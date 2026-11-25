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Start sempurna Paris Saint-Germain dalam mempertahankan gelar Liga Champions telah berakhir. Roma menahan sang juara bertahan 2-2 di Parc des Princes. Hasil itu menempatkan tim Luis Enrique di posisi kedua fase liga, tertinggal dua poin dari Real Madrid, setelah tim tamu asuhan Gian Piero Gasperini menciptakan peluang yang lebih baik sepanjang pertandingan.

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PSG tertekan sejak peluit pertama oleh tekanan tinggi Roma yang agresif. Tim tamu mencetak gol dalam lima menit pertama ketika bek tengah Mario Hermoso merebut bola di area depan lalu menyelesaikan umpan tarik Matias Soule. Meski menguasai 66 persen bola, PSG kesulitan menembus tekanan intens tim Italia itu hingga Illia Zabarnyi menyundul bola dari sepak pojok Senny Mayulu di tiang dekat pada menit ke-31.

Roma menghadirkan ancaman lebih besar sepanjang 90 menit, dengan 2,69 xG berbanding 1,78 milik PSG. Matvey Safonov pun harus tampil sigap untuk menjaga skor tetap imbang pada awal babak kedua. Dalam satu menit setelah Enrique melakukan dua pergantian pada menit ke-59, Achraf Hakimi melewati Wesley dan mendapatkan penalti yang dituntaskan dengan tenang oleh Ousmane Dembele. Namun, setelah tinjauan VAR, Vitinha dinyatakan melakukan handball di kotak penalti. Pemain pengganti Donyell Malen menyamakan kedudukan dari titik penalti pada menit ke-78, sebelum Hakimi, Dembele, dan Fabian Ruiz sama-sama nyaris mencetak gol kemenangan pada akhir laga.

Berikut rating para pemain PSG dari Parc des Princes...

Kiper & Pertahanan

Matvey Safonov (7/10): Tak bisa berbuat apa-apa saat Hermoso mencetak gol ke gawang kosong maupun ketika Malen mengeksekusi penalti. Sejumlah aksi sigapnya menjaga PSG tetap bersaing. Ia mengatasi dengan baik tembakan Hermoso yang memantul pada menit ke-19, menepis umpan silang sekaligus tembakan berbahaya Wesley pada menit ke-48, dan melakukan penyelamatan rendah yang luar biasa untuk menggagalkan Niccolo Pisilli tiga menit kemudian.

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Achraf Hakimi (7/10): Mengenakan ban kapten, ia memimpin kebangkitan PSG pada babak kedua lewat kecepatannya di sisi kanan. Ia melewati Wesley untuk mendapatkan penalti pada menit ke-60 yang membawa tuan rumah unggul. Ia juga menciptakan peluang bagi Nuno Mendes pada babak pertama, meski tentu menyesali tembakannya dari luar kotak penalti yang melenceng tipis pada masa tambahan waktu setelah sebuah serangan balik cepat.

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Illia Zabarnyi (7/10): Kecolongan saat Roma membuka skor pada menit kelima, tetapi menunjukkan karakter kuat untuk bangkit. Ia melepaskan diri dari pengawalnya di tiang dekat untuk menyundul sepak pojok Mayulu ke sudut atas gawang pada menit ke-31, lalu melakukan tekel meluncur penting dengan waktu yang tepat pada menit ke-54.

Willian Pacho (7/10): Tenang saat menguasai bola ketika PSG berusaha melewati tekanan Roma dan dapat diandalkan dalam duel udara. Ia memenangi semua duel udara yang dihadapinya serta melakukan beberapa sapuan penting ketika tim tamu terus masuk ke kotak penalti.

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Nuno Mendes (7/10): Sumber serangan PSG paling tajam sepanjang satu jam pertama. Ia menguji Mile Svilar lewat tembakan jarak jauh pada menit ketujuh, melepaskan tembakan yang melenceng tipis pada menit ke-35, dan mengirim umpan silang luar biasa pada menit ke-55 yang nyaris diselesaikan Joao Neves, sebelum ditarik keluar pada menit ke-59.

Lini Tengah

Joao Neves (6/10): Menciptakan peluang pertama PSG pada menit ketiga dengan mengirim Mayulu ke ruang kosong dan nyaris mencetak gol lewat sundulan sambil menjatuhkan diri pada menit ke-55. Selebihnya, ia kesulitan mengatur tempo menghadapi lini tengah Roma yang mengandalkan kekuatan fisik sebelum ditarik keluar pada menit ke-79.

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Vitinha (6/10): Gelandang PSG paling menonjol dalam sebagian besar pertandingan. Ia menjaga aliran bola dengan rapi dan menciptakan peluang tembak bagi Mendes, Mayulu, serta Dembele. Tembakannya sendiri yang diblok pada menit ke-31 menghasilkan sepak pojok yang berbuah gol penyeimbang. Namun, handball-nya saat menghalangi tembakan Soule pada menit ke-74 berakibat sangat mahal setelah VAR turun tangan.

Fabian Ruiz (6/10): Membantu menjaga alur permainan PSG lewat kombinasi umpan yang rapi dan menciptakan peluang bagi Mendes pada menit ke-58, tetapi kurang tajam di sepertiga akhir lapangan. Ia mendapat dua peluang dalam waktu berdekatan pada menit ke-87 untuk membawa PSG kembali unggul. Satu tembakannya melenceng, sedangkan yang lain diblok.

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Lini Serang

Maghnes Akliouche (6/10): Rapi saat menguasai bola, tetapi jarang mengancam selama 79 menit di sayap kanan. Ia terjebak offside sesaat sebelum pertandingan mencapai satu jam dan hanya mencatatkan satu tembakan dari luar kotak penalti yang diblok pada menit ke-74 sebelum diganti.

Ferran Torres (5/10): Kesulitan menunjukkan pengaruhnya menghadapi tiga bek Roma yang agresif, baik ketika bermain di tengah maupun setelah bertukar posisi dengan Mayulu ke sisi kiri pada menit ke-13. Ia gagal menjangkau bola kiriman Mayulu yang melintas di depan gawang pada menit ketiga dan membuat Gianluca Mancini mendapat kartu kuning pada menit ke-41, tetapi tak mencatatkan tembakan sebelum diganti pada menit ke-59.

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Senny Mayulu (7/10): Pemain paling menonjol di antara tiga penyerang utama PSG. Ia nyaris menciptakan gol pembuka bagi Torres pada menit ketiga, mendapatkan sepak pojok berkat olah bola apik pada menit ke-20, dan mengirim sepak pojok akurat untuk gol penyeimbang Zabarnyi sebelum ditarik keluar pada menit ke-67.

Pemain Pengganti & Pelatih

Ousmane Dembele (8/10): Langsung meningkatkan daya serang PSG begitu masuk pada menit ke-59. Ia dengan tenang menuntaskan penalti pada menit ke-62 untuk mencetak gol keempatnya di Liga Champions musim ini, menciptakan peluang bagi Ruiz pada menit ke-87, dan memaksa Svilar melakukan penyelamatan dengan kaki pada masa tambahan waktu sebelum mengirim peluang lainnya melambung dan melebar menjelang akhir laga.

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Warren Zaire-Emery (6/10): Menggantikan Mendes pada menit ke-59 untuk menghadirkan tenaga segar dan ketenangan. Ia menciptakan peluang bagi Ruiz, yang tembakannya diblok pada menit ke-87, tetapi tidak mampu sepenuhnya meredam serangan balik Roma menjelang akhir laga.

Mika Godts (6/10): Masuk menggantikan Mayulu pada menit ke-67 dan tampil aktif. Ia memenangi duel sundulan pada menit ke-80, meski bola akhirnya diamankan Svilar, serta menunjukkan kejelian dengan mengirim bola kepada Hakimi dalam serangan balik yang menghasilkan peluang terbaik PSG pada masa tambahan waktu.

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Lucas Hernandez (6/10): Masuk menggantikan Neves pada menit ke-79 untuk memperkuat tim menjelang akhir pertandingan dan menjalankan tugas-tugas sederhana dengan baik.

Quentin Ndjantou (6/10): Menggantikan Akliouche pada menit ke-79 dan menambah opsi di lini serang, meski jarang terlibat dalam akhir laga yang berlangsung sengit.

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Luis Enrique (6/10): Dengan Desire Doue absen, keputusannya untuk tidak menurunkan Dembele sejak awal menjadi masalah ketika tekanan sengit Roma mengacaukan ritme PSG. Dua pergantiannya pada menit ke-59 mengubah momentum, tetapi pelatih asal Spanyol itu akan frustrasi karena timnya membiarkan Roma mencatatkan 2,69 xG dan gagal mempertahankan keunggulan 2-1 di kandang.