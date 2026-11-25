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Mauricio Pochettino meraih poin pertamanya sebagai manajer Manchester United, tetapi hasil imbang 2-2 yang penuh kekacauan di kandang Sporting CP terasa seperti kehilangan dua poin. Kapten Bruno Fernandes mencetak dua gol dalam rentang dua menit ke gawang mantan klubnya untuk membalikkan keadaan di Liga Champions, tetapi United kehilangan keunggulan saat laga menyisakan sepuluh menit.

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Setelah kekalahan telak 4-0 di Anfield pada laga pertama Pochettino sebagai pelatih, United datang ke Estadio Jose Alvalade dengan kebutuhan mendesak untuk menunjukkan permainan yang lebih tertata dan tanda-tanda kebangkitan. Selama hampir setengah jam, mereka tampak jauh lebih mantap dalam penguasaan bola, dengan mencatatkan 162 operan dalam 25 menit pertama, sebelum kesalahan sendiri memicu kekacauan. Lisandro Martinez menyebabkan penalti yang seharusnya bisa dihindari pada menit ke-29, yang dengan mudah ditepis Senne Lammens dari Luis Suarez. Namun, hanya 75 detik kemudian, kiper asal Belgia itu keluar dari sarangnya secara gegabah dan menjatuhkan Maxi Araujo, memberi Suarez kesempatan menuntaskan penalti keduanya pada menit ke-33.

Rasa frustrasi United memuncak pada menit ke-40 ketika Amad Diallo menyundul bola masuk untuk menyamakan kedudukan, tetapi gol itu secara mengherankan dianulir setelah Youri Tielemans dinilai melakukan pelanggaran dan mendapat kartu kuning atas tekel bersihnya dalam proses terciptanya gol. Momentum berbalik tepat setelah jeda. Martinez mendapatkan penalti yang dituntaskan Fernandes pada menit ke-48. Dua menit kemudian, cekungan tak terduga di permukaan lapangan membelokkan tembakan jarak jauh sang kapten yang semula tampak biasa saja hingga melewati Kaique. Namun, penantian lima tahun United untuk meraih kemenangan tandang di Liga Champions berlanjut: Lammens gagal menangkap umpan silang yang seharusnya mudah diamankan, sehingga Suarez menyamakan kedudukan pada menit ke-80. VAR kemudian menganulir gol bunuh diri Kaique karena pelanggaran tipis Patrick Dorgu, dan Tielemans diusir pada masa tambahan waktu. United pun bertahan dengan sepuluh pemain untuk mengamankan satu poin yang seharusnya bisa menjadi tiga.

Berikut rating pemain Manchester United versi GOAL dari Estadio Jose Alvalade.

Kiper & Pertahanan

Senne Lammens (4/10): Malam yang ingin dilupakan kiper asal Belgia ini. Hampir dihukum akibat sapuan ceroboh sebelum laga berjalan lima menit, ia sempat tampak menjadi pahlawan saat menangkap penalti buruk Suarez pada menit ke-30. Namun, 75 detik kemudian, ia merusak semuanya dengan menerjang Araujo secara gegabah dan menyebabkan penalti lagi. Keadaan memburuk pada menit ke-80 ketika ia secara mengherankan gagal menangkap umpan silang lambung Ivan Fresneda yang seharusnya mudah diamankan. Bola jatuh di kaki Suarez dan Sporting mendapat gol penyama kedudukan.

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Noussair Mazraoui (7/10): Mampu melanjutkan permainan setelah mengalami benturan di bahu pada menit ke-10, menyusul keberhasilan Araujo melewatinya dengan terlalu mudah. Memberi kelebaran dengan aktif naik di sisi kanan saat United beralih ke formasi tiga bek ketika menguasai bola. Tidak salah mengoper sebelum digantikan Diogo Dalot pada menit ke-64.

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Leny Yoro (7/10): Menunjukkan respons meyakinkan setelah kesulitan menghadapi Liverpool. Mengirim operan apik untuk memberi Joshua Zirkzee peluang pada menit ke-16, membuat sapuan sundulan krusial untuk menghentikan Araujo pada menit ke-27, lalu melakukan intersepsi lewat tekel geser yang sangat penting pada menit ke-38 untuk mencegah Suarez mencetak gol dari jarak dekat.

Harry Maguire (7/10): Kembali dimainkan menggantikan Matthijs de Ligt dan membayar kepercayaan Pochettino dengan penampilan berwibawa. Membuat blok penting untuk menggagalkan Issa Doumbia pada menit ke-35, menyapu umpan silang berbahaya Geny Catamo pada menit ke-60, dan tetap kokoh saat menghadapi tekanan di akhir laga.

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Lisandro Martinez (7/10): Dimainkan sebagai bek kiri darurat yang bergerak ke tengah saat tim membangun serangan, ia menjalani malam yang naik turun. Kelengahan dalam bertahan membuatnya menyebabkan penalti pertama lewat pelanggaran ringan terhadap Catamo, meski Lammens menepis tendangan Suarez. Namun, ia menebusnya dengan gemilang pada menit ke-47, menerobos ke kotak penalti Sporting dan dilanggar Eduardo Quaresma untuk mengawali kebangkitan United.

Lini Tengah

Youri Tielemans (5/10): Pantas merasa sangat dirugikan oleh kartu kuning pada menit ke-40 setelah merebut bola dengan bersih dalam proses terciptanya gol Amad yang keliru dianulir. Namun, sebelumnya ia sudah tampak panik ketika sundulannya yang buruk mengarah ke Araujo pada menit ke-12. Ia juga tidak bisa memprotes kartu kuning kedua akibat tekel yang memang terlambat terhadap Sergi Altimira pada menit ketiga masa tambahan waktu.

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Kobbie Mainoo (7/10): Tenang, rajin bekerja, dan mampu menjaga ketenangan di lini tengah. Menekan lawan dengan cerdas bersama Tielemans, membantu United mendominasi penguasaan bola dalam beberapa periode panjang di awal laga, serta bekerja sama dengan apik bersama Bryan Mbeumo pada menit ke-79 saat United memburu gol ketiga.

Bruno Fernandes (8/10): Tidak banyak menonjol sebelum jeda, lalu mengambil kendali saat menghadapi mantan klubnya. Mengeksekusi penalti dengan tenang pada menit ke-48 untuk menghasilkan tembakan tepat sasaran pertama United, mendapat keberuntungan luar biasa ketika bola tembakannya membentur cekungan di lapangan untuk mengubah skor menjadi 2-1 dua menit kemudian, dan melengkungkan tendangan bebas yang meleset tipis pada menit ke-54 saat mengincar hat-trick cepat. Ia juga mengirim tendangan sudut pada menit ke-82 yang gagal ditepis Kaique hingga masuk ke gawangnya sendiri, sebelum ditarik keluar pada masa tambahan waktu dengan diiringi tepuk tangan hangat.

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Lini Serang

Amad Diallo (7/10): Ancaman paling hidup dari United dalam permainan terbuka sampai cedera ringan memaksanya keluar pada menit ke-77. Secara menyakitkan kehilangan gol pada menit ke-40 setelah menyundul masuk bola pantul dari tembakannya sendiri yang mengenai mistar, lalu melepaskan tembakan lain yang meleset tipis tiga menit kemudian. Ia juga mendapat catatan assist yang beruntung untuk gol kedua Fernandes.

Bryan Mbeumo (6/10): Disiplin menjaga posisi melebar di kiri sebelum bergeser ke tengah setelah Zirkzee ditarik keluar. Menunjukkan kegigihan saat menerobos ke kotak penalti pada menit ke-23 dan bekerja sama dengan baik bersama Mainoo menjelang akhir laga. Namun, ia kurang menghasilkan peluang konkret dan tidak mampu menguji Kaique sebelum diganti pada masa tambahan waktu.

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Joshua Zirkzee (6/10): Menjadi starter karena Matheus Cunha menjalani skorsing dan menunjukkan pergerakan cerdas sejak awal, menyambut operan Yoro dengan tendangan voli yang melambung pada menit ke-16. Klaim penaltinya yang terlalu optimistis diabaikan pada menit ke-49, lalu tembakan tajamnya dari jarak sekitar 20 meter meleset tipis dari tiang sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-64.

Pemain Pengganti & Manajer

Patrick Dorgu (6/10): Menggantikan Zirkzee pada menit ke-64 dan mengirim umpan silang luar biasa pada menit ke-71 yang harus disapu Araujo sebelum mencapai Amad. Kurang beruntung saat dinyatakan melakukan pelanggaran setelah tinjauan VAR pada menit ke-82 karena kontak tipis dengan lengan Kaique, sehingga gol kemenangan dramatis United di pengujung laga dianulir.

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Diogo Dalot (6/10): Masuk menggantikan Mazraoui pada menit ke-64, tampil rapi dalam bertahan, dan hampir mencetak gol lima menit kemudian lewat tembakan tajam dari sudut sempit yang diblok Goncalo Inacio.

Shea Lacey (5/10): Dimasukkan ke tengah laga yang sengit pada menit ke-77 setelah Amad mengalami cedera ringan. Kesulitan mengikuti tempo permainan ketika Sporting bangkit untuk menyamakan kedudukan dan tidak mampu memberi dampak berarti.

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Andrey Santos (N/A): Masuk menggantikan Fernandes pada menit kedua masa tambahan waktu; terlalu terlambat untuk memberi dampak.

Mason Mount (N/A): Menggantikan Mbeumo pada menit kedua masa tambahan waktu, beberapa saat sebelum kartu merah Tielemans memaksa United berfokus bertahan.

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Mauricio Pochettino (6/10): Masih menanti kemenangan pertamanya, tetapi penampilan ini jelas lebih baik dibandingkan di Anfield. Keputusannya mencadangkan Matthijs de Ligt dan kembali memainkan Maguire, Mazraoui, serta Amad membuahkan hasil. Cara United membangun serangan yang cair juga membatasi Sporting pada xG dari permainan terbuka sebesar 0,64. United hampir tidak menciptakan peluang sebelum jeda dan membiarkan pertandingan berjalan tanpa banyak tekanan saat unggul 2-1, tetapi pada akhirnya ia dirugikan oleh keputusan wasit yang buruk dan dua kesalahan mencolok kipernya.