal Skotlandia ini menjadi sumber kreativitas penting dengan memberikan assist untuk gol pembuka Maddison pada menit ke-35. Pergerakannya menyusul serangan dari sisi lapangan serta umpan-umpannya ke kotak penalti terus menyulitkan formasi pertahanan Sunderland yang sempit.

Lini Tengah

S. Tonali - 6,7/10

Tonali menjadi pengatur tempo di tengah lapangan. Ia menjaga aliran permainan lewat umpan-umpan pendek dan cepat, serta memastikan struktur permainan Spurs tetap terjaga selama periode panjang penguasaan bola yang tidak banyak menghasilkan peluang.

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R. Bentancur - 6,5/10

Pemain asal Uruguay ini menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk memenangkan bola kedua. Meski penampilannya tidak semencolok rekan-rekannya di lini depan, disiplin taktiknya memberi Maddison kebebasan bergerak ke ruang antara sisi tengah dan sayap, tempat ia paling berbahaya.

J. Maddison - 8,6/10

Tak diragukan lagi, ia adalah pemain terbaik pertandingan. Maddison menunjukkan naluri mencetak gol yang luar biasa dengan membobol gawang lawan di masing-masing babak, pada menit ke-35 dan ke-70. Kemampuannya menemukan ruang di tengah pertahanan lawan yang bermain dalam membuat perbedaan antara hasil imbang yang mengecewakan dan tiga poin yang diraih dengan nyaman.

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Lini Serang

O. Marmoush - 7,1/10

Marmoush tampil penuh energi dan bermain lugas, kerap memancing bek Sunderland keluar dari posisinya. Meski tidak mencetak gol, pergerakannya penting dalam menciptakan kekacauan yang membuka peluang bagi Maddison.

M. Kudus - 6,8/10

Kudus menghadirkan kreativitas dan kemampuan menggiring bola di sisi sayap, memaksa Sunderland beberapa kali membuang bola. Ia ditarik keluar pada menit ke-76 setelah bekerja keras membantu menguras tenaga para bek sayap lawan.

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D. Solanke - 6,8/10

Meski tidak mencetak gol, kemampuan Solanke menahan bola patut diacungi jempol. Ia menyibukkan para bek tengah Sunderland, sehingga tiga pemain penyerang di belakangnya bisa memanfaatkan ruang yang tercipta berkat pergerakannya tanpa bola.

Pemain Pengganti & Pelatih

C. Gallagher - 6,0/10

Masuk menggantikan Maddison pada menit ke-71 untuk menghadirkan tenaga dan energi baru hingga laga usai. Ia menjaga tekanan tinggi dan memastikan tidak ada kejutan pada akhir pertandingan di Stadium of Light.

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L. Williams-Barnett - 6,0/10

Menggantikan Marmoush pada menit ke-71. Pemain muda ini menunjukkan beberapa sentuhan apik dan mengikuti instruksi taktik saat Spurs mengendalikan sisa pertandingan.

D. Kulusevski - 6,0/10

Masuk menggantikan Kudus menjelang akhir laga. Ia menawarkan pendekatan berbeda di sayap dengan mengutamakan penguasaan bola saat waktu pertandingan hampir habis.

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D. Udogie - 6,0/10

Masuk menggantikan Robertson pada masa tambahan waktu sebagai pergantian taktis untuk memperkuat sisi kiri.

M. Fernandes - 6,0/10

Masuk menggantikan Tonali pada detik-detik terakhir dan hanya punya sedikit waktu untuk memengaruhi jalannya pertandingan.

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Roberto De Zerbi - 8/10

Sang pelatih patut mendapat pujian atas kesabaran Spurs. Setelah kartu merah itu, banyak tim akan terburu-buru dalam bermain, tetapi tim asuhan De Zerbi tetap tenang, memercayai pola permainan mereka, dan akhirnya menembus pertahanan lawan yang bermain dengan sepuluh orang namun tetap tangguh. Keputusan memainkan Robertson terbukti tepat mengingat perannya dalam gol pembuka.