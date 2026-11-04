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Fenerbahce yang diperkuat Dirk Kuyt dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk mengakhiri awal sempurna Liverpool di Eropa. Liverpool adalah klub tempat Kuyt membesarkan namanya.

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Trey Nyoni membawa tim tamu unggul pada menit ke-25 lewat tendangan voli yang menjadi gol pertamanya untuk klub, tetapi tendangan bebas Mason Greenwood membentur Jeremy Jacquet di pagar betis empat menit kemudian. Pemain pengganti Alexander Isak menyundul umpan silang Cody Gakpo dengan sentuhan pertamanya pada menit ke-69, tetapi sentuhan Gakpo ke belakang dalam skema sepak pojok membuat Archie Brown bisa mencetak gol dari jarak dekat empat menit kemudian. Vedat Muriqi lantas menyundul umpan silang Brown untuk memastikan kemenangan pada menit ke-79.

Tim asuhan Andoni Iraola menguasai bola 68 persen, melepaskan 22 tembakan dan mendapatkan 12 sepak pojok. Namun, ketiga gol yang mereka kebobolan berawal dari kesalahan bertahan dalam situasi bola mati dan bola-bola tinggi. Kekalahan itu membuat Liverpool, untuk pertama kalinya sejak Agustus, menjalani dua laga tanpa kemenangan. Mereka kini berada di posisi kelima klasemen fase liga dengan sembilan poin, sementara Fenerbahce merayakan kemenangan pertamanya di Liga Champions dalam 18 tahun.

Berikut penilaian GOAL terhadap para pemain Liverpool dalam laga di Istanbul...

Kiper & pertahanan

Alisson Becker (5/10): Melakukan penyelamatan sigap untuk menggagalkan peluang N'Golo Kante, Greenwood dan Brown. Namun, ia berada di posisi yang serba tanggung saat Brown mencetak gol penyama kedudukan kedua, lalu terpaku di garis gawang ketika Muriqi menyundul gol kemenangan.

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Joe Gomez (6/10): Aktif membantu serangan dari posisi bek kanan dan mengirim umpan silang rendah berbahaya ke depan gawang untuk Bradley Barcola, meski Greenwood dan Brown masing-masing pernah melewatinya. Digantikan Florian Wirtz pada menit ke-66 saat Iraola berupaya mengejar kemenangan.

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Jeremy Jacquet (5/10): Memutar tubuhnya ke samping di pagar betis ketika tendangan bebas Greenwood membenturnya dan berbuah gol penyama kedudukan. Ia juga termasuk di antara tiga pemain yang kalah dalam duel udara melawan Muriqi saat gol kemenangan tercipta. Selain itu, sundulannya pada awal laga meleset dan ia memberikan tendangan bebas yang tidak perlu akibat dorongannya.

Virgil van Dijk (6/10): Sang kapten berkali-kali mengungguli Romelu Lukaku dalam duel fisik dan menjadi ancaman dalam situasi bola mati. Dua sundulannya memaksa Ederson melakukan penyelamatan sebelum peluangnya pada waktu tambahan melambung di atas mistar.

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Kostas Tsimikas (6/10): Umpan baliknya yang buruk membuka peluang bagi Kante pada awal laga dan ia beruntung tidak dihukum penalti setelah mendorong Greenwood. Namun, ia bekerja sama dengan Gakpo dalam proses gol Isak dan terus mengirim umpan silang. Digantikan Milos Kerkez pada menit ke-76.

Lini tengah

Alexis Mac Allister (6/10): Mengalirkan bola dengan rapi dan menguji Ederson lewat sundulan selepas jeda, tetapi kalah dalam duel udara ketika Muriqi menyundul gol kemenangan. Ia juga menerima kartu kuning akibat pelanggaran pada akhir laga terhadap Kerem Akturkoglu saat frustrasi.

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Trey Nyoni (8/10): Menghantam bola dengan voli yang sempat berbelok arah setelah umpan silang Dominik Szoboszlai gagal dihalau sepenuhnya. Gol pertamanya untuk Liverpool itu menjadikannya pencetak gol termuda kedua klub di Liga Champions. Ia mengendalikan permainan dari lini tengah dengan 96 percobaan umpan, terbanyak di antara pemain Liverpool dalam kompetisi musim ini, serta melakukan intersepsi penting sebelum digantikan Lewis Koumas pada menit ke-85.

Dominik Szoboszlai (6/10): Kembali masuk susunan pemain inti setelah mengalami masalah hamstring, dan umpan silangnya menghasilkan gol pembuka Nyoni. Namun, sebagian besar umpan bola matinya tidak membuahkan hasil. Ia melakukan pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas penyama kedudukan Greenwood dan membiarkan Brown lepas dari penjagaannya untuk mencetak gol penyama kedudukan kedua.

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Lini serang

Victor Munoz (6/10): Tampil menjanjikan pada awal laga, memaksa Ederson menepis tembakannya keluar pada menit ketiga dan mengirim umpan silang yang disundul Barcola melebar. Ia terlalu lama menguasai bola sehingga Brown mendapat kesempatan melepaskan tembakan pada menit ke-60, lalu ditarik keluar pada menit ke-66.

Rio Ngumoha (7/10): Pemain berusia 18 tahun itu menjadi ancaman terbesar Liverpool. Ia membuat Kante dan Greenwood melakukan pelanggaran terhadapnya, sementara tembakannya setelah melewati lawan berhasil diblok selepas jeda. Secara mengejutkan ditarik keluar pada menit ke-66.

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Bradley Barcola (6/10): Aktif tetapi tidak efektif dalam peran yang asing baginya sebagai pemain nomor 9. Ia gagal menendang bola dengan sempurna saat mendapat peluang pada awal laga, menyundul umpan silang Munoz hingga melebar dan memaksa Ederson menepis tembakan melengkungnya.

Pemain pengganti & pelatih

Alexander Isak (7/10): Menyundul umpan silang Gakpo dengan sentuhan pertamanya, tiga menit setelah masuk, untuk mencetak gol pertamanya bagi Liverpool di Liga Champions.

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Cody Gakpo (6/10): Mengirim umpan silang untuk gol Isak, tetapi sentuhannya ke belakang dalam skema sepak pojok membuka peluang bagi Brown untuk mencetak gol penyama kedudukan kedua Fenerbahce. Tembakan melengkungnya pada akhir laga melambung tipis.

Florian Wirtz (6/10): Menggantikan Gomez saat Iraola mengejar kemenangan dalam kedudukan 1-1, tetapi tidak banyak memberi pengaruh di sepertiga akhir yang padat.

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Milos Kerkez (6/10): Masuk menggantikan Tsimikas pada menit ke-76 dan terus maju membantu serangan, meski umpan-umpan silangnya dengan mudah diatasi.

Lewis Koumas (N/A): Menggantikan Nyoni pada menit ke-85.

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Andoni Iraola (5/10): Tiga pergantian pemainnya saat kedudukan 1-1 langsung membuahkan hasil ketika Isak dan Gakpo bekerja sama, tetapi kerapuhan timnya dalam situasi bola mati dan duel udara berakibat fatal. Lima perubahan setelah kekalahan dari Arsenal, termasuk lini depan tanpa penyerang murni, menghasilkan banyak peluang, tetapi terlalu sedikit penyelesaian dari peluang bersih.