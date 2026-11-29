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Liverpool harus puas dengan satu poin di Goodison Park meski tampil dominan secara taktik dan unggul lebih dulu lewat gol Dominik Szoboszlai. Gol bunuh diri Jeremie Frimpong membuat Everton menyamakan kedudukan dalam laga yang menunjukkan betapa mahalnya peluang-peluang yang disia-siakan Liverpool.

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Derbi Merseyside ke-249 memperlihatkan dominasi wilayah permainan Liverpool berkat pendekatan taktik mereka, tetapi tim tamu tidak cukup tajam untuk meraih poin penuh. Liverpool langsung menguasai pertandingan, mengalirkan bola ke depan dengan cepat sehingga kerap melewati blok pertahanan Everton di lini tengah. Gol Szoboszlai pada menit kelima menjadi ganjaran setimpal atas awal yang begitu kuat. Namun, kegagalan memanfaatkan penguasaan bola sebesar 64% dan total 22 tembakan memberi kesempatan kepada Everton untuk bangkit, kendati serangan mereka terbatas.

Everton kembali ke pertandingan bukan karena tekanan serangan yang berkelanjutan, melainkan akibat kekacauan di pertahanan Liverpool. Pada menit ke-25, Frimpong tanpa sengaja memasukkan bola ke gawang sendiri. Momen itu mengubah dinamika psikologis pertandingan. Liverpool terus menciptakan peluang berkualitas dan mencatatkan angka expected goals (xG) sebesar 1,95 berbanding 0,715 milik Everton, tetapi tidak mampu menuntaskan peluang. Babak kedua menjadi upaya Liverpool untuk menembus blok pertahanan rendah Everton yang tak kunjung membuahkan hasil, sehingga pertandingan berakhir imbang.

GOAL memberikan rating kepada para pemain Liverpool dari Stadion Hill Dickinson…

Kiper & Pertahanan

Alisson Becker - 6/10

Hari yang terasa luar biasa sepi bagi kiper asal Brasil ini. Ia lebih banyak menjadi penonton karena Everton hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran. Alisson tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah gol penyeimbang, yang berasal dari bola yang membentur rekan setimnya dalam jarak dekat. Distribusi bolanya seperti biasa dapat diandalkan dan membantu Liverpool mempertahankan garis pertahanan tinggi, tetapi ia tidak pernah dituntut melakukan penyelamatan luar biasa yang kerap menentukan derbi seperti ini.

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Jeremie Frimpong - 4/10

Laga yang sulit bagi bek sayap ini. Kontribusinya yang paling menentukan justru gol bunuh diri pada menit ke-25 yang memberi Everton gol penyeimbang. Meski seperti biasa aktif membantu serangan, posisi bertahannya sesekali meragukan. Beban psikologis akibat gol bunuh diri itu juga tampaknya memengaruhi ketenangannya di sepertiga akhir lapangan. Ia akhirnya digantikan Ronald Araujo pada menit ke-74 setelah gagal menemukan kembali ritme permainannya.

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Virgil van Dijk - 7/10

Sang kapten tampil berwibawa, mengatur lini belakang dengan ketenangan yang menjadi ciri khasnya. Ia memenangi duel-duel individual dan berperan penting dalam mengalirkan kembali bola sehingga Liverpool bisa terus menekan. Penempatan posisinya membuat sebagian besar serangan balik Everton terhenti sejak awal. Namun, ia tentu kecewa karena solidnya pertahanan tim tidak berujung pada catatan nirbobol.

Jules Jacquet - 7/10

Pemain muda ini tampak sangat tenang di tengah atmosfer panas Goodison Park. Ia menunjukkan antisipasi yang baik untuk memotong sejumlah umpan panjang yang ditujukan kepada lini depan Everton, sekaligus mampu mengalirkan bola ke depan lewat operannya dari belakang. Penampilan matang itu membenarkan keputusan untuk memainkannya dalam laga sepenting ini.

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Milos Kerkez - 7/10

Tampil penuh energi di sisi kiri. Kerkez terus menyediakan opsi umpan, memberi lebar serangan, dan melepaskan sejumlah umpan silang berbahaya ke kotak penalti. Ia menyeimbangkan tugas menyerang dengan kedisiplinan bertahan, sehingga Everton nyaris tidak mendapat peluang dari sisi lapangannya.

Lini Tengah

Dominik Szoboszlai - 8/10

Jelas menjadi pemain Liverpool yang paling menonjol. Golnya pada menit kelima menunjukkan ketepatan waktu saat bergerak masuk ke kotak penalti, sementara kemampuannya membawa bola ke depan menjadi penggerak utama serangan Liverpool. Ia sering menguasai bola dan memiliki visi untuk menemukan celah dalam blok pertahanan Everton. Perannya menjadi alasan utama tim tamu begitu meyakinkan dalam mendominasi area tengah.

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Alexis Mac Allister - 7/10

Pemain asal Argentina ini menjadi penghubung penting dalam skema taktik Liverpool di lini tengah. Kemampuannya mengatur tempo memastikan Liverpool tidak pernah kehilangan kendali atas ritme pertandingan. Meski permainannya tidak semencolok rekan-rekannya di lini tengah, perlindungannya terhadap pertahanan dan akurasi umpan-umpan pendeknya sangat penting untuk menjaga penguasaan bola sebesar 64%.

Florian Wirtz - 7/10

Beroperasi di ruang-ruang kosong di belakang penyerang dan terus merepotkan pertahanan Everton lewat kreativitasnya. Ia memberikan assist untuk gol pembuka Szoboszlai dan kerap berusaha melepaskan umpan yang bisa menciptakan peluang besar. Pengaruhnya sedikit menurun ketika Everton bertahan lebih dalam pada babak kedua, tetapi kualitas tekniknya tetap terlihat hingga ia diganti pada menit ke-90.

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Lini Serang

Rio Ngumoha - 6/10

Sesekali memperlihatkan kecemerlangan dan keberanian menyerang langsung dari sisi sayap, membuat pertahanan Everton melebar pada babak pertama. Namun, ia kesulitan menghasilkan umpan akhir yang tepat dan digantikan Trey Nyoni sesaat sebelum laga mencapai satu jam. Liverpool mencari pendekatan taktik berbeda untuk memecah kebuntuan.

Alexander Isak - 6/10

Hari yang membuat frustrasi bagi pemain tim nasional Swedia ini. Ia mampu menyibukkan para bek tengah Everton dan pergerakannya tanpa bola cerdas, tetapi tidak mendapat suplai yang cukup di area-area krusial. Ia gagal mencetak gol meski Liverpool melepaskan 22 tembakan, dan kerap terkepung oleh rapatnya pertahanan Everton.

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Bradley Barcola - 6/10

Memberikan kecepatan dan lebar serangan, tetapi tidak menghasilkan penyelesaian akhir yang diperlukan untuk benar-benar menyulitkan Everton. Ia terlibat dalam sejumlah peralihan serangan yang menjanjikan, tetapi semuanya akhirnya tidak membuahkan hasil. Seperti Frimpong, ia termasuk dalam dua pergantian pemain pada menit ke-74 dan digantikan Victor Munoz.

Pemain Pengganti & Pelatih

Trey Nyoni - 6/10

Masuk menggantikan Ngumoha pada menit ke-59 dan menerima kartu kuning tidak lama kemudian. Ia menambah energi baru di lini tengah, tetapi tidak mampu menghadirkan kreativitas yang dibutuhkan untuk mencetak gol kemenangan.

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Ronald Araujo - 6/10

Masuk pada menit ke-74 untuk memperkuat pertahanan di sisi kanan. Ia tampil solid, tetapi tidak banyak berpengaruh saat Liverpool berupaya mencari gol.

Victor Munoz - 6/10

Menggantikan Barcola untuk 15 menit terakhir. Ia tampak aktif, tetapi tidak mampu menemukan jalan menembus padatnya area penalti Everton.

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Lewis Koumas - N/A

Masuk menggantikan Wirtz menjelang akhir laga; tidak punya cukup waktu untuk memengaruhi pertandingan.

Andoni Iraola - 6/10

Rancangan taktik sang pelatih sudah tepat, sebagaimana terlihat dari dominasi penguasaan bola dan angka xG. Namun, timnya gagal mengantisipasi sebuah umpan silang sederhana hingga terjadi gol bunuh diri, sementara pergantian pemainnya gagal menghasilkan gol kemenangan. Secara taktik, timnya unggul, tetapi hasil pertandingan ditentukan oleh kegagalan para pemain mengeksekusi momen-momen penting.