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Juventus tampil klinis pada babak kedua untuk menghancurkan Venezia 4-0 di Allianz Stadium. Setelah babak pertama yang membuat frustrasi, gol Nick Woltemade, Teun Koopmeiners, Juan Cabal, dan Randal Kolo Muani memastikan tiga poin bagi tim asuhan Luciano Spalletti.

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Dua babak dengan cerita berbeda tersaji di Allianz Stadium. Juventus akhirnya mampu membongkar pertahanan Venezia yang tangguh untuk meraih kemenangan meyakinkan 4-0. Sepanjang 45 menit pertama, Juventus banyak menguasai bola tanpa menciptakan ancaman berarti dan kesulitan memainkan bola ke depan saat menghadapi struktur pertahanan 3-5-2 yang bermain dalam. Meski menguasai 58 persen bola, Juventus memasuki jeda dengan skor masih imbang sehingga Spalletti perlu melakukan penyesuaian taktik.

Masuknya Woltemade menjadi pemicu gol pembuka. Hanya delapan menit setelah babak kedua dimulai, pemain pengganti itu membuka skor dan memaksa Venezia meninggalkan pola bertahan mereka. Gol-gol berikutnya pun berdatangan. Koopmeiners menggandakan keunggulan sebelum bek Cabal mencetak gol ketiga. Kolo Muani melengkapi kemenangan lewat penalti pada menit ke-71. Dominasi Juventus juga tercermin dalam angka gol yang diharapkan (xG) sebesar 2,01, dibandingkan dengan 1,16 milik tim tamu.

Kiper & Pertahanan

Guglielmo Vicario - 7/10

Hari yang relatif tenang bagi kiper asal Italia itu, yang hanya sekali harus melakukan penyelamatan. Kontribusi utamanya datang dari distribusi bola, membantu Juventus mencatatkan total 576 operan dan menjadi fondasi yang aman untuk membangun serangan dari belakang.

Zeki Celik - 6/10

Bek kanan ini tampil stabil meski tidak menonjol sebelum digantikan Federico Gatti pada menit ke-68. Ia menjaga posisinya dengan baik untuk meredam serangan balik Venezia, yang hanya terjadi empat kali sepanjang pertandingan. Namun, kontribusinya dalam serangan di sepertiga akhir lapangan masih kurang.

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Juan Cabal - 8/10

Penampilan luar biasa dari sang bek, yang memadukan pertahanan solid dengan sebuah gol yang jarang ia cetak. Cabal mencetak gol pada menit ke-65 untuk mengubah skor menjadi 3-0 dan praktis mengakhiri harapan Venezia untuk bangkit. Ia berperan penting di lini belakang yang membatasi tim tamu hanya pada satu tembakan tepat sasaran.

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Gleison Bremer - 7/10

Sang kapten memberi teladan dengan mengomando lini pertahanan secara tegas. Ia unggul dalam duel dan memastikan tim tetap rapat sekalipun banyak pemain maju menyerang pada babak kedua. Penempatan posisinya membantu Juventus terus menekan di area depan.

Lloyd Kelly - 7/10

Kelly memberi keseimbangan di sisi kiri pertahanan. Operannya efisien dan ia turut berkontribusi pada total 15 umpan silang tim. Kesadaran bertahannya menjadi kunci dalam beberapa kesempatan ketika Venezia mencoba beralih dengan cepat ke serangan melalui sisi sayap.

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Lini Tengah

Weston McKennie - 7/10

Pemain asal Amerika Serikat ini bekerja keras untuk membongkar lini tengah lawan yang padat. Energinya di sektor tengah membantu Juventus mendominasi penguasaan bola dan beralih ke serangan secara efektif. Meski tidak mencetak gol atau assist, kedisiplinan taktiknya sangat penting.

Teun Koopmeiners - 8/10

Koopmeiners terus menunjukkan alasan ia menjadi motor kreativitas tim ini. Ia menggandakan keunggulan pada menit ke-59 lewat penyelesaian yang klinis, hanya beberapa menit setelah gol pembuka tercipta. Kemampuannya menemukan ruang di antara lini-lini Venezia menjadi pembeda pada babak kedua.

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Douglas Luiz - 5/10

Penampilan mengecewakan dari pemain asal Brasil ini, yang kesulitan memberi dampak di sepertiga akhir lapangan pada babak pertama. Ketidakmampuannya membongkar pertahanan membuatnya diganti saat jeda, ketika Spalletti mencari pendekatan yang lebih langsung.

Lini Serang

Kerim Alajbegovic - 5/10

Pemain muda ini kesulitan menemukan ritmenya di area sayap yang padat. Ia ditarik keluar saat jeda untuk digantikan Woltemade, keputusan yang mengubah jalannya pertandingan. Menghadapi pertahanan rapat yang disiplin menjadi pelajaran berat baginya.

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Edon Zhegrova - 7/10

Zhegrova terus mengancam dari sayap dan menyumbang assist untuk gol Juan Cabal pada menit ke-65. Aksi menusuknya dan kemampuannya melewati pemain yang menjaganya, yang turut berkontribusi pada total 14 tembakan Juve, membuat para bek Venezia terus tertekan.

Randal Kolo Muani - 8/10

Sang penyerang memimpin lini depan dengan cerdas, menarik para bek keluar dari posisi untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya. Ia mendapat ganjaran pada menit ke-71 dengan tenang mengeksekusi penalti untuk mengubah skor menjadi 4-0. Kehadiran fisiknya terus menyulitkan trio bek Venezia.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Nick Woltemade - 9/10

Contoh sempurna pemain pengganti yang menentukan. Masuk saat jeda, ia mencetak gol pembuka pada menit ke-53, lalu memberi assist untuk gol Koopmeiners hanya enam menit kemudian. Kehadirannya mengubah penampilan yang semula mandek menjadi kemenangan telak.

Pape Matar Sarr - 6/10

Masuk menggantikan Douglas Luiz saat jeda dan memberi daya juang lebih di lini tengah. Kemampuan fisiknya membantu Juventus mempertahankan tekanan tinggi selama periode paling produktif dalam pertandingan.

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Federico Gatti - 6/10

Menggantikan Celik pada menit ke-68 untuk membantu tim menuntaskan pertandingan. Ia langsung menyatu dengan permainan dan memastikan Juventus tetap tak kebobolan hingga laga usai.

Andrea Cambiaso - 6/10

Masuk menjelang akhir laga untuk menggantikan Cabal. Ia menjaga kualitas teknik yang tinggi di sisi kiri dan tidak membiarkan intensitas permainan menurun.

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Jeremie Boga - Tidak dinilai

Masuk menjelang akhir laga menggantikan Kolo Muani. Waktu bermainnya tidak cukup untuk mendapat rating.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti menunjukkan kualitasnya lewat kepiawaian mengelola pertandingan. Setelah melihat kurangnya kemampuan tim menembus pertahanan lawan pada babak pertama, ia membuat keputusan tepat dengan memasukkan Woltemade dan Sarr sekaligus saat jeda. Perubahan taktik dari membangun serangan secara lambat ke pendekatan yang lebih langsung pada babak kedua membuat Venezia kewalahan.