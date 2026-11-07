Rating pemain PSG vs Troyes: Illia Zabarnyi jadi pahlawan tak terduga dalam penampilan dominan

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Paris Saint-Germain mempertahankan posisi di puncak klasemen Ligue 1 lewat kemenangan 1-0 atas Troyes di Parc des Princes. Sundulan Illia Zabarnyi pada babak pertama menjadi pembeda dalam laga yang dikuasai tuan rumah dengan 73 persen penguasaan bola.

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Paris Saint-Germain tampil dominan di Parc des Princes, membuat Troyes kesulitan keluar dari wilayahnya dengan penguasaan bola mencapai 73%. Rancangan taktik Luis Enrique menitikberatkan serangan vertikal melalui ruang di antara sisi lapangan dan area tengah, tetapi blok pertahanan rendah Troyes yang tangguh sulit dibongkar. Gol pemecah kebuntuan akhirnya lahir dari bola mati ketika Zabarnyi melompat paling tinggi untuk mencetak gol pada menit ke-39, menjadi buah dari babak pertama yang terus-menerus diwarnai tekanan PSG.

Meski hanya unggul satu gol, PSG menjalani babak kedua dengan mengatur jalannya pertandingan dan menjaga penguasaan bola. PSG mencatatkan 836 umpan akurat dengan tingkat keberhasilan 94%, sehingga Troyes nyaris tak punya kesempatan membangun momentum. Ferran Torres dan Senny Mayulu memang gagal mencetak gol berkat penampilan impresif Hillel Konaté, tetapi PSG tak pernah terlihat benar-benar terancam. Mereka mengamankan tiga poin dengan nyaman untuk tetap unggul di puncak klasemen Ligue 1.

Penjaga gawang & pertahanan

Matvei Safonov - 7/10

Malam yang relatif tenang bagi kiper asal Rusia ini, yang lebih banyak menjadi penonton sepanjang laga. Namun, ia tetap fokus saat dibutuhkan, mencatatkan tiga penyelamatan untuk menjaga gawangnya tidak kebobolan dan dengan tenang menghadapi peluang lawan dengan total xG 0,69.

Warren Zaïre-Emery - 7/10

Berperan sebagai bek kanan dengan tugas yang fleksibel, pemain muda ini sangat penting bagi kestabilan pertahanan PSG. Ia mencatatkan delapan aksi bertahan, terbanyak di tim, termasuk satu tekel dan empat duel yang dimenangi. Ia nyaris mencetak gol pada menit ke-59, tetapi sundulannya diblok oleh pertahanan Troyes yang berupaya keras menghalau bola.

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Illia Zabarnyi - 8/10

Penentu kemenangan sekaligus sosok tangguh di jantung pertahanan. Selain mencetak gol penentu lewat sundulan dari sepak pojok pada menit ke-39, ia terus menjadi ancaman dalam situasi bola mati dan mencatatkan dua sundulan tepat sasaran. Ia juga tampil tanpa cela saat bertahan, memastikan serangan balik Troyes yang jarang terjadi dapat dihentikan sebelum mencapai kotak penalti.

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Willian Pacho - 7/10

Pacho memberikan perlindungan yang dibutuhkan agar bek sayap PSG bisa naik jauh ke depan. Distribusi bolanya akurat dan turut mendukung tingginya akurasi umpan tim. Ia juga mampu mengatasi ancaman fisik dari Renaud Ripart dengan nyaman.

Lucas Hernández - 7/10

Hernández menghadirkan pengalaman di sisi kiri dan kerap bergerak ke tengah untuk membentuk tiga bek saat PSG menguasai bola dalam waktu lama. Kedisiplinannya menjaga posisi menjadi kunci untuk mencegah Troyes memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan PSG yang tinggi.

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Lini tengah

Vitinha - 8/10

Pengatur tempo tim. Vitinha menjadi alasan utama PSG mampu mempertahankan kendali permainan, dengan mencatatkan 166 umpan akurat dan menciptakan satu peluang besar. Kemampuannya mengatasi tekanan dan mengalirkan bola membuat Troyes terus berada dalam situasi transisi bertahan.

Fabian Ruiz - 6/10

Penampilan rapi dari pemain asal Spanyol ini, meski umpan terakhirnya kurang tajam untuk benar-benar membongkar pertahanan Troyes. Ia mencoba melepaskan tembakan spekulatif dari jarak jauh pada menit ke-15 yang melenceng, sebelum diganti menjelang akhir babak kedua.

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Senny Mayulu - 7/10

Gelandang muda ini sangat aktif di sepertiga akhir lapangan dan mencatatkan beberapa tembakan tepat sasaran. Peluang besarnya dengan nilai xG 0,41 pada awal laga berhasil digagalkan, tetapi ia terus menguji Konaté hingga ditarik keluar pada menit ke-86. Energinya di lini tengah menular kepada rekan-rekannya.

Lini serang

Desiré Doué - 6/10

Doué beberapa kali memperlihatkan kecemerlangan individunya, tetapi hasil akhir aksinya kurang konsisten. Ia memaksa kiper melakukan penyelamatan pada menit ke-25 dan gagal memanfaatkan peluang dari tendangan bebas pada awal laga. Meski dribelnya merepotkan, ia sering dikerumuni pemain Troyes saat mereka menerapkan blok pertahanan di lini tengah.

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Ferran Torres - 7/10

Sebagai tumpuan serangan, Torres paling sering melepaskan tembakan di antara pemain PSG, dengan empat percobaan yang semuanya tepat sasaran. Meski gagal mencetak gol, pergerakannya sangat baik, menghasilkan xG 0,49 dan terus menyibukkan bek tengah Troyes selama 70 menit ia berada di lapangan.

Mika Godts - 6/10

Pemain muda ini bekerja keras di sayap kiri dan mendapat peluang besar lewat serangan cepat pada menit ke-66, tetapi tembakan rendahnya berhasil ditepis. Ia memberi lebar pada permainan dan meregangkan pertahanan lawan, meski sulit menemukan peluang matang menghadapi barisan belakang Troyes yang rapat.

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Pemain pengganti & pelatih

Quentin Ndjantou (70') - 6/10

Masuk menggantikan Torres untuk menghadirkan tenaga baru di lini depan. Ia mampu menyibukkan para bek, tetapi tidak mendapatkan peluang tembak yang terbuka selama berada di lapangan.

João Neves (70') - 6/10

Dimasukkan untuk memperkuat lini tengah dan memastikan konsentrasi tim tidak menurun pada menit-menit akhir. Ia langsung menyatu dengan ritme umpan tim.

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Lucas Beraldo (86') - N/A

Masuk lewat pergantian taktis di pengujung laga untuk menambah keunggulan tinggi badan di lini pertahanan.

Dro Fernández (86') - N/A

Mendapat kesempatan bermain singkat untuk menggantikan Mayulu yang mulai kelelahan saat laga mendekati akhir.

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Luis Enrique - 7/10

Enrique akan puas dengan besarnya kendali yang ditunjukkan timnya. Ia mungkin menginginkan lebih banyak gol mengingat penguasaan bola mencapai 73% dan timnya menciptakan tujuh peluang besar, tetapi susunan taktiknya membuat lawan sama sekali tak berkutik dan mengamankan tiga poin penting tanpa banyak kesulitan.