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Juventus melanjutkan performa apik mereka di Liga Europa dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Omonia Nicosia di Allianz Stadium. Francisco Conceicao berperan penting dengan mencetak satu gol dan menyumbang dua assist, sementara klub Italia itu tampil jauh lebih efektif daripada lawannya dari Siprus.

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Juventus melanjutkan laju dominan mereka di fase liga Liga Europa dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Omonia Nicosia. Meski sempat dikejutkan gol Lubomir Satka untuk tim tamu pada menit ke-15, tim asuhan Luciano Spalletti tetap tenang dan perlahan menunjukkan keunggulan teknik mereka. Fleksibilitas taktik dalam formasi 3-4-3 membuat Juventus menguasai bola hingga 60% dan akhirnya mematahkan perlawanan tim tamu lewat rentetan serangan yang efektif.

Titik balik terjadi menjelang akhir babak pertama ketika gol Andrea Cambiaso menyamakan kedudukan dan mengalihkan momentum ke pihak Juventus. Jeff Ekhator kemudian membawa Juventus unggul sesaat sebelum jeda, sebelum Francisco Conceição memperlebar keunggulan pada menit ke-68. Jeremie Boga mencetak gol keempat sekaligus menutup pesta gol, memastikan Juventus meraih kemenangan meyakinkan dan tiga poin berharga.

Kiper & Pertahanan

Neto - 6/10

Kiper veteran asal Brasil itu cukup sibuk meski timnya menang dengan selisih tiga gol, menghadapi lima tembakan tepat sasaran. Ia tak banyak bisa berbuat atas gol pembuka Satka dari sepak pojok, tetapi tetap sigap menggagalkan peluang Muamer Tankovic pada babak kedua. Distribusi bolanya juga dapat diandalkan dan turut berkontribusi terhadap akurasi umpan tim yang mencapai 92%.

Federico Gatti - 7/10

Gatti menjadi andalan di lini belakang dengan mencatatkan 13 aksi bertahan, terbanyak di tim. Ia unggul secara fisik dalam duel-duel individual dan menunjukkan mentalitas agresif dengan maju ke sepertiga akhir lapangan. Ia bahkan menguji Thomas Kaminski lewat dua tembakan sesaat sebelum turun minum.

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Jhon Lucumí - 6/10

Bek tengah ini tampil rapi dengan fokus menjaga garis pertahanan tinggi. Ia jarang mendapat tekanan dalam permainan terbuka, tetapi turut bertanggung jawab ketika tim gagal mengawal Satka pada gol pembuka. Ia digantikan McKennie pada menit ke-66 saat Spalletti mencari tambahan daya serang.

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Lloyd Kelly - 6/10

Kelly menjaga keseimbangan di sisi kiri trio bek. Ia disiplin hampir sepanjang pertandingan dan bahkan mencatatkan tembakan jarak jauh tepat sasaran yang jarang ia lakukan pada menit ke-83. Penempatan posisinya penting untuk mencegah Omonia memanfaatkan ruang di belakang bek sayap Juventus yang maju menyerang.

Lini Tengah

Andrea Cambiaso - 8/10

Bermain sebagai gelandang kanan, Cambiaso menjadi pemicu kebangkitan Juventus. Tembakannya yang akurat pada menit ke-37 menyamakan kedudukan, dan pergerakannya ke tengah terus mengancam lawan. Ia mengakhiri laga dengan beberapa tembakan tepat sasaran serta menjadi jalur penting untuk membawa bola ke depan.

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Pape Matar Sarr - 7/10

Sarr menjadi penggerak lini tengah Juventus dengan mencatatkan 74 umpan akurat, terbanyak di tim. Kemampuannya merebut kembali penguasaan bola dan segera mengalirkannya membuat para penyerang bisa bertahan di sepertiga akhir lapangan. Ia memberikan keseimbangan yang diperlukan agar formasi 3-4-3 berjalan efektif.

Douglas Luiz - 6/10

Luiz tampil terkendali sebagai salah satu dari dua gelandang tengah sebelum digantikan Teun Koopmeiners. Ia membantu mengatur tempo saat Juventus bangkit pada babak pertama, tetapi umpan akhirnya kurang tajam untuk benar-benar membongkar pertahanan rapat Omonia. Disiplin taktiknya membantu Juventus mempertahankan 60% penguasaan bola.

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Juan Cabal - 6/10

Cabal memberi kelebaran di sisi kiri dan memaksa Kaminski melakukan penyelamatan lewat tembakan spekulatif dari jarak jauh pada menit ke-26. Ia digantikan Zeki Çelik pada jeda sebagai bagian dari penyesuaian taktik Spalletti terhadap bentuk pertahanan dan tingkat energi tim.

Lini Serang

Francisco Conceicao - 9/10

Tak diragukan lagi, ia pemain terbaik pertandingan ini. Conceicao aktif sepanjang laga dengan melepaskan tujuh tembakan dan mencatatkan xG 1,19, tertinggi di tim. Ia mencetak satu gol dan menyumbang dua assist, memainkan peran menentukan dalam kemenangan Juventus. Dribel langsungnya terus merepotkan Omonia, sementara kreativitas dan ancaman serangannya membuat ia selalu berbahaya.

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Jeff Ekhator - 8/10

Pemain muda ini memimpin lini depan dengan kecerdasan bermain yang melampaui usianya. Ia mencetak gol penting yang membawa Juventus unggul pada menit ke-43 setelah mengatur waktu larinya dengan sempurna. Pergerakannya tanpa bola membuka ruang bagi Conceicao dan Jeremie Boga untuk bergerak ke tengah. Ia kurang beruntung tidak menambah gol sebelum diganti.

Jeremie Boga - 8/10

Ancaman yang terus diberikan Boga terbayar lewat gol pada menit ke-73 yang mengubah skor menjadi 4-1. Meski beberapa kali menyia-nyiakan peluang pada babak pertama, kemampuannya melewati pemain yang mengawalnya dari sisi luar membuka ruang di lapangan. Ia terus merepotkan para bek sayap Omonia.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Zeki Çelik (45') - 6/10

Masuk menggantikan Cabal saat jeda dan memberikan kekuatan bertahan yang lebih konvensional di sisi lapangan, sehingga Juventus tetap aman sembari mengejar gol tambahan.

Teun Koopmeiners (66') - 7/10

Kehadirannya menambah kreativitas permainan. Ia membantu menghubungkan lini tengah dengan lini serang ketika Juventus mencetak gol ketiga dan keempat.

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Weston McKennie (66') - 6/10

Menggantikan Lucumí untuk menambah energi dan kemampuan bergerak dari satu kotak penalti ke kotak penalti lainnya. Fleksibilitasnya membuat Juventus leluasa mengubah bentuk permainan pada seperempat akhir laga.

Nick Woltemade (66') - 6/10

Memberikan karakter fisik yang berbeda di lini depan setelah menggantikan Ekhator, membantu menahan bola dan menyibukkan para bek tengah Omonia.

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Randal Kolo Muani (86') - N/A

Pemain asal Prancis ini hanya tampil sebentar menjelang akhir laga ketika hasil pertandingan sudah sepenuhnya ditentukan.

Luciano Spalletti - 8/10

Keputusan Spalletti mempertahankan formasi 3-4-3 meski sempat tertinggal menunjukkan keyakinan besar pada rencana taktiknya. Pergantian pemain yang ia lakukan pada babak kedua juga proaktif, memastikan Omonia tidak pernah mendapat kesempatan untuk membangun momentum setelah jeda.