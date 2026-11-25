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Alexander Isak mencetak dua gol saat Liverpool meraih kemenangan 3-0 atas Club Brugge di Liga Champions. Gol spektakuler Florian Wirtz pada pengujung laga membantu Liverpool melewati periode tekanan dari tim Belgia itu pada babak kedua.

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Liverpool menghadapi laga tandang Liga Champions yang berpotensi menyulitkan dengan kematangan taktis dan akhirnya menang 3-0 di Stadion Jan Breydel. Isak membuka skor pada menit ke-13 setelah memanfaatkan kelengahan Yann Sommer. Meski unggul dalam jumlah gol yang diharapkan (1,97 berbanding 1,15), Liverpool belum bisa memastikan kemenangan untuk waktu yang lama karena tuan rumah sesekali melepaskan upaya ke gawang demi mencari gol penyama kedudukan.

Jawaban taktis Liverpool muncul pada seperempat akhir pertandingan. Wirtz menunjukkan kemampuan teknik kelas atas lewat tembakan jarak jauh yang memukau untuk menggandakan keunggulan, sebelum Isak melengkapi dua golnya dengan sebuah cungkilan. Meski penguasaan bola Liverpool lebih rendah dari biasanya (46 persen), struktur pertahanan mereka tetap kokoh dan membatasi Brugge pada peluang-peluang dengan probabilitas gol rendah. Hasil ini menjaga peluang Liverpool untuk finis di delapan besar fase liga menjelang derbi Merseyside.

Penjaga Gawang & Pertahanan

Alisson Becker - 8/10

Sosok penting bagi tim tamu. Alisson mencatatkan lima penyelamatan dan menghadapi xGC sebesar 1,15, memastikan tekanan Brugge pada babak kedua tidak berbuah gol. Penempatannya untuk mengantisipasi upaya Cheveyo Tsawa pada pengujung laga menunjukkan kemampuannya membaca permainan.

Jeremie Frimpong - 6/10

Terus mengambil posisi tinggi untuk menekan sisi kiri Brugge, meski umpan akhirnya tidak setepat biasanya. Ia ditarik keluar pada menit ke-73 ketika pelatih berupaya memperkuat struktur pertahanan dengan memasukkan Virgil van Dijk.

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Ronald Araujo - 7/10

Tampil dominan secara fisik di jantung pertahanan. Araujo berperan penting saat Liverpool menghadapi delapan sepak pojok. Keunggulannya dalam duel udara membantu menghalau bola-bola yang terus dikirim ke kotak penalti.

Topik Terkait

Jeremy Jacquet - 7/10

Pemain muda ini tampil tenang bersama Araujo. Ia menunjukkan kecepatan yang baik saat kembali bertahan dan turut menjaga gawang tetap tanpa kebobolan sebelum pertandingan menjadi lebih terbuka pada sepuluh menit terakhir.

Milos Kerkez - 7/10

Sangat aktif di sisi kiri, Kerkez mencatatkan 19 aksi defensif, terbanyak di tim, termasuk memenangkan sembilan duel. Ia terus menjadi opsi saat tim bertransisi dan nyaris membuka skor pada menit keempat.

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Lini Tengah

Dominik Szoboszlai - 7/10

Tak kenal lelah di lini tengah. Szoboszlai nyaris mencetak gol pada menit ke-59 lewat tembakan mendatar yang memaksa kiper melakukan penyelamatan. Kemampuannya menghubungkan dua gelandang yang beroperasi lebih dalam dengan lini serang sangat penting.

Trey Nyoni - 7/10

Penampilan rapi dari pemain remaja ini, yang mencatatkan umpan akurat terbanyak untuk Liverpool (54 dari 59). Ia menunjukkan kematangan dalam menjaga bola saat mendapat tekanan sebelum digantikan Alexis Mac Allister.

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Victor Muñoz - 5/10

Malam yang mengecewakan bagi Muñoz, yang kesulitan memberi pengaruh dari sisi kanan. Ia menyia-nyiakan dua peluang dalam waktu berdekatan pada menit ke-18 dan ditarik keluar sebelum jeda karena alasan taktis.

Florian Wirtz - 8/10

Pemain yang mengubah jalannya pertandingan secara taktis. Wirtz memanfaatkan ruang-ruang kosong dengan sangat baik dan memastikan kemenangan pada menit ke-79 melalui tembakan melengkung dari jarak jauh. Visi bermainnya juga menciptakan peluang bagi Kerkez pada pengujung laga.

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Bradley Barcola - 6/10

Beberapa kali memperlihatkan kemampuan menggiring bola secara langsung ke arah lawan dan memaksa Sommer melakukan penyelamatan pada menit ke-76. Meski tidak mencatatkan gol atau assist, ancamannya dalam serangan balik membuat bek-bek sayap Brugge tidak leluasa maju.

Lini Serang

Alexander Isak - 9/10

Tak terbantahkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Isak menunjukkan naluri mencetak gol untuk membuka skor sejak awal, lalu menutup malamnya dengan cungkilan indah pada menit ke-82 untuk melengkapi dua golnya. Dengan xG individu sebesar 1,05, ia memberikan penyelesaian akhir klinis yang dibutuhkan Liverpool.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Rio Ngumoha - 7/10

Masuk lebih awal menggantikan Muñoz (menit ke-42) dan tampil bersemangat. Ia memaksa Sommer melakukan penyelamatan bagus pada menit ke-49 dan menambah energi yang sangat dibutuhkan di sisi kanan.

Alexis Mac Allister - 6/10

Dimasukkan pada menit ke-73 untuk memberi kendali. Pengalamannya membantu Liverpool melewati tahap akhir pertandingan dan menjaga sirkulasi bola dengan efektif.

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Virgil van Dijk - 6/10

Dimasukkan untuk menambah keunggulan postur dan kepemimpinan selama 20 menit terakhir. Ia membantu Liverpool menjaga gawang tetap tanpa kebobolan saat Brugge berupaya keras mencetak gol pada pengujung laga.

Luke Chambers - Tanpa nilai

Masuk pada pengujung laga menggantikan Barcola.

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Lewis Koumas - Tanpa nilai

Masuk pada pengujung laga menggantikan Isak.

Andoni Iraola - 8/10

Keputusan pelatih memainkan Nyoni sejak awal terbukti tepat berkat catatan umpannya. Langkah cepatnya mengganti Muñoz juga menunjukkan bahwa ia tidak ragu memperbaiki ketidakseimbangan taktis. Perubahan ke susunan lima pemain belakang yang lebih kokoh dengan memasukkan van Dijk pada pengujung laga memastikan Liverpool menuntaskan pertandingan dengan nyaman.