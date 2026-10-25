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Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas Brighton di Anfield berkat permainan matang dan dominasi pada babak pertama. Gol bunuh diri di awal laga serta penyelesaian akhir tajam Alexander Isak memastikan tiga poin tetap berada di Merseyside.

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Liverpool menunjukkan kematangan taktik di Anfield saat mengatasi laga yang berpotensi menyulitkan melawan Brighton & Hove Albion untuk meraih kemenangan nyaman 2-0. Tim asuhan Andoni Iraola langsung mendominasi, menekan tim tamu di sepertiga tengah lapangan dan memaksa mereka melakukan kesalahan hingga unggul dua gol sebelum jeda. Struktur permainan Liverpool tetap rapat sepanjang laga, membatasi kemampuan Brighton untuk membangun serangan melalui jalur vertikal yang biasa mereka gunakan.

Babak kedua menjadi contoh pengelolaan pertandingan yang sangat baik. Setelah unggul 2-0 pada menit ke-21, Liverpool mundur ke blok pertahanan menengah dan menantang Brighton untuk menembusnya. Meski Fabian Hurzeler melakukan penyesuaian taktik, duet bek tengah Liverpool tetap sulit ditembus. Kemenangan ini menjaga momentum Liverpool, yang dibangun di atas pertahanan solid dan transisi menyerang yang mampu memanfaatkan peluang.

Penjaga gawang & pertahanan

Alisson Becker - 7/10

Ini menjadi sore yang relatif tenang bagi pemain asal Brasil itu, yang sebagian besar terlindungi berkat penampilan apik para pemain di depannya. Ia tetap sigap mengamankan beberapa umpan silang tinggi, sementara distribusi bolanya seperti biasa efisien dan membantu Liverpool melewati tekanan Brighton pada awal laga.

Virgil van Dijk - 8/10

Sang kapten tampil sangat tenang. Ia memenangkan hampir semua duel udara dan penempatan posisinya membuat Charalampos Kostoulas dari Brighton tak pernah mendapat kesempatan untuk mengancam gawang. Kemampuannya mengalihkan arah permainan lewat umpan jarak jauh tetap menjadi bagian penting dalam fase membangun serangan Liverpool.

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Ronald Araujo - 8/10

Penampilan tegas dari bek tengah ini, yang memanfaatkan keunggulan fisiknya untuk menghentikan serangan transisi. Ia melengkapi Van Dijk dengan sempurna, maju untuk memotong umpan dan memastikan lini belakang tetap bermain tinggi serta agresif pada babak pertama.

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Milos Kerkez - 7/10

Penuh energi di sisi kiri, memberikan kelebaran serangan dan dukungan bagi Cody Gakpo. Ia disiplin dalam bertahan saat menghadapi pergerakan bergantian para pemain Brighton dan beberapa kali berlari melewati rekan setimnya di sisi luar sebelum digantikan Konstantinos Tsimikas pada menit ke-88.

Jérémy Jacquet - 7/10

Penampilan solid dari bek muda ini. Ia menjaga konsentrasi dengan baik, jarang kalah dalam situasi satu lawan satu dan efektif bergerak ke tengah untuk membentuk tiga bek ketika bek kiri maju menyerang.

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Lini tengah

Alexis Mac Allister - 7/10

Menghadapi mantan timnya, pemain asal Argentina itu menjadi pengatur tempo di lini tengah. Kepekaannya terhadap ruang membantu Liverpool mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan, dan ia berperan penting dalam rangkaian permainan yang berujung pada gol pembuka.

Ryan Gravenberch - 8/10

Kembali tampil mengesankan dalam peran gelandang yang bermain lebih dalam. Kemampuannya berputar untuk melepaskan diri dari penjagaan di ruang sempit berulang kali membuka ruang di lapangan. Ia menjelajah area yang luas untuk meredam Yasin Ayari dan Diego Gomez dari Brighton.

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Florian Wirtz - 7/10

Bermain efektif di ruang-ruang antara lini Brighton. Meski tidak mencetak gol, tembakan kerasnya menghasilkan gol bunuh diri pembuka Liverpool. Pergerakannya yang cerdas terus menarik para bek keluar dari posisi, menciptakan ruang yang dimanfaatkan Alexander Isak dan Bradley Barcola. Ia diganti pada menit ke-65.

Lini serang

Bradley Barcola - 8/10

Terus menjadi ancaman lewat lari langsung ke arah pertahanan lawan dan akselerasinya. Ia memainkan peran penting dalam gol kedua, menunjukkan visi permainan yang sangat baik untuk memberi umpan kepada Isak pada menit ke-21. Kesediaannya turun membantu pertahanan juga patut dicatat sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-77.

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Cody Gakpo - 7/10

Bekerja tanpa pamrih di sayap, menjadi sasaran umpan yang mengandalkan kekuatan fisik dan menghubungkan permainan dengan baik. Ia membantu memaksa para bek sayap Brighton tetap berada di belakang dan terlibat dalam rangkaian serangan yang membuat Pascal Gross mencetak gol bunuh diri pada menit ke-17.

Alexander Isak - 9/10

Pemain paling menonjol. Ia menuntaskan peluang dengan tajam, menggandakan keunggulan Liverpool pada menit ke-21 lewat penyelesaian yang akurat. Selain mencetak gol, kemampuannya menahan bola sangat penting untuk memberi waktu kepada para gelandang bergabung dalam serangan. Ia diganti pada menit ke-77 dan mendapat tepuk tangan meriah dari penonton yang berdiri.

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Pemain pengganti & pelatih

Trey Nyoni - 6/10

Masuk menggantikan Wirtz pada menit ke-65 dan menunjukkan ketenangan yang baik untuk pemain seusianya, menjaga aliran bola serta tetap mengikuti struktur pertahanan tim.

Rio Ngumoha - 6/10

Masuk menggantikan Barcola pada menit ke-77. Beberapa kali menunjukkan kemampuan menggiring bolanya dan membantu mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

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Lewis Koumas - 6/10

Menggantikan Isak pada menit ke-77. Ia bekerja keras untuk menekan dari lini depan dan memberi tenaga segar ketika Brighton berusaha melancarkan serangan pada pengujung laga.

Konstantinos Tsimikas - Tidak dinilai

Masuk menggantikan Kerkez pada menit ke-88. Waktunya di lapangan tidak cukup untuk memberikan pengaruh berarti pada pertandingan.

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Andoni Iraola - 8/10

Keputusan taktiknya sangat tepat. Ia menyiapkan timnya untuk memanfaatkan garis pertahanan tinggi Brighton sejak awal, lalu bersikap pragmatis dengan memperketat permainan setelah unggul dua gol. Pergantian pemain yang dilakukannya juga tepat waktu untuk menjaga intensitas tim.