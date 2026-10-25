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Musim Manchester United mencapai titik terendah baru di Old Trafford setelah mereka dihajar telak 3-0 oleh AFC Bournemouth yang tampil tajam dalam penyelesaian akhir.

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Keputusan Michael Carrick untuk tidak memasukkan Bruno Fernandes ke dalam susunan pemain inti berakibat fatal, karena tuan rumah kehilangan kreativitas tanpa dirinya. Meski menguasai 62% penguasaan bola, United tumbang akibat serangkaian kesalahan individu. Tim tamu mencatatkan xG 2,24, jauh lebih tinggi daripada xG United yang hanya 0,61. Keterpurukan itu bermula pada babak pertama ketika Rayan dan Marcus Tavernier mencetak gol dalam waktu berdekatan dan membuat Stretford End tertegun, sebelum gol Evanilson pada menit ke-71 menjadi pukulan terakhir. Setelah United gagal menang dalam delapan pertandingan, tekanan terhadap Carrick mencapai puncaknya seusai penampilan tanpa identitas taktik. Berikut penilaian kami untuk para pemain Manchester United.

Penjaga gawang & lini belakang

Senne Lammens - 3/10 Senne Lammens menjalani laga yang sulit dan kerap tidak mendapat perlindungan dari lini belakangnya. Meski menggagalkan peluang Rayan dari jarak dekat pada menit ke-50, Lammens kebobolan tiga kali. Ia memperburuk keadaan dengan salah mengantisipasi umpan Lewis Cook dan keluar dari gawang dengan tekel yang buruk, sehingga Evanilson bisa mencetak gol ketiga.

Diogo Dalot - 5/10 Diogo Dalot termasuk segelintir pemain yang terus berusaha maju lewat sisi kiri, tetapi ia gagal menghasilkan kontribusi berarti di depan. Dalam bertahan, Dalot relatif solid dibandingkan rekan-rekannya, meski ia tidak mampu membenahi lini belakang yang sama sekali tidak padu.

Leny Yoro - 3/10 Leny Yoro melakukan intersep penting di awal laga untuk menggagalkan Evanilson, tetapi penampilannya lebih diingat karena satu kesalahan fatal. Yoro terpeleset pada saat yang paling buruk di area pertahanannya sendiri, memungkinkan Adrien Truffert merebut bola dan memberi umpan kepada Tavernier untuk gol kedua.

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Harry Maguire - 3/10 Harry Maguire tampil layaknya kapten, tetapi karena alasan yang sepenuhnya keliru. Maguire menerima kartu kuning pada masa tambahan waktu babak pertama dan tampak lamban menghadapi kecepatan tim tamu. Ia gagal mengorganisasi lini belakang yang berulang kali ditembus. Kesalahannya pada awal babak kedua nyaris memberi Evanilson peluang mencetak gol ketiga, tetapi bendera offside menyelamatkannya.

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Ayden Heaven - 2/10 Ayden Heaven menjalani laga yang buruk, berulang kali kehilangan bola, sebelum ditarik keluar pada menit ke-65. Heaven melakukan tekel dua kaki yang ceroboh hingga menerima kartu kuning pada menit ke-37. Pelanggaran itu langsung menghasilkan tendangan bebas yang berujung pada gol pembuka.

Lini tengah

Andrey Santos - 4/10 Andrey Santos menerima kartu kuning pada menit ke-22 setelah melakukan tekel keras, sehingga harus bermain lebih berhati-hati sepanjang sisa laga. Santos bermain selama 90 menit penuh dan menunjukkan semangat bertarung di lini tengah. Sundulannya menjelang akhir laga diblok, tetapi ia jarang mampu mendekati para pemain Bournemouth yang paling berbahaya.

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Carlos Baleba - 4/10 Carlos Baleba kesulitan memanfaatkan kekuatan fisiknya untuk menguasai lini tengah. Meski berusaha mengalirkan bola, Baleba lambat saat beralih ke fase bertahan. Ia diganti pada menit ke-72 ketika pertandingan semakin menjauh dari jangkauan United.

Youri Tielemans - 3/10 Youri Tielemans menjalani 45 menit yang buruk. Umpan mendatar berbahaya pada menit ke-32 menjadi satu-satunya kontribusi nyatanya. Tielemans menerima kartu kuning pada menit ke-40 karena menarik jatuh Lewis Cook, sebelum ditarik keluar saat jeda.

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Lini serang

Mason Mount - 6/10 Mason Mount bekerja keras saat menekan lawan dan menjadi pemain United yang paling aktif mencoba menciptakan peluang pada hari yang mengecewakan. Dengan Bruno Fernandes berada di bangku cadangan, beban kreativitas jatuh kepada Mount. Ia mencoba menembak dari jarak jauh tanpa benar-benar menyulitkan Djordje Petrovic, sementara umpan-umpannya dari sepak pojok terus mengecewakan.

Amad Diallo - 4/10 Amad Diallo sering terisolasi di sayap kanan sepanjang pertandingan. Diallo jarang mendapat sentuhan berarti di kotak penalti lawan dan sebagian besar berhasil diredam Truffert, sebelum digantikan Shea Lacey pada menit ke-78.

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Bryan Mbeumo - 5/10 Bryan Mbeumo menjadi ancaman utama United di lini serang, tetapi ia sangat jarang mendapat suplai bola. Tembakan Mbeumo ditepis Petrovic pada menit ke-41, sementara permintaan penaltinya ditolak wasit saat laga memasuki satu jam. Ia tampak frustrasi di lini depan.

Pemain pengganti & pelatih

Lisandro Martinez - 4/10 Lisandro Martinez masuk menggantikan Heaven pada menit ke-65. Dalam hitungan detik, Rayan membuatnya terjatuh lalu melepaskan tembakan yang meleset tipis dari tiang gawang. Martinez tampil lebih gigih setelah itu, tetapi pertandingan sudah mengarah ke kekalahan telak.

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Matheus Cunha - 4/10 Matheus Cunha masuk menggantikan Tielemans saat jeda untuk menambah daya serang. Cunha cukup baik dalam mengalirkan bola, tetapi gagal menguji Petrovic. Satu-satunya tembakannya melambung di atas mistar.

Joshua Zirkzee - 4/10 Joshua Zirkzee menggantikan Baleba pada menit ke-72. Zirkzee menambah kekuatan fisik di lini depan dan tembakannya menjelang akhir laga diblok, tetapi ia tidak memengaruhi skor akhir.

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Shea Lacey - 5/10 Shea Lacey menggantikan Diallo pada menit ke-78 dan tampil aktif. Ia melepaskan dua umpan silang berbahaya, sementara tembakannya menjelang akhir laga diblok.

Michael Carrick - 2/10 Michael Carrick bertanggung jawab atas kegagalan taktik timnya. Keputusannya mencadangkan Bruno Fernandes membuat tim kehilangan sosok pemimpin dan kreativitas. Formasi 4-2-3-1 mudah ditembus, sementara pergantian pemain gagal mengatasi masalah mendasar yang menyebabkan United kebobolan tiga gol di kandang.