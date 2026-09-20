Manchester City melanjutkan laju tanpa henti mereka di puncak klasemen Premier League, tetapi mereka dipaksa berkeringat dalam kemenangan luar biasa 5-3 atas Sunderland. Dalam pertandingan yang ditandai rapuhnya pertahanan dan penyelesaian akhir kelas atas, tim asuhan Enzo Maresca menunjukkan kedalaman serangan mereka untuk mengatasi tim tamu yang tampil penuh semangat. Laga ini berayun seperti pendulum, dengan penguasaan bola 57% milik City dan 2,76 expected goals (xG) hanya sedikit mengungguli tim tamu dalam duel berintensitas tinggi yang membuat penonton di Etihad terus tegang di kursi mereka.

Narasi taktik didominasi hat-trick sensasional Brian Brobbey untuk Sunderland, yang berulang kali mengekspos celah dalam pertahanan transisi City. Namun, kualitas individu Antoine Semenyo, yang mencetak dua gol, dan Erling Haaland yang nyaris tak terhindarkan terbukti menjadi penentu. Meski kebobolan tiga gol di kandang, kemampuan City melepaskan total 16 tembakan dan mempertahankan rentetan 5 kemenangan beruntun menunjukkan bahwa meski struktur pertahanan mereka membutuhkan penyempurnaan, daya gedor mereka tetap tak tertandingi di liga ini.

Kiper & pertahanan

G. Donnarumma - 5/10

Sore yang sulit bagi pemain Italia ini, yang sebagian besar tidak mendapat perlindungan dari lini belakangnya. Meski membuat 2 penyelamatan, dia akan kecewa karena harus kebobolan tiga kali, terutama mengingat Sunderland begitu klinis dari xG yang terbatas. Distribusi bolanya cukup stabil, tetapi dia kurang memiliki kehadiran yang kuat untuk menenangkan unit pertahanan yang goyah saat Sunderland menyerbu pada babak kedua.

M. Guehi - 7/10

Guehi menghadirkan momen berkualitas dalam menyerang saat memberi assist untuk Semenyo pada menit ke-43, menunjukkan kenyamanannya di area yang lebih maju. Namun, secara defensif dia beberapa kali kesulitan menghadapi pergerakan Brobbey. Dia diganti pada menit ke-43 tak lama setelah kontribusinya, kemungkinan karena perubahan taktik atau benturan ringan.

M. Nunes - 6/10

Dimainkan dalam peran defensif, Nunes kesulitan beradaptasi dengan tuntutan fisik untuk mengawal serangan balik Sunderland. Dia memberi energi, tetapi kurang disiplin posisi yang dibutuhkan untuk menghentikan progresi sentral tim tamu. Penguasaan bola tim sebesar 57% terbantu oleh sirkulasi bolanya, tetapi dia terlalu mudah dilewati pada gol kedua.

J. Gvardiol - 7/10

Gvardiol terus menjadi jalur keluar di sisi kiri dan menutup penampilan apiknya dengan assist krusial untuk Erling Haaland pada menit ke-81 guna memastikan hasil akhir. Dia menjadi salah satu dari sedikit bek yang terlihat nyaman dalam duel satu lawan satu, meski tetap menjadi bagian dari unit yang ditembus tiga kali.

R. Dias - 6/10

Sang kapten dibuat sangat sibuk menghadapi Brian Brobbey yang mengandalkan fisik sepanjang pertandingan. Meski memimpin tim dalam jumlah sapuan, dia tertangkap keluar posisi saat gol ketiga Sunderland tercipta. Ini menjadi malam yang jarang terjadi ketika pemain internasional Portugal itu terlihat rentan menghadapi serangan langsung berintensitas tinggi.

Gelandang

I. Ndiaye - 6/10

Sore yang cukup tenang menurut standarnya. Ndiaye menghubungkan permainan dengan baik di sepertiga tengah lapangan, tetapi gagal memberi umpan pemungkas yang dibutuhkan City untuk mengunci pertandingan lebih cepat. Dia ditarik pada menit ke-75 untuk Jeremy Doku ketika Maresca mencari kecepatan yang lebih eksplosif di sisi sayap.

A. Semenyo - 9/10

Bintang mutlak pertandingan ini. Semenyo tampil klinis dengan mencetak gol pada menit ke-43 dan ke-57 untuk menjaga City tetap unggul pada periode paling liar dalam laga ini. Kemampuannya menemukan ruang di belakang double-pivot Sunderland menjadi perbedaan taktik antara kedua tim.

E. Anderson - 7/10

Anderson memberikan kerja keras di ruang mesin, memfasilitasi pressing tinggi City. Dia membukukan angka tinggi dalam perebutan kembali bola dan menjaga tempo tetap tinggi, memungkinkan para pemain yang lebih kreatif untuk bersinar, meski dia tidak mencatat kontribusi gol secara langsung.

E. Fernandez - 6/10

Mendapat kartu kuning cepat pada menit ke-9, yang tampaknya menghambat gaya bermain agresifnya seperti biasa. Dia mengontrol ritme pertandingan dengan baik pada babak pertama, tetapi memudar ketika Sunderland meningkatkan intensitas pada periode kedua.

R. Cherki - 8/10

Menjadi kekuatan kreatif sepanjang pertandingan, Cherki menyumbang assist untuk gol pembuka dan terus merepotkan Sunderland. Visi dan takaran umpannya sangat istimewa, membenarkan penempatannya sejak awal dalam peran nomor sepuluh sebelum akhirnya digantikan pada akhir laga untuk O'Reilly.

Serangan

E. Haaland - 8/10

Dalam sebagian besar pertandingan, Haaland berhasil diredam oleh Ballard dan Danso, tetapi dia membuktikan mengapa dirinya adalah striker terbaik di dunia dengan muncul pada menit ke-81 untuk mencetak gol kelima yang menentukan. Pergerakannya untuk menyambar umpan silang Gvardiol benar-benar kelas dunia, mengakhiri segala harapan Sunderland untuk bangkit.

Pemain pengganti & manajer

J. Doku - 6/10

Masuk untuk 15 menit terakhir. Kecepatannya meregangkan pertahanan Sunderland yang mulai lelah, meski umpan akhirnya tidak seakurat biasanya.

N. O'Reilly - 6/10

Masuk pada akhir laga menggantikan Cherki. Membantu menuntaskan pertandingan dan menjaga penguasaan bola pada menit-menit akhir.

E. Maresca - 7/10

Maresca akan sangat senang dengan lima gol dan tiga poin ini, tetapi dia juga akan khawatir dengan mudahnya Sunderland membelah struktur pertahanannya. Keputusannya memainkan Semenyo sejak awal sangat tepat, tetapi transisi bertahan masih menjadi pekerjaan yang belum selesai bagi pemuncak klasemen.