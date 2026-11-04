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Manchester City dua kali menyia-nyiakan keunggulan di Jerman, tetapi tetap pulang dengan tiga poin penuh. Hasil ini membawa tim asuhan Enzo Maresca ke delapan besar klasemen Liga Champions.

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Maresca melakukan empat perubahan setelah kekalahan kandang dari Brighton, dengan Ruben Dias turun ke bangku cadangan dan Erling Haaland mengenakan ban kapten. City menguasai bola 65%, tetapi Leipzig melepaskan lebih banyak tembakan, 14 berbanding 12. Antonio Nusa dan David Raum terus merepotkan City di sisi kiri sepanjang laga. Castello Lukeba memberi tim tamu keunggulan pada menit ke-37 setelah membelokkan umpan silang Nico O'Reilly ke gawangnya sendiri. Ridle Baku menyamakan kedudukan pada menit ke-49 dengan menaklukkan Gianluigi Donnarumma di tiang dekat setelah Brajan Gruda melewati Elliot Anderson. Enzo Fernandez kemudian menyundul umpan silang Iliman Ndiaye menjadi gol pada menit ke-58, tetapi Nusa kembali menyamakan kedudukan tiga menit berselang setelah menerima umpan cungkil pemain pengganti Christopher Nkunku.

Haaland memastikan kemenangan pada menit ke-78 dengan menyambar umpan tarik mendatar Anderson untuk mencetak golnya yang ke-13 dalam sembilan pertandingan melawan Leipzig. City finis di posisi ketujuh dengan sembilan poin, sementara Leipzig tetap berada di posisi ke-29 dengan tiga poin.

Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Manchester City di Red Bull Arena...

Kiper & Pertahanan

Gianluigi Donnarumma (5/10): Melakukan penyelamatan gemilang dengan ujung jari untuk menggagalkan tembakan keras Christoph Baumgartner pada awal babak kedua, tetapi tak lama kemudian ditaklukkan Baku di tiang dekat. Tampak kurang meyakinkan sepanjang laga: gagal menangkap dengan sempurna tembakan awal Nusa hingga bola melewati mistar, sempat terlepas menangkap tembakan Baku setelah jeda, dan salah memperkirakan arah tendangan bebas Raum yang membentur mistar.

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Matheus Nunes (6/10): Tampil sebagai bek kanan dan memblok tembakan Raum yang mengarah ke gawang pada awal laga, tetapi sisi kiri Leipzig terus merepotkan City selama ia bermain. Digantikan Dias pada menit ke-79.

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Abdukodir Khusanov (7/10): Bek City yang paling bisa diandalkan malam itu. Ia menyapu umpan berbahaya Raum di bawah tekanan pada babak pertama dan tidak bersalah atas kedua gol Leipzig. Mendapat kartu kuning akibat tekel yang disengaja jauh memasuki masa tambahan waktu.

Marc Guehi (6/10): Menghentikan Nusa di tepi kotak penalti dan memotong umpan yang ditujukan kepada Romulo pada babak pertama, tetapi lini belakang City terlalu sering kewalahan saat Leipzig menciptakan lebih banyak peluang daripada yang tergambar dari penguasaan bola mereka.

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Nico O'Reilly (7/10): Umpan silangnya dari kiri memaksa Lukeba mencetak gol bunuh diri, sementara kecepatannya membuat Baku menerima kartu kuning. Tak lama setelah gol pembuka, ia salah mengatur waktu sundulannya saat berdiri bebas dari jarak sekitar tujuh meter, padahal peluang itu seharusnya membuat skor menjadi 2-0.

Lini Tengah

Elliot Anderson (8/10): Dilewati Gruda dalam proses terciptanya gol penyeimbang Baku, tetapi menebus kesalahannya dengan gemilang. Ia menerobos dua hadangan untuk masuk ke kotak penalti lalu mengirim umpan mendatar kepada Haaland untuk gol kemenangan. Ia juga beberapa kali merebut kembali bola dengan baik dan melepaskan tembakan yang melambung dari jarak sekitar 14 meter sebelum digantikan Ayyoub Bouaddi pada menit ke-83.

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Enzo Fernandez (8/10): Menciptakan peluang awal Cherki lewat sentuhan cerdik dan memblok upaya Gruda, sebelum mengatur waktu larinya dengan sempurna untuk menyundul umpan silang Ndiaye dan membawa City unggul 2-1. Digantikan Mateo Kovacic pada menit ke-83.

Rayan Cherki (7/10): Ancaman serangan City yang paling konsisten. Tembakan awalnya melenceng, ia memaksa Maarten Vandevoordt melakukan penyelamatan, lalu menghantam bagian bawah mistar dengan tembakan keras. Ia juga berlari sekitar 37 meter untuk menciptakan peluang bagi Haaland yang berakhir membentur tiang, meski bendera offside sudah terangkat.

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Lini Serang

Phil Foden (6/10): Melepaskan tembakan melengkung yang melenceng tipis pada babak pertama dan mengalirkan bola kepada Ndiaye dalam proses gol Fernandez, tetapi kesulitan menemukan ruang di sisi kanan. Digantikan Jeremy Doku pada menit ke-64.

Iliman Ndiaye (8/10): Terus menjadi pilihan umpan di sisi kiri, mengirim umpan silang sempurna untuk sundulan Fernandez dan memberi Cherki peluang pada awal babak kedua. Membuat Raum menerima kartu kuning sebelum digantikan Allan pada menit ke-83.

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Erling Haaland (8/10): Sang kapten hanya tiga kali menyentuh bola sebelum jeda dan upayanya dari jarak dekat digagalkan Vandevoordt pada menit ke-53, tetapi ia berada di posisi tepat untuk menyambar bola menjadi gol kemenangan. Ia juga membentur tiang dari posisi offside, sementara tembakannya yang berbelok arah pada akhir laga ditepis dari garis gawang.

Pemain Pengganti & Pelatih

Jeremy Doku (7/10): Memberi City ancaman berbeda di sisi kiri, menciptakan peluang Cherki yang membentur mistar dan mengirim umpan silang yang nyaris menghasilkan gol kedua Haaland. Tembakannya melambung saat tinggal berhadapan dengan kiper pada masa tambahan waktu, dan ia mendapat kartu kuning karena menendang bola menjauh.

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Ruben Dias (6/10): Masuk pada fase akhir laga untuk membantu mempertahankan keunggulan ketika Leipzig mengejar gol penyeimbang ketiga.

Ayyoub Bouaddi, Mateo Kovacic, Allan (N/A): Masuk pada akhir laga untuk membantu mengamankan kemenangan.

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Enzo Maresca (7/10): Timnya terlalu terbuka di lini belakang untuk waktu yang lama, tetapi empat perubahan yang ia lakukan setelah kekalahan dari Brighton dan masuknya Doku membantu City menemukan jalan menuju kemenangan dan naik ke delapan besar.