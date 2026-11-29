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Newcastle United meraih kemenangan 1-0 atas Brighton & Hove Albion berkat penalti Harvey Barnes pada awal laga. Meski terus ditekan tuan rumah, pertahanan Newcastle tetap solid untuk mengamankan tiga poin.

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Newcastle menunjukkan ketangguhan bertahan di American Express Community Stadium. Mereka menyerap tekanan besar untuk meraih kemenangan 1-0 atas Brighton. Momen penentu datang saat laga baru berjalan delapan menit, ketika Barnes mengeksekusi penalti untuk membawa tim tamu unggul. Sejak itu, pertandingan menjadi ujian bagi kemampuan Newcastle menjaga formasi tetap rapat menghadapi Brighton yang menguasai 64% bola.

Tuan rumah melepaskan total 25 tembakan, dengan 8 di antaranya tepat sasaran. Namun, pertahanan rapat Newcastle dan penampilan individu yang luar biasa di lini belakang membatasi kualitas peluang tersebut. Newcastle mencatat 55 sapuan dan 17 intersep, mencerminkan konsentrasi tinggi dalam bertahan yang mampu meredam pola serangan Brighton. Penampilan ini lebih mengandalkan kegigihan ketimbang permainan atraktif. Newcastle hanya melepaskan enam tembakan, tetapi ketajaman mereka pada awal laga dan penampilan gemilang kiper Lucas Hornicek cukup untuk mengamankan hasil.

GOAL memberikan rating kepada para pemain Newcastle di The Amex…

Kiper & Pertahanan

Lucas Hornicek - 9/10

Penampilan luar biasa dari sang kiper, yang bisa dibilang merupakan pemain terbaik laga ini. Hornicek melakukan 8 penyelamatan untuk menjaga gawangnya tidak kebobolan, termasuk beberapa penyelamatan refleks atas tembakan dari dalam kotak penalti. Kemampuannya menguasai area gawang saat menghadapi 28 umpan silang Brighton sangat penting untuk mengurangi tekanan terhadap para bek tengahnya.

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Lewis Hall - 8/10

Bek kiri ini tampil sangat disiplin menghadapi gempuran serangan Brighton. Hall bermain cerdas secara taktis, mencatat banyak sapuan dan memenangi beberapa duel perebutan bola di lapangan yang penting. Ia menjalankan tugas bertahannya dengan baik dan jarang keluar dari posisi meski Brighton unggul jumlah pemain di area sayap.

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Dan Burn - 8/10

Bek veteran ini tampil meyakinkan dalam duel udara dan menjadi sosok tangguh di jantung pertahanan. Ia berperan penting dalam torehan 55 sapuan Newcastle, kerap menjadi pemain pertama yang menyambut bola kiriman Brighton ke kotak penalti. Kepemimpinannya terlihat saat mengatur lini belakang yang berada di bawah tekanan berat selama 90 menit.

Malick Thiaw - 8/10

Thiaw menjadi pendamping yang tepat bagi Burn berkat cara bertahannya yang proaktif. Ia menyumbang beberapa dari 17 intersep Newcastle, membaca permainan dengan sangat baik untuk memotong umpan terobosan. Kecepatannya saat mengejar pemain lawan beberapa kali diuji, tetapi ia tetap tenang untuk membatasi efektivitas Georginio Rutter.

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Valentino Livramento - 7/10

Livramento bekerja keras mengawal pergerakan bek sayap Brighton yang ikut menyerang. Ia dapat diandalkan dalam situasi satu lawan satu dan membantu Newcastle memulai beberapa serangan balik sebelum digantikan Amar Dedic pada menit ke-84. Penampilan solid dan penuh kerja keras dalam situasi bertahan yang sulit.

Lini Tengah

Lewis Miley - 7/10

Bermain di posisi gelandang yang lebih dalam, Miley menunjukkan kematangan melebihi usianya. Ia bertugas melindungi empat bek dan melakukannya dengan efektif, memaksa Brighton mengalirkan bola lewat sisi lapangan alih-alih menembus tengah. Umpan-umpannya aman dan efisien, dengan prioritas mempertahankan penguasaan bola saat Newcastle dikepung.

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Anthony Elanga - 7/10

Elanga memberikan kecepatan yang dibutuhkan saat beralih ke serangan. Meski menghabiskan sebagian besar pertandingan dengan turun membantu bek sayapnya, ancamannya dalam serangan balik mencegah Brighton mengerahkan semua pemain ke depan. Kerja kerasnya sangat penting bagi upaya bertahan tim secara kolektif.

Jacob Ramsey - 7/10

Ramsey menjadi penghubung antara lini tengah dan serangan. Ia menerima kartu kuning akibat pelanggaran taktis untuk menghentikan serangan balik Brighton, memperlihatkan sisi tangguh permainannya. Energinya saat menekan membantu mengganggu ritme tuan rumah di sepertiga akhir lapangan.

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Joe Willock - 7/10

Willock memberikan tenaga di lini tengah, kerap membawa bola keluar dari tekanan agar lini pertahanan mendapat waktu untuk kembali menata diri. Ia diganti pada menit ke-71 setelah bekerja tanpa lelah membantu Newcastle mempertahankan keunggulan melewati periode-periode terberat pada babak kedua.

Lini Serang

Harvey Barnes - 8/10

Penentu kemenangan. Barnes menunjukkan ketenangan saat mengeksekusi penalti pada menit kedelapan yang akhirnya menentukan hasil pertandingan. Selain mencetak gol, ia menjadi tumpuan utama Newcastle saat menyerang, menggunakan kecerdasannya untuk menemukan ruang pada beberapa kesempatan ketika timnya maju ke depan.

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William Osula - 6/10

Sore yang sulit bagi sang penyerang, yang kerap terisolasi karena timnya bertahan jauh ke dalam. Ia bekerja keras menahan bola dan menghadirkan kekuatan fisik saat menghadapi bek-bek tengah Brighton, tetapi tidak mendapat cukup suplai untuk langsung mengancam gawang sebelum diganti.

Pemain Pengganti & Pelatih

Jacob Murphy - 6/10

Masuk menggantikan Willock pada menit ke-71 untuk menambah tenaga. Ia turut menjaga formasi pertahanan dan membantu tim melewati fase akhir pertandingan dengan disiplin dalam menempatkan diri.

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Yoane Wissa - 6/10

Masuk menggantikan Osula pada menit ke-67. Wissa kesulitan terlibat dalam serangan, tetapi bekerja keras tanpa bola untuk menekan para bek Brighton saat mereka membangun serangan. Ia menerima kartu kuning pada pengujung laga akibat pelanggaran di waktu tambahan.

Amar Dedic - N/A

Masuk menggantikan Livramento pada menit ke-84 untuk memperkuat sisi kanan. Ia menjalankan tugasnya tanpa banyak masalah.

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Aladji Bamba - N/A

Masuk menggantikan Ramsey pada menit ke-84 untuk menambah kekuatan fisik di lini tengah ketika Brighton mengerahkan segala upaya untuk menyerang.

Matthias Jaissle - 8/10

Sang pelatih menyiapkan timnya dengan sangat baik untuk menyulitkan lawan yang dominan dalam penguasaan bola. Menyadari ancaman Brighton, ia mengutamakan formasi 4-2-3-1 yang rapat dan berubah menjadi 4-5-1 saat tidak menguasai bola. Waktu pergantian pemainnya membantu menjaga energi yang dibutuhkan untuk melindungi keunggulan sejak awal laga.