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Real Madrid mempertahankan rekor sempurna mereka di kompetisi Eropa dengan kemenangan dramatis 3-2 atas AEK Athens dalam laga yang diwarnai perubahan taktik dan kecemerlangan individu. Meski dua kali tertinggal, klub raksasa Spanyol itu menunjukkan kegigihan khasnya untuk merebut tiga poin pada menit-menit akhir.

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Fleksibilitas taktik Real Madrid diuji hingga batasnya di Athena saat mereka mengalahkan AEK yang tampil penuh semangat dalam laga sengit dengan lima gol. Tim asuhan Jose Mourinho mendominasi penguasaan bola hingga 70%, tetapi tetap rentan menghadapi serangan vertikal tuan rumah. Aboubakary Koita membuka skor lebih awal, memaksa Madrid mengandalkan penguasaan bola untuk membongkar blok 4-4-2 yang rapat. Jude Bellingham mencetak gol penyeimbang pertama, tetapi pertandingan tetap menegangkan karena Madrid kesulitan mengubah dominasinya menjadi keamanan di lini belakang.

Babak kedua berlangsung kacau ketika AEK kembali unggul melalui Stavros Pilios pada menit ke-75. Respons Madrid cepat dan terukur. Masuknya pemain-pemain segar memungkinkan mereka melancarkan serangan terakhir. Kylian Mbappé menyamakan kedudukan tak lama setelah gol AEK, tetapi masuknya Federico Valverde menjelang akhir laga terbukti menentukan. Pada menit kedua waktu tambahan, pemain Uruguay itu melepaskan tembakan jarak jauh khasnya yang memupus harapan tim Yunani, sekaligus memastikan Madrid tetap memuncaki fase liga dengan empat kemenangan dari empat pertandingan.

Kiper & Pertahanan

Thibaut Courtois - 6/10

Malam yang membuat frustrasi bagi pemain Belgia ini. Ia menghadapi lima tembakan tepat sasaran dan kebobolan dua kali, meski angka perkiraan gol lawan (xGC) hanya 0,87. Ia tidak bisa berbuat banyak menghadapi penyelesaian akhir AEK yang akurat, tetapi lebih banyak menjadi penonton selama Madrid menguasai bola dalam waktu lama. Courtois melakukan tiga penyelamatan agar selisih skor tidak melebar.

Denzel Dumfries - 6/10

Memberikan lebar serangan di sisi kanan, Dumfries banyak terlibat di sepertiga akhir lapangan dan menyiapkan gol kedua Mbappe lewat umpan akurat. Namun, ia menyia-nyiakan peluang besar untuk mencetak gol pada menit ke-80 ketika tembakan jarak dekatnya setelah sepak pojok berhasil diselamatkan. Saat bertahan, posisinya beberapa kali terbuka ketika AEK melancarkan serangan balik di tengah upaya Madrid menekan lebih tinggi.

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Éder Militão - 5/10

Penampilan bek tengah Brasil ini naik turun. Ia berusaha memulai serangan lewat percobaan dari jarak jauh dan mencatatkan sundulan tepat sasaran dari sepak pojok, tetapi tampak kesulitan menghadapi permainan langsung Jovic dan Koita. Posisinya saat gol kedua AEK dalam sebuah serangan balik cepat patut dipertanyakan.

Topik Terkait

Antonio Rüdiger - 7/10

Andalan pertahanan Real Madrid ini sangat konsisten dalam mengalirkan bola, dengan 75 dari 77 umpannya tepat sasaran (97%). Perannya penting dalam menjaga penguasaan bola dan mencegah AEK terus menekan, meski struktur pertahanan tim secara keseluruhan goyah saat menghadapi serangan balik.

Marc Cucurella - 5/10

Sesekali bermain sebagai bek sayap yang bergerak ke tengah, Cucurella menyiapkan gol pertama Bellingham, meski secara keseluruhan kesulitan memberi pengaruh secara konsisten. Ia menyia-nyiakan peluang besar untuk mencetak gol pada menit ke-55 sebelum digantikan Brahim Diaz pada menit ke-81 saat Mourinho mengubah susunan tim menjadi lebih agresif dalam menyerang.

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Lini Tengah

Eduardo Camavinga - 8/10

Penampilan luar biasa di lini tengah. Camavinga menjadi alasan utama Madrid mampu mempertahankan penguasaan bola sebesar 70%, dengan memenangi 12 duel dan mencatatkan 7 tekel sukses. Kemampuannya meredam ancaman di area tengah memungkinkan para pemain kreatif tetap berada jauh di depan.

Bernardo Silva - 6/10

Penampilan yang relatif tenang menurut standarnya yang tinggi. Silva bergerak di ruang antara sisi lapangan dan area tengah, tetapi kesulitan menemukan umpan penentu saat menghadapi blok pertahanan rendah AEK. Ia menyia-nyiakan peluang emas lewat sundulan dari jarak hanya lima meter sebelum digantikan Endrick pada menit ke-67.

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Jude Bellingham - 7/10

Pemain Inggris ini menjadi titik tumpu serangan pada babak pertama dan mencetak gol penyeimbang penting pada menit ke-32 lewat penyelesaian kaki kiri yang akurat. Ia melepaskan total tiga tembakan sebelum digantikan Carlos Espí menjelang akhir laga ketika Madrid memburu gol kemenangan.

Lini Serang

Yan Diomande - 5/10

Ditempatkan di sisi kanan trio penyerang, Diomande gagal memberi pengaruh berarti. Ia mencatatkan satu tembakan meleset pada menit ke-27 dan tidak banyak terlibat dalam serangan utama sebelum digantikan oleh Valverde, yang kemudian mencetak gol kemenangan.

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Vinícius Júnior - 6/10

Pemain Brasil ini terus menjadi ancaman di sisi kiri, tetapi penyelesaian akhirnya tidak setajam biasanya. Dua percobaannya diblok dan dua tembakan lainnya meleset. Dribelnya menarik para pemain bertahan menjauh dan membuka ruang bagi rekan-rekannya, tetapi ia diganti pada menit ke-81 dalam perombakan taktik.

Kylian Mbappé - 7/10

Pemain Prancis ini sangat aktif melepaskan tembakan. Mbappé mencatatkan jumlah tembakan terbanyak dalam pertandingan, yakni 7, dengan angka perkiraan gol (xG) yang tinggi sebesar 1,36. Upayanya akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-78 lewat gol penyeimbang yang membuka jalan bagi drama pada akhir laga. Meski melewatkan beberapa peluang, pergerakannya tetap luar biasa sepanjang pertandingan.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Federico Valverde - 9/10

Pemain pengganti yang benar-benar menentukan. Masuk pada menit ke-67, Valverde sepenuhnya mengubah tempo pertandingan. Momen terbaiknya tiba pada menit ke-92 ketika ia menghujamkan tembakan keras dari jarak 27 meter untuk memastikan kemenangan 3-2. Sebuah pertunjukan teknik menembak yang luar biasa.

Endrick - 6/10

Dimasukkan untuk menambah kehadiran pemain di kotak penalti, pemain muda ini terlibat dalam proses terciptanya gol terakhir dan mencatatkan dua tembakan selama 23 menit berada di lapangan.

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Brahim Díaz - 7/10

Memberikan assist untuk gol kemenangan Valverde. Energi dan permainan langsungnya saat menghadapi pertahanan AEK yang mulai kelelahan sangat penting dalam sepuluh menit terakhir.

Álvaro Carreras - N/A

Masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga untuk memperkuat pertahanan di sisi kiri.

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Carlos Espí - N/A

Dimasukkan untuk beberapa menit terakhir.

José Mourinho - 8/10

Mourinho mengelola pertandingan dengan tepat. Menyadari kurangnya serangan vertikal, keputusannya memasukkan Valverde dan Brahim Díaz mengubah hasil yang berpotensi imbang menjadi kemenangan. Meski pertahanan saat menghadapi serangan balik masih menjadi perhatian, penyesuaian taktiknya memastikan kualitas Madrid yang lebih unggul akhirnya menjadi penentu.