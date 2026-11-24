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Real Madrid bangkit dari ketertinggalan saat jeda untuk meraih kemenangan telak 5-1 atas PSV Eindhoven di Liga Champions. Kylian Mbappe mencetak dua gol dalam penampilan tajam tuan rumah pada babak kedua, sekaligus menjaga rekor sempurna mereka di kompetisi Eropa.

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Real Madrid mempertahankan performa sempurna mereka di Liga Champions dengan kemenangan telak 5-1 atas PSV Eindhoven di Estadio Bernabeu. Meski menguasai 62% bola dan mencatatkan nilai gol yang diharapkan (xG) sebesar 4,79, tuan rumah justru tertinggal saat jeda. Ivan Perisic mengonversi penalti pada menit ke-32 untuk membawa tim tamu unggul secara mengejutkan setelah PSV tampil disiplin dalam bertahan sepanjang 45 menit pertama.

Jalannya pertandingan berubah signifikan setelah babak kedua dimulai ketika tim asuhan Jose Mourinho melancarkan serangan tanpa henti. Federico Valverde mengawali kebangkitan pada menit ke-50, disusul gol Jude Bellingham, dua gol Kylian Mbappe, dan gol Vinicius Junior menjelang akhir laga.

Ketajaman Madrid terlihat dari total 24 tembakan, sembilan di antaranya tepat sasaran. Mereka memanfaatkan lini pertahanan PSV yang mulai kelelahan untuk mengubah ketertinggalan menjadi kemenangan telak.

Kiper & Pertahanan

Thibaut Courtois - 6/10

Kiper timnas Belgia itu menjalani malam yang relatif sepi secara statistik. Ia tidak mencatatkan satu pun penyelamatan karena satu-satunya tembakan PSV yang tepat sasaran adalah penalti yang berbuah gol. Courtois tetap tenang saat menguasai bola, tetapi lebih banyak menjadi penonton sepanjang babak kedua ketika permainan berlangsung di sepertiga lapangan lawan.

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Federico Valverde - 8/10

Menjalankan peran hibrida, sang kapten mencetak gol penyeimbang yang krusial pada menit ke-50 lewat penyelesaian tajam setelah menerima umpan Arda Guler. Kontribusi fisik dan kemampuannya membawa bola ke depan berperan penting dalam mengubah momentum, sementara penempatan posisinya saat bertahan efektif membatasi ancaman PSV dari sisi lapangan.

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Marc Cucurella - 7/10

Cucurella tampil solid di sisi kiri dan turut menjaga pertahanan yang membatasi PSV hanya mencatatkan 1,69 xG. Ia juga terlibat dengan baik dalam transisi menyerang saat Madrid mendominasi babak kedua, memberikan opsi di sisi lapangan ketika Vinicius bergerak ke tengah.

Eder Militao - 5/10

Diganti saat jeda setelah menjalani babak pertama yang sulit, ketika pertahanan Madrid tampak rentan terhadap serangan balik. Ia kesulitan menghadapi pergerakan langsung lini depan PSV dalam rangkaian permainan yang berujung pada insiden penalti.

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Antonio Ruediger - 5/10

Bek asal Jerman itu menerima kartu kuning pada menit ke-44 dan diganti saat jeda. Agresivitasnya sesekali meninggalkan celah di lini pertahanan, sementara kedisiplinannya menjadi perhatian sebelum Mourinho memutuskan melakukan dua pergantian di sektor belakang.

Lini Tengah

Aurelien Tchouameni - 5/10

Menerima kartu kuning pada menit ke-30, Tchouameni kesulitan menjadi jangkar lini tengah secara efektif pada babak pertama. Ia diganti saat jeda ketika Mourinho mencari tambahan kreativitas untuk membongkar pertahanan rapat PSV.

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Arda Guler - 9/10

Guler menjadi pengatur serangan paling menonjol dalam pertandingan ini dengan menyumbangkan dua assist penting. Ia menyiapkan gol penyeimbang Valverde dan memberikan umpan terakhir untuk gol pertama Mbappe pada menit ke-64. Visinya terlihat dari banyaknya peluang yang ia ciptakan sebelum diganti pada menit ke-70.

Bernardo Silva - 7/10

Silva menunjukkan kecerdasan taktis yang menjadi ciri khasnya, menjaga tempo permainan dengan tingkat keberhasilan operan yang tinggi. Meski tidak terlibat langsung dalam gol, kemampuannya mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan membuat Madrid dapat terus menekan PSV di wilayah pertahanan mereka sendiri.

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Lini Serang

Yan Diomande - 7/10

Meski tidak mencetak gol, pemain sayap itu memberikan kontribusi positif dalam serangan dengan melepaskan tiga tembakan tepat sasaran dan menciptakan satu peluang besar bagi timnya. Ia juga menyelesaikan 19 operan di wilayah lawan, menunjukkan niat menyerang dan kemampuannya memengaruhi permainan di sepertiga akhir lapangan.

Kylian Mbappe - 9/10

Penyerang asal Prancis itu tampil tajam di sepertiga akhir lapangan dengan mencetak dua gol yang membuat PSV tak mampu mengejar. Ia mencetak gol pada menit ke-64 setelah menerima umpan Guler, lalu menambah gol keduanya pada menit ke-84 berkat assist Brahim Diaz, sekaligus menunjukkan kualitas pergerakan dan penyelesaian akhir kelas atas.

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Vinicius Junior - 8/10

Tekanan terus-menerus yang ia berikan kepada bek kanan PSV akhirnya membuahkan hasil ketika permainan mulai lebih terbuka. Vinicius memberikan assist untuk gol yang membawa Madrid berbalik unggul melalui Bellingham, lalu melengkapi penampilannya dengan gol sendiri pada menit ke-87, sehingga skor akhir mencerminkan dominasi Madrid.

Pemain Pengganti & Pelatih

Jude Bellingham - 8/10

Masuk saat jeda, Bellingham mengubah jalannya pertandingan. Ia mencetak gol kedua Madrid yang krusial pada menit ke-60 dan memberikan assist untuk gol Vinicius Junior menjelang akhir laga. Pergerakannya yang langsung menuju depan serta energinya untuk menjelajahi lapangan menjadi pemicu kebangkitan Madrid.

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Ibrahima Konate - 7/10

Masuk sebagai pemain pengganti saat jeda, ia menghadirkan kekuatan fisik dan kecepatan untuk kembali ke posisi bertahan yang sangat dibutuhkan di jantung pertahanan, sekaligus membantu meredam peluang PSV melancarkan serangan balik.

Dean Huijsen - 6/10

Pemain muda itu menggantikan Ruediger saat jeda dan menjalankan tugasnya tanpa banyak kesulitan, memastikan Madrid tidak kebobolan pada babak kedua.

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Eduardo Camavinga - 6/10

Masuk menggantikan Guler pada menit ke-70, ia menambah energi di lini tengah dan menerima kartu kuning menjelang akhir laga akibat pelanggaran taktis.

Brahim Diaz - 7/10

Ia mencatatkan assist untuk gol kedua Mbappe hanya empat menit setelah masuk ke lapangan, menunjukkan nilainya sebagai pemain pengganti yang mampu memberikan dampak.

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Jose Mourinho - 8/10

Keputusan sang pelatih melakukan tiga pergantian pemain saat jeda menjadi titik balik. Setelah menyadari kurangnya mobilitas dan risiko kartu dalam susunan pemain utamanya, penyesuaian taktis Mourinho menghasilkan perubahan selisih gol sebesar empat gol pada babak kedua.