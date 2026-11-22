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Liverpool tampil gemilang secara taktik di Anfield dan memanfaatkan kartu merah Leny Yoro pada awal laga untuk meraih kemenangan telak 4-0. Gol Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha, dan Víctor Muñoz membuat masa jabatan Mauricio Pochettino sebagai manajer Manchester United dimulai dengan buruk.

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Liverpool kembali menegaskan dominasinya di Anfield dengan menghancurkan Manchester United yang tengah kesulitan lewat kemenangan telak 4-0. Jalannya pertandingan berubah drastis sejak menit kedelapan ketika Yoro mendapat kartu merah langsung akibat pelanggaran untuk menghentikan Isak yang berpeluang mencetak gol. Kegagalan dalam organisasi lini pertahanan United itu memberi Szoboszlai kesempatan membuka skor lewat tendangan bebas yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut, lalu Wirtz segera menyusul dengan penyelesaian cerdik. Tim tamu terpaksa bertahan rapat dan nyaris tidak memberi ancaman melalui serangan balik. Seiring berjalannya laga, penguasaan bola Liverpool sebesar 64 persen pun membuahkan hasil.

Memasuki babak kedua, tuan rumah tetap menerapkan garis pertahanan tinggi dan meredam setiap potensi serangan balik yang dipimpin Bruno Fernandes. Ngumoha melengkapi penampilan individunya yang apik dengan tembakan keras pada menit ke-66 sebelum pemain pengganti Muñoz menambah gol pada akhir laga. Secara taktik, tim asuhan Andoni Iraola menunjukkan pemahaman ruang yang lebih baik, dengan nilai gol yang diharapkan (xG) 4,38 berbanding 0,63 milik United. Hasil ini membuat Liverpool tetap bersaing memperebutkan posisi empat besar, sementara rivalnya masih terjebak dalam pertarungan menghindari degradasi dengan menempati peringkat ke-19 klasemen Liga Primer.

Kiper & Pertahanan

Alisson Becker - 7/10

Alisson menjalani salah satu laga yang relatif tenang, meski tetap sigap menjaga gawangnya tak kebobolan. Ia mencatatkan empat penyelamatan, termasuk menepis upaya Fernandes pada akhir laga agar tim tamu tidak mencetak satu gol pun. Distribusi bolanya seperti biasa efisien dan membantu Liverpool membangun serangan dengan tempo tinggi.

Ronald Araujo - 8/10

Tampil tangguh di sisi kanan duet bek tengah, Araujo mencatatkan 11 aksi bertahan. Ia berperan penting dalam meredam Matheus Cunha dan kemudian Joshua Zirkzee, memenangi tiga duel serta menjaga disiplin posisi dengan sangat baik sehingga Liverpool bisa mengerahkan lebih banyak pemain ke depan.

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Virgil van Dijk - 7/10

Sang kapten memberi ketenangan di lini belakang dan seperti biasa dominan dalam duel udara. Ia nyaris ikut mencetak gol melalui dua sundulan dari sepak pojok, salah satunya menjadi peluang besar pada awal babak pertama. Ia mengatur lini pertahanan dengan mudah saat menghadapi United yang kalah jumlah pemain.

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Jeremy Jacquet - 7/10

Tampil dalam laga penting, Jacquet terlihat tenang saat berduet dengan Van Dijk. Ia sigap mengantisipasi umpan-umpan panjang yang ditujukan kepada Bryan Mbeumo dan menunjukkan kematangan saat mengoper bola. Ia jarang kehilangan penguasaan bola ketika United sesekali melakukan tekanan.

Milos Kerkez - 7/10

Kerkez memberi kelebaran serangan yang sangat baik di sisi kiri dan konsisten melakukan pergerakan melewati rekan setimnya untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain saat menghadapi Diogo Dalot. Energinya menjadi kunci dalam gempuran babak pertama. Meski tidak terlibat langsung dalam gol, pergerakannya membuat susunan pertahanan United kewalahan.

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Lini Tengah

Alexis Mac Allister - 7/10

Pemain asal Argentina itu mengatur tempo permainan sebagai salah satu dari dua gelandang tengah, dengan sebagian besar operannya berhasil sebelum diganti pada menit ke-72. Ia membantu Liverpool mempertahankan akurasi operan 88 persen, mengalirkan kembali penguasaan bola secara efektif, dan melindungi empat bek saat United sesekali melancarkan serangan balik.

Dominik Szoboszlai - 9/10

Penampilan tanpa henti dari pemain asal Hungaria ini. Ia membuka skor pada menit kesepuluh lewat tendangan bebas akurat ke sudut bawah gawang dan menonjol secara statistik dengan 81 operan serta tujuh tembakan. Kemampuannya menemukan ruang di antara lini membuatnya terus mengancam sepuluh pemain United.

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Florian Wirtz - 9/10

Wirtz menjadi pusat kreativitas tim dan menunjukkan kualitas istimewa saat menyambar bola untuk mencetak gol kedua Liverpool pada menit ke-13. Ia kemudian memberikan umpan matang untuk gol Muñoz pada akhir laga dan sangat memengaruhi jalannya pertandingan secara taktik.

Lini Serang

Bradley Barcola - 8/10

Beroperasi di sisi kanan, Barcola menyulitkan Lisandro Martínez dengan kecepatannya. Ia memberikan umpan gol bagi Ngumoha lewat akselerasi khasnya menyusuri sisi lapangan yang diakhiri dengan umpan silang. Ia kurang beruntung tidak mencetak gol sendiri setelah memaksa Senne Lammens melakukan beberapa penyelamatan sulit.

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Rio Ngumoha - 9/10

Penampilan yang membuat talenta muda ini mencuri perhatian. Ngumoha memberi umpan cungkil untuk gol Wirtz pada awal laga, lalu menunjukkan ketenangan luar biasa saat melepaskan tembakan keras yang menghasilkan gol ketiga pada menit ke-66. Gaya bermainnya yang lugas dan kualitas tekniknya terlalu sulit diatasi lini belakang United.

Alexander Isak - 7/10

Meski tidak mencetak gol, kontribusi Isak sangat menentukan. Pergerakan cerdasnya membuat Leny Yoro mendapat kartu merah pada menit kedelapan, yang pada saat itu praktis menentukan kemenangan bagi timnya. Ia tetap menjadi titik tumpu serangan hingga diganti pada menit ke-85.

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Pemain Pengganti & Manajer

Víctor Muñoz - 8/10

Masuk pada menit ke-72, Muñoz mencetak gol dengan brilian pada menit ke-82 setelah bekerja sama dengan Wirtz. Penampilan singkatnya berdampak besar dan menegaskan kedalaman skuad Liverpool.

Trey Nyoni - 7/10

Menggantikan Mac Allister untuk 20 menit terakhir, ia tampak sangat nyaman di lini tengah. Tembakannya pada akhir laga meleset tipis, tetapi kemampuannya mempertahankan penguasaan bola menunjukkan potensi besar.

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Jeremie Frimpong - 6/10

Masuk menggantikan Ngumoha pada akhir laga untuk memberi tenaga baru dan membantu pertahanan saat Liverpool mempertahankan keunggulan.

Joe Gomez - 6/10

Masuk menggantikan Araujo pada menit ke-85 untuk memastikan tidak ada penurunan konsentrasi pada akhir laga.

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Lewis Koumas - 6/10

Masuk menggantikan Isak pada akhir laga dan memberi tambahan energi pada menit-menit penutup saat Anfield merayakan kemenangan.

Andoni Iraola - 9/10

Rancangan taktik Iraola berjalan sempurna. Ia menginstruksikan timnya mengeksploitasi sisi lapangan setelah United bermain dengan sepuluh orang, sementara keputusannya memainkan Ngumoha sejak awal terbukti tepat. Timnya semakin terlihat sebagai kesatuan yang sangat padu dan mampu membongkar pertahanan rapat mana pun.