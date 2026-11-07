Rating pemain Newcastle vs Fulham: Gol spektakuler Jacob Murphy tak cukup, Newcastle ditahan imbang di Craven Cottage

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Newcastle United harus puas membawa pulang satu poin dari Craven Cottage meski Jacob Murphy menunjukkan aksi individu gemilang. Gol penyama kedudukan Rodrigo Muniz pada menit-menit akhir menggagalkan kemenangan tim tamu dalam laga yang berakhir imbang 1-1 dan menyuguhkan duel taktik menarik.

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Newcastle United bermain imbang di London Barat dalam laga yang lebih ditentukan oleh efektivitas saat transisi ketimbang dominasi wilayah secara berkelanjutan. Tim asuhan Matthias Jaissle menerapkan blok pertahanan menengah untuk memanfaatkan formasi Fulham yang melebar. Strategi itu membuahkan hasil pada menit ke-80 ketika Murphy memanfaatkan kesalahan Sander Berge dan melepaskan tembakan melengkung yang menghasilkan gol pembuka nan indah. Namun, struktur pertahanan Newcastle goyah hanya tiga menit kemudian, sehingga Muniz mampu menyamakan kedudukan.

Secara statistik, laga ini berlangsung sangat berimbang. Meski Fulham menguasai bola 58%, Newcastle menciptakan peluang yang lebih berkualitas dan menutup pertandingan dengan xG 0,91, dibandingkan 0,62 milik tuan rumah. Newcastle akan menyesali gol Dan Burn yang dianulir pada babak pertama, meski pada akhirnya mereka juga berutang kepada serangkaian penyelamatan gemilang Lukas Hornicek yang mengamankan satu poin pada saat-saat terakhir pertandingan.

Kiper & pertahanan

Lukas Hornicek - 8/10

Pemain terbaik tim tamu. Hornicek mencatatkan lima penyelamatan, dan yang paling krusial adalah tepisan ujung jarinya untuk menggagalkan tembakan keras Ryan Sessegnon pada masa tambahan waktu. Penempatan posisi dan refleksnya saat menghadapi Oscar Bobb pada awal laga menjadi awal dari penampilan bertahan yang tangguh.

Amar Dedic - 6/10

Penampilan yang naik turun bagi bek kanan ini. Meski ia turut berkontribusi saat Newcastle memenangi total 45 duel, kartu kuningnya pada menit ke-92 akibat pelanggaran terhadap Muniz mengundang tekanan yang tidak perlu. Ia beberapa kali kesulitan menghadapi pergerakan Antonee Robinson yang maju membantu serangan.

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Malick Thiaw - 7/10

Pemain belakang yang paling tenang saat menguasai bola, dengan 45 operan akurat. Thiaw membaca permainan dengan sangat baik hingga diganti pada menit ke-85 dan menjadi tumpuan penting bagi Newcastle untuk membangun serangan dari belakang.

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Dan Burn - 6/10

Sempat mengira sundulannya telah memecah kebuntuan, tetapi gol itu dianulir karena pelanggaran Wissa terhadap lawan dalam proses serangannya. Ia dominan dalam duel udara, tetapi kurang cepat bergerak ke samping untuk menutup umpan silang yang berujung pada gol penyama kedudukan Muniz.

Lewis Hall - 7/10

Bek kiri ini tampil pekerja keras dengan memenangi 11 duel dan mencatatkan tiga tekel sukses. Ia nyaris mencetak gol kemenangan pada menit-menit akhir, tetapi tembakannya pada menit ke-88 digagalkan Bernd Leno.

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Lini tengah

Sean Steur - 5/10

Bermain di lini tengah yang padat, Steur kesulitan memberi pengaruh saat permainan beralih dari bertahan ke menyerang. Ia melepaskan satu tembakan jarak jauh yang melenceng sebelum digantikan Fernandez-Pardo pada menit ke-74.

Nico Gonzalez - 6/10

Memberikan ketangguhan yang dibutuhkan di lini tengah selama 61 menit. Disiplin taktisnya membantu Newcastle menjaga formasi, meski ia kurang memiliki kreativitas untuk membongkar blok pertahanan rendah Fulham sebelum ditarik keluar.

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Yoane Wissa - 5/10

Penampilan yang membuat frustrasi bagi Wissa. Kontribusinya yang paling menonjol justru pelanggaran terhadap Timothy Castagne yang membuat gol Burn dianulir. Ia sempat melepaskan tembakan dari sudut sempit yang mengenai sisi luar jaring, tetapi gagal benar-benar menguji Leno.

Lini serang

Jacob Murphy - 8/10

Nyaris menjadi penentu kemenangan. Gol Murphy pada menit ke-80 menunjukkan kejelian dalam menekan lawan dan kualitas penyelesaian akhir: ia memotong operan yang lepas sebelum melepaskan tembakan melengkung ke pojok atas gawang. Ia menjadi ancaman Newcastle yang paling konsisten dalam serangan balik.

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Harvey Barnes - 7/10

Mencatatkan xG individu tertinggi Newcastle (0,58) dan memaksa Leno melakukan dua penyelamatan luar biasa pada babak pertama. Meski gagal mencetak gol, pergerakannya tanpa bola terus merepotkan lini belakang Fulham.

William Osula - 5/10

Bekerja keras sebagai ujung tombak, tetapi kurang mendapat suplai bola. Osula kerap terisolasi di antara Calvin Bassey dan David Affengruber serta gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran sebelum diganti pada menit ke-85.

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Pemain pengganti & pelatih

Lewis Miley - 6/10

Masuk pada menit ke-61 dan melakukan sundulan bertahan yang krusial untuk menghalau tendangan bebas berbahaya Alex Iwobi pada menit-menit akhir.

Joe Willock - 6/10

Dimasukkan untuk menambah dinamika lini tengah; ia melepaskan satu tembakan jarak jauh yang menguji penempatan posisi Leno.

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Matias Fernandez-Pardo - 5/10

Sempat melepaskan sundulan pada menit-menit akhir yang diselamatkan kiper, lalu mengalami benturan pada masa tambahan waktu yang mengganggu alur pertandingan.

Anthony Elanga - N/A

Masuk sebagai pengganti Osula pada menit-menit akhir; ia hanya punya sedikit waktu untuk memengaruhi skor.

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Fabian Schar - N/A

Dimasukkan pada menit ke-85 untuk memperkuat pertahanan setelah gol penyama kedudukan.

Matthias Jaissle - 6/10

Rencana taktis Jaissle untuk bertahan dalam dan mengandalkan serangan balik nyaris berjalan sempurna. Namun, kegagalan mempertahankan keunggulan segera setelah gol Murphy menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan pertandingan yang membuat timnya kehilangan dua poin.