Rating pemain Spanyol vs Inggris: Lamine Yamal menginspirasi kebangkitan, tetapi Inggris merebut posisi puncak di Madrid

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Spanyol kehilangan posisi puncak Grup A3 Nations League karena kalah selisih gol. Rekor tak terkalahkan mereka dalam 43 pertandingan juga berakhir setelah kalah 3-2 dari Inggris di Riyadh Air Metropolitano.

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Hasil imbang sudah cukup bagi juara dunia dan Eropa itu untuk finis di posisi pertama. Tim asuhan Thomas Tuchel tampil lebih baik sebelum jeda, menekan tinggi dan membuat Spanyol tak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran pada babak pertama. Pau Cubarsi melanggar Harry Kane di kotak penalti, dan kapten Inggris itu menuntaskan eksekusi penalti pada masa tambahan waktu babak pertama.

Situasi memburuk tepat setelah jeda. Ezri Konsa menyundul bola dari sepak pojok Declan Rice pada menit ke-53 dan Ben White menambah gol ketiga empat menit kemudian. Spanyol pun tertinggal tiga gol meski mengakhiri pertandingan dengan 64% penguasaan bola dan 23 tembakan.

Lamine Yamal memicu kebangkitan Spanyol. Ia ditarik oleh Elliot Anderson pada menit ke-63, gelandang Inggris itu diusir dari lapangan, dan Mikel Oyarzabal menuntaskan penalti dua menit kemudian. Yamal lalu memberi umpan kepada pemain pengganti Nico Williams untuk mencetak gol kedua pada menit ke-75. Spanyol terus menggempur gawang James Trafford pada menit-menit akhir, tetapi kiper Inggris itu tetap tangguh.

Berikut rating para pemain Spanyol dari Riyadh Air Metropolitano...

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Kiper & lini belakang

Unai Simon (6/10): Menggagalkan tembakan jarak dekat Jude Bellingham pada menit pertama dan menepis sundulannya pada babak yang sama. Tak punya peluang untuk menghentikan ketiga gol Inggris.

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Marc Pubill (6/10): Memulai laga sebagai bek kanan, tetapi terpaksa keluar karena cedera pada menit ke-21 sebelum sempat memberi banyak pengaruh.

Pau Cubarsi (5/10): Menyebabkan penalti yang membuka keunggulan Inggris setelah menjatuhkan Kane pada menit ke-41. Digantikan oleh Dean Huijsen saat jeda.

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Aymeric Laporte (6/10): Tak mampu menghentikan keterpurukan Spanyol saat kebobolan tiga kali dalam rentang 12 menit sebelum dan sesudah jeda. Nyaris mencetak gol dari sepak pojok pada menit ke-72. Gol penyeimbang pada menit akhir juga gagal ia cetak setelah Trafford melakukan penyelamatan gemilang dengan ujung jari terhadap tembakan lanjutannya pada menit ke-90.

Marc Cucurella (6/10): Menerima kartu kuning pada menit ke-50 karena menghentikan pergerakan Morgan Rogers menuju kotak penalti. Terus membantu serangan dan nyaris mencetak gol di tiang dekat ketika umpan silangnya yang berubah arah memaksa Trafford melakukan penyelamatan pada menit ke-80.

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Lini tengah

Martin Zubimendi (6/10): Menjaga aliran bola dari posisi gelandang bertahan saat Spanyol menguasai bola, tetapi tak mampu mencegah tekanan tinggi Inggris pada babak pertama mengganggu permainan tuan rumah. Terpaksa keluar karena cedera pada menit ke-72.

Fabian Ruiz (7/10): Menjaga kelancaran permainan Spanyol saat menguasai bola, meski kesulitan menemukan ruang menghadapi tekanan tinggi Inggris. Terlibat keributan dengan White saat peluit jeda berbunyi dan menjadi satu dari tiga pemain yang diganti saat jeda.

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Mikel Merino (6/10): Tampil tanpa banyak menonjol. Memberi umpan kepada Yamal untuk melepaskan tembakan pada menit ke-35 dan tembakannya sendiri diblok empat menit kemudian, tetapi ia digantikan oleh Fermin Lopez saat jeda.

Alex Baena (7/10): Bermain penuh selama 90 menit dan terus berupaya membongkar pertahanan Inggris. Umpan-umpannya menciptakan peluang bagi Pedro Porro, Williams, dan Yamal, meski ia menerima kartu kuning karena berpura-pura jatuh pada menit ke-68.

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Lini serang

Lamine Yamal (8/10): Jauh lebih berbahaya daripada pemain Spanyol lainnya dalam menyerang dan terus menyulitkan Lewis Hall. Ia memenangkan penalti yang berujung pada kartu merah Anderson, memberi umpan untuk gol Williams, dan terus menguji Trafford hingga akhir laga. Ia menerima kartu kuning karena memprotes keputusan wasit pada menit ke-57.

Mikel Oyarzabal (7/10): Kerap terisolasi pada babak pertama dan sempat terjebak offside, tetapi ia tetap tenang saat mengeksekusi penalti dan mengecoh Trafford. Ia juga memberi umpan dari sepak pojok untuk peluang Laporte pada menit ke-72.

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Pemain pengganti & pelatih

Pedro Porro (6/10): Masuk lebih awal menggantikan Pubill yang cedera dan kerap maju membantu serangan, tetapi menyia-nyiakan dua peluang sundulan dan melepaskan tembakan jarak jauh yang melambung. Ia juga melakukan empat pelanggaran.

Dean Huijsen (6/10): Menggantikan Cubarsi saat jeda dan berada di lapangan ketika Inggris mencetak dua gol dalam empat menit, tetapi kemudian tampil lebih tenang saat permainan berbalik menguntungkan Spanyol.

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Fermin Lopez (6/10): Menggantikan Merino saat jeda dan terus merangsek ke kotak penalti. Ia melepaskan empat tembakan, termasuk dua yang memaksa Trafford melakukan penyelamatan pada menit ke-72 dan ke-90.

Pedri (7/10): Mengubah tempo permainan setelah masuk menggantikan Ruiz saat jeda. Kemampuannya berputar di ruang sempit dan bekerja sama dengan Yamal membantu Spanyol mendominasi babak kedua. Ia juga memaksa Trafford melakukan satu penyelamatan terakhir pada masa tambahan waktu.

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Nico Williams (7/10): Masuk pada menit ke-72 dan mencetak gol tiga menit kemudian, menuntaskan umpan silang Yamal dalam serangan balik dengan tembakan yang masuk setelah membentur bagian dalam tiang gawang. Blok White pada saat terakhir menggagalkannya mencetak gol kedua pada menit ke-84.

Luis de la Fuente (5/10): Tim yang diturunkannya sejak awal kewalahan pada babak pertama dan gagal menguji Trafford sebelum jeda. Tiga pergantian pemain saat jeda serta masuknya Williams memicu kebangkitan, tetapi ketertinggalan yang terjadi pada satu jam pertama terlalu besar untuk dibalikkan.