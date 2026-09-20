Velodrome jarang menjadi tempat bagi mereka yang berhati lemah, dan edisi terbaru dari rivalitas paling sengit di Prancis ini kembali memenuhi reputasinya yang eksplosif. Setelah babak pertama yang berjalan hati-hati, dengan kedua tim saling menjajaki tanpa benar-benar berkomitmen penuh, pertandingan memanas usai jeda. PSG akhirnya memecah kebuntuan lewat pemain pengganti Ferran Torres, tetapi kegembiraan mereka tak berlangsung lama karena Angel Gomes menyamakan kedudukan untuk tuan rumah, membuat dukungan publik tuan rumah meledak dalam euforia.

Namun, sang juara memiliki mental baja yang kerap tak dimiliki para rival mereka dalam momen-momen bertekanan tinggi seperti ini. Hanya tiga menit setelah kebobolan, kapten Marquinhos melompat paling tinggi untuk mengembalikan keunggulan, sebuah pukulan yang tak pernah benar-benar bisa dipulihkan Marseille. Kartu merah untuk Timothy Weah di akhir laga hanya memperparah penderitaan tuan rumah, membuat tim asuhan Luis Enrique merayakan kemenangan susah payah yang menegaskan dominasi domestik mereka.

Penjaga gawang & pertahanan

Matvey Safonov - 6/10

Malam yang relatif tenang bagi kiper asal Rusia itu, yang sebagian besar terlindungi oleh empat bek di depannya. Ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol penyeimbang Gomes pada menit ke-72, tetapi tetap tenang saat menghadapi bola-bola udara, dengan mencatatkan tiga penyelamatan ketika PSG mendominasi jumlah tembakan.

Willian Pacho - 7/10

Rekrutan musim panas itu terlihat sepenuhnya nyaman dalam panasnya Le Classique. Ia tampil agresif dalam duel dan menjadi bagian vital dari unit pertahanan yang membatasi Marseille hanya mencatat empat tembakan tepat sasaran meski dalam atmosfer yang penuh tekanan.

Marquinhos - 8/10

Penampilan kapten dalam setiap arti. Ia bukan hanya memimpin lini pertahanan dengan otoritas seperti biasanya, tetapi juga muncul dengan gol penentu kemenangan pada menit ke-75, menyambut situasi bola mati dengan sundulan klinis hanya beberapa saat setelah timnya kebobolan.

Warren Zaire-Emery - 7/10

Dimainkan dalam peran hibrida yang kerap membuatnya bergerak masuk dari sisi kanan, pemain muda itu menunjukkan kematangan melampaui usianya. Energinya sangat krusial dalam mengawal pergerakan overlap para wing-back Marseille.

Nuno Mendes - 6/10

Penampilan pekerja keras yang khas di sisi kiri sebelum akhirnya digantikan menjelang akhir laga. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-39 karena pelanggaran taktis, tetapi tetap memberi jalur keluar transisi seperti biasanya sebelum posisinya diambil alih Beraldo.

Gelandang

Joao Neves - 7/10

Jantung permainan lini tengah PSG. Neves mengatur tempo dengan total 323 operan tim yang tercatat secara keseluruhan, memastikan tim tamu menikmati 61% penguasaan bola. Kemampuannya mendaur ulang penguasaan di bawah tekanan berada di level tertinggi.

Fabian Ruiz - 6/10

Malam yang rapi meski tidak terlalu menonjol bagi pemain Spanyol itu. Ia menghubungkan permainan dengan baik selama 65 menit berada di lapangan sebelum Luis Enrique memilih tenaga segar Akliouche untuk memburu gol pembuka.

Vitinha - 7/10

Selalu mencari umpan mematikan, Vitinha menjadi percikan kreativitas di area tengah. Ia membantu PSG membukukan total 31 tembakan yang impresif, terus-menerus membongkar blok rendah Marseille.

Serangan

Desire Doue - 7/10

Penyerang muda itu menjadi duri konstan di sisi Marseille. Visinya yang menghadirkan assist untuk gol pembuka Ferran Torres pada menit ke-66, melengkapi penampilan yang penuh flair dan permainan langsung.

Ousmane Dembele - 6/10

Malam penuh "bagaimana jika" bagi pemain Prancis itu. Ia meneror bek sayap Marseille dengan kecepatannya, tetapi beberapa kali gagal memberi sentuhan akhir sebelum ditarik keluar dalam 10 menit terakhir.

Khvicha Kvaratskhelia - 5/10

Malam yang sulit bagi pemain Georgia itu, yang kesulitan menemukan ruang di sepertiga akhir lapangan yang padat. Ia ditarik keluar sebelum laga berjalan satu jam dalam perubahan taktik yang pada akhirnya membuahkan hasil bagi tim tamu.

Pemain pengganti & manajer

Ferran Torres - 8/10

Super-sub sejati. Masuk pada menit ke-59, ia hanya membutuhkan tujuh menit untuk menjebol gawang lawan, menyelesaikan peluang dengan tenang dari umpan Doue untuk memecah kebuntuan.

Maghnes Akliouche - 6/10

Masuk menggantikan Ruiz pada menit ke-65 dan memberi dimensi berbeda pada lini tengah ketika laga mulai melebar pada fase akhir.

Mika Godts - N/A

Masuk pada akhir laga menggantikan Dembele untuk mengamankan hasil.

Lucas Beraldo - N/A

Masuk menggantikan Mendes pada menit ke-79 untuk memperkuat pertahanan setelah gol penentu kemenangan.

Luis Enrique - 8/10

Sang manajer membuat pergantian pemain yang tepat sasaran. Menyadari permainan mulai mandek, masuknya Ferran Torres mengubah momentum sepenuhnya, dan timnya menunjukkan karakter hebat dengan langsung mencetak gol setelah kebobolan gol penyeimbang.