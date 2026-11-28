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Real Madrid menelan kekalahan menyakitkan 2-1 di Bernabeu setelah Deportivo Alaves memanfaatkan kelengahan lini pertahanan. Meski Kylian Mbappe mencetak gol pada babak kedua, tim asuhan Jose Mourinho tumbang akibat gol Toni Martinez dan Angel Perez. Kartu merah Jude Bellingham pada pengujung laga memperburuk keadaan.

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Kekakuan taktik Real Madrid di bawah Jose Mourinho mendapat ujian berat di Bernabeu. Mereka kesulitan menembus pertahanan Deportivo Alaves yang tangguh. Meski menguasai 75% penguasaan bola dan mencatatkan nilai gol harapan (xG) sebesar 2,7, Madrid tidak cukup efektif dalam penyelesaian akhir untuk membalikkan ketertinggalan sejak awal laga. Martinez membuka keunggulan tim tamu pada menit ke-22 setelah memanfaatkan kesalahan Dean Huijsen, yang kehilangan bola di area berbahaya dan memberikannya kepada Alaves. Perez kemudian menggandakan keunggulan mereka tak lama setelah satu jam pertandingan berjalan.

Tuan rumah berupaya bangkit menjelang akhir laga ketika Mbappe mencetak gol pada menit ke-69 berkat assist Bellingham. Namun, upaya itu digagalkan bukan hanya oleh pertahanan Alaves yang bertahan jauh ke belakang, melainkan juga oleh frustrasi di kubu Madrid. Bellingham, yang menjadi sumber utama kreativitas tim, diusir pada menit ke-88 setelah menerima kartu kuning kedua. Madrid pun harus menuntaskan laga dengan kekurangan pemain dan pulang tanpa poin.

Kiper & Pertahanan

Thibaut Courtois - 5/10

Malam yang membuat kiper asal Belgia ini frustrasi. Ia hanya menghadapi tiga tembakan tepat sasaran, tetapi kebobolan dua gol. Meski tak banyak yang bisa dilakukannya untuk menghentikan gol pembuka Martinez yang ditempatkan dengan akurat, buruknya organisasi pertahanan di depannya membuat ia kerap berada dalam posisi sulit. Ia hanya mencatatkan satu penyelamatan sepanjang laga.

Marc Cucurella - 5/10

Penempatannya dalam formasi empat bek membuatnya kesulitan menghadapi transisi menyerang yang menjadi andalan Alaves. Meski memberi lebar permainan saat Madrid menguasai bola, ia tidak cukup cepat untuk kembali bertahan dan meredam serangan balik yang dipimpin Abde Rebbach dan Perez. Ia menjadi bagian dari lini pertahanan yang tampak sangat rapuh.

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Dean Huijsen - 6/10

Bek tengah muda ini sesekali menunjukkan kemampuan mengolah bola yang dipuji Mourinho, tetapi kesalahannya yang mahal terbukti menentukan dalam gol pembuka. Operan ke belakang yang buruk kepada Courtois memberi Alaves kesempatan untuk unggul. Ia juga mendapat ujian fisik dari permainan langsung Mariano Diaz dan kesulitan menjaga garis pertahanan tinggi dalam rangkaian serangan yang berujung pada gol kedua, meski tetap aktif dalam duel udara.

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Ibrahima Konate - 5/10

Penampilan yang kurang padu dari pemain asal Prancis ini. Ia kesulitan mengatur garis pertahanan pada saat-saat Alaves paling berbahaya. Meski tidak bertanggung jawab langsung atas gol pembuka Martinez pada menit ke-22, celah di antara bek tengah Madrid memperlihatkan kelemahan pertahanan tim.

Federico Valverde - 6/10

Bermain dalam peran bek kanan hibrida, Valverde menjadi pemain Madrid yang paling konsisten bekerja keras. Ia melepaskan tiga tembakan, termasuk satu upaya pada masa tambahan waktu, dan terus membantu serangan dari posisi yang lebih dalam. Namun, kontribusinya dalam menyerang tidak cukup untuk mengubah hasil.

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Lini Tengah

Aurélien Tchouameni - 5/10

Penampilan mengecewakan yang membuatnya ditarik keluar saat jeda. Ia gagal memberi perlindungan yang dibutuhkan empat bek Madrid, sehingga Alaves terlalu mudah beralih menyerang lewat area tengah. Operan-operannya aman, tetapi tidak cukup berupaya membawa permainan maju untuk membongkar pertahanan yang bertahan jauh ke belakang.

Jude Bellingham - 4/10

Malam yang ingin dilupakan pemain asal Inggris ini. Meski memberi assist untuk gol Mbappe pada menit ke-69, kontribusi utamanya itu tertutupi oleh kurangnya disiplin. Kartu kuning keduanya pada menit ke-88 praktis mengakhiri harapan Madrid untuk menyamakan kedudukan pada akhir laga.

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Brahim Diaz - 5/10

Gagal memberi pengaruh di ruang antarlini dan diganti saat jeda. Ia kesulitan menemukan celah menghadapi tiga gelandang Alaves yang disiplin. Hasilnya, Madrid banyak menguasai bola sepanjang babak pertama, tetapi jarang menembus pertahanan lawan.

Arda Guler - 6/10

Menunjukkan kualitas teknik dan keberanian mengambil risiko, tetapi pengaruhnya dalam permainan relatif kecil. Ia diganti saat pertandingan berjalan satu jam ketika Mourinho mencari opsi serangan yang lebih langsung. Ia masih perlu berkembang dalam menjaga intensitas sepanjang 90 menit.

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Lini Serang

Vinicius Junior - 6/10

Pemain asal Brasil ini paling sering mengancam, tetapi umpan akhirnya kerap kurang tepat saat menghadapi area penalti yang padat. Ia dijaga dengan baik oleh Nahuel Tenaglia dan lama terisolasi di sisi lapangan, sehingga tidak mampu mengulangi ketajamannya yang biasa di depan gawang.

Kylian Mbappe - 7/10

Satu-satunya titik terang di lini serang Madrid. Golnya pada menit ke-69 menunjukkan kualitas pergerakan dan penyelesaian akhir yang luar biasa, serta sempat membangkitkan harapan di Bernabeu. Ia kerap menjadi satu-satunya penyerang yang mengancam untuk menembus lini pertahanan Alaves, tetapi tidak mendapat pasokan bola yang konsisten.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Bernardo Silva - 6/10

Masuk menggantikan Tchouameni saat jeda, ia sedikit lebih baik dalam menjaga penguasaan bola dan disiplin taktik di sepertiga tengah lapangan. Ia membantu Madrid mempertahankan tekanan, meski tidak mampu menghasilkan umpan penentu.

Yan Diomande - 6/10

Menggantikan Diaz saat jeda dan menambah kekuatan fisik di lini tengah. Ia berguna dalam merebut bola kedua, tetapi tidak memiliki kreativitas yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan Alaves.

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Carlos Espi - 5/10

Masuk menggantikan Guler pada menit ke-60. Ia kesulitan terlibat dalam permainan ketika Alaves bertahan semakin jauh ke belakang setelah mencetak gol kedua.

J. Mourinho - 4/10

Kegagalan taktik di kandang. Meski mendominasi penguasaan bola, timnya tidak memiliki rencana yang padu untuk membongkar sistem 5-3-2. Kelengahan di lini pertahanan tidak lazim bagi tim Mourinho, sementara pergantian dua pemain saat jeda terasa seperti pengakuan bahwa susunan awalnya bermasalah.