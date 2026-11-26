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Sunderland bermain imbang dengan Jagiellonia Bialystok dalam laga Liga Europa yang berlangsung ketat di Stadium of Light. Setelah Timur Tuterov membuka keunggulan, Kamil Jozwiak segera membalas untuk memastikan kedua tim berbagi poin.

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Perjalanan Sunderland di Liga Europa berlanjut dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Jagiellonia Bialystok dalam pertandingan yang lama berjalan tanpa ritme. Setelah babak pertama tanpa gol akibat kedua tim bermain hati-hati secara taktis dan kurang berkualitas di sepertiga akhir, laga langsung berubah selepas jeda. Tuterov membawa Sunderland unggul pada menit ke-47. Ia menunjukkan naluri tajam untuk memecah kebuntuan dan sejenak membangkitkan antusiasme penonton di Stadium of Light.

Namun, keunggulan itu tak bertahan lama karena tim tamu menunjukkan ketangguhan yang lazim terlihat di kompetisi Eropa. Jozwiak menyamakan kedudukan hanya lima menit kemudian dengan memanfaatkan kelengahan sesaat dalam susunan pertahanan Sunderland. Meski tim asuhan Regis Le Bris menguasai 53% bola dan melepaskan 13 tembakan, mereka gagal mencetak gol kedua yang menentukan saat menghadapi tim Polandia yang tertata rapi. Hasil ini membuat Sunderland berada di posisi ke-13 pada fase liga. Awal kiprah mereka tetap terbilang baik, tetapi kesempatan untuk naik lebih tinggi terlewatkan.

Penjaga Gawang & Pertahanan

Robin Roefs - 6/10

Relatif tak banyak mendapat tekanan sepanjang malam, tetapi mencatatkan empat penyelamatan untuk menjaga Sunderland tetap dalam pertandingan. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan gol penyeimbang Jozwiak yang ditembakkan dengan akurat. Distribusi bolanya turut membantu tim mencatatkan penguasaan bola sebesar 53%.

Reinildo Mandava- 7/10

Tampil stabil di sisi kiri dan memberikan keamanan dalam susunan pertahanan yang diinginkan Le Bris. Ia menangani transisi bertahan dengan baik dan jarang kalah dalam situasi satu lawan satu. Kontribusinya membantu membatasi tim tamu hanya mencatatkan lima tembakan tepat sasaran.

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Kevin Danso - 7/10

Fondasi lini belakang. Penempatan posisi Danso sangat baik dan ia berperan penting saat timnya mendominasi duel udara. Kemampuannya membawa bola keluar dari pertahanan membantu Sunderland memulai serangan dari belakang, meski ia tentu kecewa gawang timnya kebobolan begitu cepat setelah laga dimulai kembali.

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Omar Alderete - 5/10

Malam yang sulit bagi sang bek, yang terpaksa keluar lebih awal pada menit ke-39. Selama berada di lapangan, ia tampak tenang. Namun, perubahan taktik yang dipicu oleh kepergiannya mungkin turut menyebabkan pertahanan Sunderland tidak stabil pada babak kedua.



Trai Hume - 6/10

Disiplin menjaga posisi pada babak pertama sehingga Sunderland tetap rapat. Ia digantikan Thomas Meunier saat jeda karena Le Bris ingin menambah pengalaman dan ancaman lewat pergerakan melebar di sisi kanan.

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Lini Tengah

Chris Rigg - 6/10

Pemain muda ini sesekali memperlihatkan potensi besarnya, tetapi kesulitan mengendalikan tempo sepenuhnya. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-37 akibat tekel terlambat, yang mungkin membatasi gaya menekannya yang biasanya agresif selama sisa waktu bermainnya.

Enzo Le Fee - 7/10

Seperti biasa, kemampuan teknik Le Fee menonjol dan ia menjadi pengatur serangan utama di lini tengah. Ia mencatatkan banyak umpan sukses sebelum digantikan Chemsdine Talbi pada menit ke-65, ketika permainan semakin banyak diwarnai transisi dan duel fisik.

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Malick Fofana - 6/10

Memberikan banyak energi dan dorongan ke depan sambil berusaha menembus lini-lini dalam formasi 4-3-3 Jagiellonia. Meski etos kerjanya tak tercela, ia tidak menghasilkan umpan akhir yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan lawan yang bertahan dalam selama sebagian besar pertandingan.

Noah Sadiki - 6/10

Kehadirannya sebagai bagian dari pilihan taktis memberikan keseimbangan pada babak pertama. Ia bekerja keras menutup ruang, tetapi digantikan Jules Ahoka saat jeda karena Sunderland menginginkan pemain dengan karakter lebih menyerang untuk memulai babak kedua.

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Nilson Angulo - 6/10

Beroperasi di ruang-ruang antarlini dan menunjukkan kontrol bola yang baik di ruang sempit. Ia bekerja sama dengan baik bersama para pemain sayap. Namun, seperti banyak rekan setimnya, ia kesulitan menciptakan peluang berkualitas saat area penalti Jagiellonia dipadati pemain.

Lini Serang

Timur Tuterov - 8/10

Pemain Sunderland yang paling menonjol. Golnya pada menit ke-47 menunjukkan pergerakan dan penyelesaian akhir yang klinis. Ia menjadi ancaman paling berbahaya di sepertiga akhir dan membuktikan alasan dirinya dipercaya memimpin lini depan sebelum ditarik keluar untuk beristirahat menjelang akhir laga.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Luke O'Nien - 6/10

Masuk pada menit ke-39 menggantikan Alderete yang cedera. Ia membawa kegigihan khasnya ke jantung pertahanan, meski tim kebobolan tak lama setelah ia masuk, seusai jeda babak pertama.

Thomas Meunier - 6/10

Menggantikan Hume saat jeda. Ia memberikan kekuatan fisik lebih di sisi kanan dan menggunakan pengalamannya untuk mengelola tahap akhir pertandingan, meski umpan-umpan silangnya belum tepat mencapai sasaran.

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Jules Ahoka - 6/10

Masuk saat jeda untuk menambah daya serang. Ia terlibat dalam proses membangun serangan saat Sunderland menjalani periode terbaiknya pada awal babak kedua.

Chemsdine Talbi - 5/10

Dimasukkan pada menit ke-65 untuk memperkuat susunan pertahanan, tetapi kesulitan memengaruhi pertandingan ketika kepercayaan diri Jagiellonia meningkat setelah gol penyeimbang mereka.

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Wilson Isidor - 6/10

Menggantikan pencetak gol Tuterov pada menit ke-77. Ia mampu menyibukkan para bek dalam sepuluh menit terakhir, tetapi hanya mendapat sedikit pasokan bola.

Regis Le Bris - 6/10

Rancangan taktik sang pelatih sudah tepat, tetapi cedera Alderete di awal laga mengganggu rencananya. Perubahan yang dilakukannya saat jeda langsung menghasilkan gol. Namun, kegagalan mempertahankan keunggulan menunjukkan perlunya pengelolaan permainan yang lebih baik saat bertahan di kompetisi Eropa.