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Paris Saint-Germain bangkit dari hasil imbang melawan Roma di Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan. Mereka kini unggul enam poin di puncak Ligue 1 setelah tampil dominan di Parc des Princes.

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Tim asuhan Luis Enrique menguasai 66 persen penguasaan bola dan melepaskan 26 tembakan menghadapi Lorient, tetapi harus bersabar untuk menembus pertahanan tim tamu yang tetap bertahan berkat 10 penyelamatan kiper Yvon Mvogo. Dembele membentur mistar pada menit ke-11, lalu Mika Godts menyia-nyiakan peluang dari jarak dekat dalam rangkaian serangan yang sama. Mayulu akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-32 dengan menuntaskan umpan Dro Fernandez ke sudut atas gawang.

Mayulu membentur tiang sebelum turun minum dan Dembele menggandakan keunggulan lewat tembakan mendatar dari luar kotak penalti pada menit ke-67, setelah menerima umpan Godts. Namun, PSG tidak sepenuhnya bebas dari ancaman. Matvey Safonov harus menggagalkan peluang Noah Mbamba menjelang akhir laga, pemain pengganti Quentin Ndjantou membuat Lorient mendapat penalti yang tendangannya dilebarkan Ibrahima Balde, dan dua menit kemudian Dembo Sylla membentur tiang.

Berikut rating pemain PSG dari Parc des Princes...

Kiper & Pertahanan

Matvey Safonov (7/10): Tidak banyak beraksi sepanjang sebagian besar laga, tetapi sigap saat dibutuhkan. Ia melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan tembakan Mbamba pada menit ke-83, dua kali keluar dari gawang untuk menghalau bola dan dengan percaya diri menangkap bola lambung.

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Achraf Hakimi (8/10): Sumber kreativitas utama PSG dari posisi bek kanan. Ia menciptakan empat peluang, termasuk peluang emas Godts pada menit ke-11, menuntaskan 87 dari 97 umpannya dan merebut kembali bola 10 kali.

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Marquinhos (7/10): Sang kapten menjalani malam yang tenang di jantung pertahanan. Ia menuntaskan 71 dari 75 umpan, 11 di antaranya ke sepertiga akhir lapangan, dan membantu PSG membatasi Lorient hanya pada satu tembakan di babak pertama.

Willian Pacho (7/10): Tampil solid bersama Marquinhos, memenangi dua tekel dan enam kali merebut kembali bola. Ia juga berperan besar dalam upaya PSG membangun serangan dengan sabar.

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Lucas Hernandez (7/10): Mengisi posisi bek kiri karena Nuno Mendes cedera dan tampil andal saat tidak menguasai bola. Ia melakukan tiga intersepsi sebelum diganti pada menit ke-75.

Lini Tengah

Warren Zaire-Emery (7/10): Energik dan rapi, jarang kehilangan bola serta menuntaskan 84 dari 86 umpan. Ia menguji Mvogo lewat dua tembakan jarak jauh dan nyaris mencetak gol dari situasi sepak pojok tak lama setelah laga berjalan satu jam.

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Vitinha (8/10): Pengatur ritme permainan PSG. Ia menuntaskan 123 dari 128 umpan, mengirim 23 bola ke sepertiga akhir lapangan dan terus menggeser blok pertahanan Lorient dari satu sisi ke sisi lain sebelum ditarik keluar pada menit ke-80.

Dro Fernandez (8/10): Memberi umpan untuk gol pembuka Mayulu dan menciptakan total empat peluang sebelum digantikan Maghnes Akliouche pada menit ke-68. Tembakannya diblok tak lama setelah babak kedua dimulai, meski empat pelanggarannya menunjukkan ia terkadang terlambat selangkah saat menekan lawan.

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Lini Serang

Ousmane Dembele (9/10): Penampil terbaik di laga ini. Ia membentur mistar pada menit ke-11 dan terus merepotkan Mvogo sepanjang laga dengan sembilan tembakan, terbanyak di antara semua pemain, lima di antaranya tepat sasaran. Ia kemudian menaklukkan sang kiper lewat tembakan mendatar dari luar kotak penalti untuk memastikan kemenangan.

Senny Mayulu (8/10): Menuntaskan peluang golnya dengan sangat baik melalui tembakan kaki kiri dari sisi kanan kotak penalti ke sudut atas gawang. Ia kurang beruntung tidak menambah gol ketika membentur tiang pada menit ke-41. Ia jarang kehilangan bola sebelum ditarik keluar pada menit ke-75.

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Mika Godts (8/10): Memberi umpan untuk gol Dembele dan menciptakan lima peluang, dua di antaranya peluang besar, termasuk umpan silang yang berujung pada tembakan Mayulu ke tiang. Namun, ia seharusnya mencetak gol dari jarak dekat pada menit ke-11 dan terlalu sering kehilangan bola saat mencoba melewati lawan.

Pemain Pengganti & Pelatih

Maghnes Akliouche (6/10): Menggantikan Dro Fernandez dan dua tembakannya diselamatkan, termasuk peluang emas untuk mengubah skor menjadi 3-0 lewat serangan balik pada masa tambahan waktu.

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Lucas Beraldo (7/10): Masuk menggantikan Mayulu dan aktif selama 15 menit bermain, dengan lima aksi bertahan serta umpan yang menghasilkan tembakan jarak jauh Godts.

Lucas Digne (6/10): Mengambil alih posisi bek kiri dari Hernandez dan bermain tanpa banyak mengambil risiko.

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Ferran Torres (6/10): Menggantikan Dembele pada menit ke-75 dan tidak banyak terlibat, meski ia berhasil mendapatkan tendangan bebas di sisi kiri.

Quentin Ndjantou (5/10): Penampilan singkat yang ingin dilupakan. Masuk menggantikan Vitinha pada menit ke-80, ia mendapat kartu kuning setelah menjatuhkan Sylla hingga Lorient memperoleh penalti dan nyaris membuat akhir laga menegangkan bagi PSG. Ia memaksa Mvogo melakukan penyelamatan pada masa tambahan waktu.

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Luis Enrique (7/10): Timnya mendominasi penguasaan bola dan menciptakan lebih dari cukup peluang untuk menang nyaman. Keputusannya memainkan Mayulu sejak awal juga membuahkan hasil. Namun, kelengahan PSG menjelang akhir laga, dengan penalti terjadi sesaat setelah pergantian pemain terakhirnya, membuat malam ini tidak sepenuhnya sempurna.