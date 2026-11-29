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Manchester City naik ke posisi kedua Liga Primer, tetapi masih tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal. City kini tanpa kemenangan dalam empat laga liga beruntun setelah dua kali gagal mempertahankan keunggulan di Emirates.

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Tim asuhan Enzo Maresca lebih banyak menguasai bola pada babak pertama dan unggul pada menit ke-34 ketika Erling Haaland menuntaskan umpan Josko Gvardiol. Keunggulan itu hanya bertahan enam menit setelah Kai Havertz menyundul bola hasil umpan sundulan Mikel Merino.

City kembali mencetak gol tiga menit setelah babak kedua dimulai. Ayyoub Bouaddi mengirim Enzo Fernandez dalam serangan balik untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, Arsenal mengambil alih kendali dan menutup babak kedua dengan penguasaan bola 63 persen. Sundulan Viktor Gyokeres membentur tiang dan ia menyia-nyiakan satu peluang besar lainnya sebelum Jurrien Timber menyamakan kedudukan lewat sepak pojok pada menit ke-83. Gol itu tetap disahkan setelah pemeriksaan VAR. Peluang terbaik City untuk menang datang jauh pada masa tambahan waktu, ketika sundulan Gvardiol dari jarak dekat diblok.

Berikut rating pemain Man City dari laga di Emirates...

Kiper & Pertahanan

Gianluigi Donnarumma (6/10): Melakukan empat penyelamatan, termasuk menggagalkan upaya Timber dan Noni Madueke pada babak pertama serta tembakan jarak jauh Bruno Guimaraes setelah jeda. Seharusnya bisa tampil lebih baik saat menghadapi gol penyeimbang Timber dari sepak pojok. Ia kemudian membutuhkan perawatan dan mendapat kartu kuning karena memprotes keputusan wasit menjelang akhir laga.

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Matheus Nunes (6/10): Bermain sebagai bek kanan sejak awal dan rapi saat menguasai bola, dengan 30 dari 35 umpannya berhasil. Umpan silangnya juga menghasilkan sundulan Haaland pada awal laga. Ia memberikan sepak pojok yang berujung pada gol penyeimbang Timber.

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Abdukodir Khusanov (7/10): Bek City yang paling dapat diandalkan. Melakukan 10 aksi bertahan, termasuk tekel sebagai pemain bertahan terakhir, serta lima sapuan dan satu blok.

Marc Guehi (6/10): Sibuk di sisi Khusanov, dengan 10 aksi bertahan dan empat sapuan. Umpannya juga membuka peluang tembakan Jeremy Doku pada babak pertama. Mendapat kartu kuning pada masa tambahan waktu.

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Josko Gvardiol (7/10): Memberikan assist untuk gol pembuka Haaland dari posisi bek kiri dan menjadi ancaman dalam situasi bola mati lewat tiga percobaan sundulan. Sundulan terakhirnya dari jarak dekat diblok pada masa tambahan waktu.

Lini Tengah

Ayyoub Bouaddi (7/10): Tampil matang melampaui usianya. Umpan terobosannya membuat Fernandez melesat untuk mencetak gol kedua City, dan ia menuntaskan 37 dari 39 umpannya.

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Elliot Anderson (7/10): Bekerja keras bersama Bouaddi dan jarang kehilangan bola, dengan 39 dari 43 umpannya berhasil. Dua kali mencoba menembak dari jarak jauh dan nyaris membawa City menang lewat tendangan bebas yang melenceng tipis pada masa tambahan waktu.

Enzo Fernandez (8/10): Membawa City kembali unggul setelah menuntaskan serangan balik cepat. Ia memenangkan lima tendangan bebas untuk timnya, tetapi juga mendapat kartu kuning pada babak pertama akibat pelanggaran berulang sebelum diganti pada menit ke-67.

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Lini Serang

Iliman Ndiaye (7/10): Pemain City paling berbahaya saat membawa bola, dengan sembilan dari 14 upaya menggiring bolanya berhasil. Tembakannya ditepis David Raya dan ia mendapat kartu kuning karena mengulur waktu pada babak pertama, sebelum diganti pada menit ke-77.

Jeremy Doku (7/10): Mengalami benturan pada awal laga, tetapi terus menusuk pertahanan Arsenal, memaksa Raya melakukan penyelamatan dan menciptakan peluang bagi Ndiaye. Rambutnya ditarik Timber tanpa berbuah hukuman, sebelum ia digantikan Phil Foden pada menit ke-67.

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Erling Haaland (8/10): Membuka skor dengan penyelesaian tajam, memaksa Raya menepis tembakan jarak jauhnya, dan memenangkan empat dari lima duel udara. Ia juga melakukan delapan aksi bertahan.

Pemain Pengganti & Pelatih

Phil Foden (6/10): Menggantikan Doku dan menciptakan dua peluang, termasuk umpan silang untuk sundulan Gvardiol pada akhir laga.

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Nico O'Reilly (6/10): Masuk menggantikan Fernandez dan berhasil menuntaskan seluruh sembilan umpannya. Ia juga memenangkan tendangan bebas yang membuat Timber mendapat kartu kuning.

Mateo Kovacic (6/10): Menggantikan Ndiaye pada menit ke-77 dan hanya empat kali menyentuh bola, meski salah satu sentuhannya menciptakan peluang tembakan Haaland pada akhir laga yang kemudian diblok.

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Enzo Maresca (6/10): Timnya dua kali unggul, tetapi bermain lebih dalam setelah memimpin 2-1, dan Arsenal tampil lebih baik pada babak kedua. Naik ke posisi kedua memberi sedikit penghiburan, tetapi City masih belum mampu mengakhiri rentetan laga liga tanpa kemenangan.