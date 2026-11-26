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Marseille meraih kemenangan tipis 1-0 atas Levski Sofia di Stade Vélodrome berkat penalti Amine Gouiri pada babak pertama. Meski tim tamu memberi tekanan pada akhir laga, penampilan dominan Pierre-Emile Højbjerg memastikan Marseille mengamankan tiga poin.

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Marseille melewati laga Liga Europa yang berpotensi menyulitkan di Stade Vélodrome dengan kemenangan 1-0, berkat kendali mereka di lini tengah. Momen penentu datang pada menit ke-28 ketika Gouiri menuntaskan penalti, memberi Marseille landasan yang mereka butuhkan untuk mengatur tempo. Meski tuan rumah gagal mengubah dominasi wilayah mereka menjadi keunggulan yang lebih besar setelah menyia-nyiakan beberapa peluang untuk menggandakan skor pada babak kedua, solidnya pertahanan mereka membatasi Levski Sofia hanya pada satu tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit.

Secara taktik, tim asuhan Bruno Genesio menggunakan formasi 4-2-3-1 yang mengutamakan penguasaan bola. Mereka menutup laga dengan 524 operan akurat dan tingkat keberhasilan 89%. Levski Sofia tetap disiplin dan rapat, terutama saat bertahan jauh di wilayah sendiri, tetapi kesulitan beralih ke serangan setelah Højbjerg menguasai area gelandang bertahan. Keunggulan fisik Marseille terlihat dari 47 duel yang mereka menangkan dibandingkan 38 milik Levski. Pada akhirnya, tim Ligue 1 itu mampu menuntaskan kemenangan yang diraih dengan baik, meski tidak spektakuler.

Kiper & Pertahanan

Jeffrey de Lange: 7/10

Malam yang relatif tenang bagi pemain asal Belanda ini, yang jarang diuji oleh serangan Levski yang kurang tajam dalam penyelesaian akhir. Ia melakukan satu penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tidak kebobolan dan tampak tenang saat membangun serangan dari belakang, turut berkontribusi pada tingginya akurasi operan Marseille. Angka perkiraan gol kebobolan (xGC) sebesar 0,24 mencerminkan betapa baiknya ia dilindungi oleh empat bek di depannya.

CJ Egan-Riley: 8/10

Penampil paling menonjol di lini pertahanan. Egan-Riley memimpin tim dengan delapan aksi bertahan, termasuk dua tekel, serta memenangkan tujuh duel. Penempatan posisinya menghentikan beberapa serangan balik Levski sebelum berkembang menjadi peluang berbahaya, sementara distribusi bolanya tetap tanpa cela di bawah tekanan.

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Nayef Aguerd: 7/10

Aguerd tampil dominan dalam duel udara dan melepaskan sundulan tepat sasaran dari situasi bola mati pada menit ke-23. Ia mengatur lini pertahanan dengan baik dan mempertahankan garis pertahanan tinggi untuk mempersempit ruang di antara lini tengah dan lini serang, sehingga Reinaldo dari Levski tetap terisolasi.

Topik Terkait

Kelyann Bezahaf: 6/10

Pemain muda ini sesekali memperlihatkan potensinya, tetapi terkadang tampak ragu saat menguasai bola dibandingkan rekan-rekannya di lini pertahanan. Ia menjalankan tugas tanpa kesalahan besar, meski keterlibatannya dalam membangun serangan ke depan lebih sedikit daripada Aguerd.

Ulisses Garcia: 7/10

Garcia secara konsisten memberi opsi di sisi kiri, kerap maju melewati Igor Paixão untuk mendukungnya. Ia solid dalam bertahan dan berperan penting dalam tingkat keberhasilan operan Marseille yang mencapai 89%, sering menjadi pilihan umpan yang aman ketika area tengah padat.

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Lini Tengah

Pierre-Emile Højbjerg: 9/10

Pengatur tempo tim. Højbjerg mencatatkan operan akurat terbanyak dalam pertandingan, dengan 94 dari 100 percobaannya sampai ke rekan setim. Kemampuannya mengalihkan arah serangan dan mengirim operan yang menembus lini lawan sangat penting bagi penguasaan bola Marseille sebesar 52%. Ia nyaris mencetak gol lewat tembakan jarak jauh pada masa tambahan waktu babak pertama.

Himad Abdelli: 7/10

Berduet dengan Højbjerg, Abdelli memberi daya juang di posisi dua gelandang bertahan. Ia efektif memenangkan bola kedua dan cepat mengalirkan kembali penguasaan bola. Kedisiplinan taktisnya memberi empat pemain depan lebih banyak kebebasan untuk bertukar posisi di area serangan.

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Angel Gomes: 6/10

Bermain sebagai gelandang serang, Gomes kesulitan menemukan ruang di antara para gelandang Levski yang bermain dalam. Kualitas tekniknya terlihat, tetapi ia kesulitan mengirim operan penentu sebelum digantikan Tochukwu Nnadi pada menit ke-77.

Keyliane Abdallah: 7/10

Terus mengancam dari sisi kanan, Abdallah mencatatkan tiga tembakan, termasuk upaya kaki kiri pada menit ke-73 yang memaksa Svetoslav Vutsov melakukan penyelamatan. Angka xG sebesar 0,09 menunjukkan ia berhasil masuk ke area yang tepat, meski sentuhan akhirnya belum membuahkan hasil.

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Igor Paixão: 7/10

Aktif di sayap kiri, Paixão sering menguasai bola pada babak kedua dan memaksa kiper melakukan penyelamatan pada menit ke-54 dan ke-56. Permainan langsungnya memaksa para bek sayap Levski bertahan lebih dalam, meski ia tentu kecewa karena gagal mengonversi satu pun dari dua tembakan tepat sasarannya.

Lini Serang

Amine Gouiri: 8/10

Penentu kemenangan. Gouiri menuntaskan penalti dengan baik pada menit ke-28, dengan tenang mengarahkan bola ke sudut kiri bawah. Ia terus merepotkan para bek asal Bulgaria sepanjang laga, mencatatkan xG sebesar 0,79 dan menjadi tumpuan efektif di lini depan sebelum digantikan Neal Maupay.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Neal Maupay (63'): 6/10

Menggantikan Gouiri dan membawa energi yang biasa ia tunjukkan saat menekan lawan. Ia mendapat satu peluang pada menit ke-76 melalui tembakan kaki kiri, tetapi gagal mengarahkannya ke gawang dari dalam kotak penalti.

Amine Harit (70'): 6/10

Masuk untuk menambah kreativitas, Harit menjaga penguasaan bola dengan baik dan membantu Marseille melewati 20 menit terakhir tanpa kehilangan kendali atas tempo permainan.

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Tochukwu Nnadi (77'): Tanpa nilai

Masuk pada akhir laga untuk memperkuat lini tengah; ia tidak memiliki cukup waktu untuk memberi dampak berarti pada catatan statistik pertandingan.

Bruno Genesio: 7/10

Genesio akan puas dengan kendali yang ditunjukkan timnya, terutama dominasi Højbjerg dalam skema taktiknya. Meski mungkin menginginkan gol kedua untuk memastikan kemenangan lebih awal, struktur pertahanannya membuat Levski Sofia tidak pernah benar-benar mengancam akan menyamakan kedudukan.