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Manchester City bermain imbang 2-2 melawan SSC Napoli dalam laga dramatis di Stadion Etihad. Gol penyama kedudukan Rayan Cherki pada menit-menit akhir menyelamatkan satu poin bagi tuan rumah. Meski mendominasi penguasaan bola, City dua kali tertinggal pada babak kedua sebelum akhirnya berbagi poin dalam laga Liga Champions ini.

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Manchester City dan SSC Napoli menyuguhkan babak kedua yang berlangsung sengit di Stadion Etihad. Laga berakhir imbang 2-2 setelah 45 menit pertama tanpa gol. City menguasai bola sebanyak 63% dan mencatatkan 610 operan, tetapi kesulitan meredam serangan balik Napoli yang efektif. Tim tamu membuka keunggulan melalui Rasmus Hoejlund pada menit ke-55, memaksa tim asuhan Enzo Maresca mengejar ketertinggalan di bawah tekanan besar.

Laga semakin seru pada seperempat akhir pertandingan. Ayyoub Bouaddi menyamakan kedudukan untuk City pada menit ke-67, tetapi Noa Lang kembali membawa Napoli unggul sepuluh menit kemudian. Saat waktu semakin menipis, Rayan Cherki mencetak gol pada menit ke-86 untuk memastikan City mempertahankan rekor tak terkalahkan di kandang dalam kompetisi ini. Meski unggul 18 berbanding sembilan dalam jumlah tembakan, kerentanan pertahanan City saat menghadapi serangan balik cepat tetap menjadi perhatian sepanjang malam.

Kiper & Pertahanan

Gianluigi Donnarumma - 6/10

Kiper asal Italia itu hanya melakukan satu penyelamatan dan tidak mampu mencegah kedua gol Napoli, yang sama-sama lahir dari penyelesaian berkualitas. Ia lebih banyak menjadi penonton saat City menguasai bola dalam waktu lama, meski distribusinya membantu tim membangun serangan dari belakang menghadapi pertahanan Napoli yang disiplin.

Marc Guehi - 5/10

Malam yang sulit bagi bek tengah ini, yang mendapat kartu kuning pada menit ke-81 akibat pelanggaran disengaja. Ia kesulitan menghadapi kekuatan fisik Hoejlund dan menjadi bagian dari lini belakang yang tampak terbuka saat Napoli melancarkan empat serangan balik yang tercatat. Ia turut berkontribusi pada sepuluh sapuan tim, tetapi tidak menunjukkan ketenangan seperti biasanya.

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Matheus Nunes - 6/10

Ditempatkan dalam peran defensif, Nunes aktif saat City membangun serangan dan membantu tim mempertahankan dominasi penguasaan bola. Namun, ia beberapa kali kesulitan menghadapi kecepatan Noa Lang dalam serangan balik dan tidak mampu memberikan perlindungan yang dibutuhkan pertahanan ketika Napoli bergerak cepat melewati lini tengah.

Topik Terkait

Nico O'Reilly - 6/10

Pemain muda ini sesekali memperlihatkan kemampuan tekniknya dan dipercaya membantu menjaga aliran bola dalam laga ketika City mencatatkan hampir 610 operan. Meski menunjukkan kedisiplinan taktis, ia beberapa kali berhasil dilewati dalam permainan cepat yang berujung pada gol-gol Napoli di babak kedua.

Josko Gvardiol - 6/10

Gvardiol banyak terlibat dalam serangan City saat timnya mencari celah, tetapi ia berada di posisi yang keliru ketika Lang mencetak gol. Catatan defensifnya tergolong biasa saja pada malam ketika lini belakang City kerap harus menjaga area yang luas.

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Lini Tengah

Enzo Fernandez - 6/10

Fernandez mengatur tempo selama 63 menit sebelum digantikan Iliman Ndiaye. Ia berperan penting dalam terciptanya 1,41 xG City dengan menjaga aliran bola secara efektif, meski tidak menghasilkan umpan penentu untuk membongkar pertahanan kukuh Napoli, yang mencatatkan 42 sapuan.

Allan - 5/10

Gelandang ini hanya bermain selama 55 menit sebelum digantikan Jeremy Doku. Selama berada di lapangan, ia kesulitan mengimbangi kekuatan fisik lini tengah Napoli dan kalah dalam sejumlah duel penting yang memungkinkan tim tamu melancarkan serangan-serangan paling berbahaya mereka.

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Ayyoub Bouaddi - 8/10

Pemain terbaik di lini tengah City ini mencetak gol penyama kedudukan yang krusial pada menit ke-67. Ia menunjukkan pemilihan waktu yang sangat baik saat masuk ke kotak penalti dan menuntaskan peluang, membuahkan hasil dari dominasi City di lapangan. Ia terus menjadi ancaman di ruang antarlini hingga ditarik keluar menjelang akhir laga.

Eliesse Anderson - 6/10

Anderson bekerja keras di lini tengah dan terlibat dalam proses terciptanya beberapa dari total 18 tembakan City. Ia memberikan energi dan perlindungan, meski dampaknya di sepertiga akhir lapangan dibatasi oleh pertahanan Napoli yang bermain lebih dalam.

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Lini Serang

Rayan Cherki - 8/10

Pahlawan Manchester City malam itu. Cherki menunjukkan kualitas individunya saat mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-86 yang menyelamatkan satu poin. Selain golnya, ia menjadi sumber kreativitas utama City, kerap meminta bola dan berusaha membongkar pertahanan Napoli.

Erling Haaland - 6/10

Malam yang membuat frustrasi bagi sang kapten, yang minim mendapat peluang matang meski City melepaskan 34 umpan silang. Ia dijaga ketat oleh Rrahmani dan Beukema sepanjang laga dan gagal menambah koleksi golnya di Liga Champions, meski pergerakannya menciptakan ruang bagi gol Cherki menjelang akhir pertandingan.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Jeremy Doku - 7/10

Masuk pada menit ke-55 dan langsung menambah kecepatan serangan. Ia memberikan assist untuk gol Bouaddi hanya 12 menit setelah masuk, membuktikan tepatnya keputusan pelatih mengubah sistem pada awal babak kedua.

Iliman Ndiaye - 7/10

Masuk pada menit ke-63, Ndiaye berperan penting dalam kebangkitan City menjelang akhir laga. Ia memberikan assist krusial untuk gol penyama kedudukan Rayan Cherki pada menit ke-86, menunjukkan visi yang sangat baik di bawah tekanan.

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Enzo Maresca - 6/10

Pergantian pemain Maresca efektif, dengan Doku dan Ndiaye sama-sama memberikan assist. Namun, susunan taktik awalnya kesulitan meredam serangan balik Napoli. Hasil imbang 2-2 di kandang melawan tim yang lebih sedikit menguasai bola akan dipandang sebagai kesempatan yang terlewat untuk meraih tiga poin.