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Sentuhan penentu Weston McKennie dan Douglas Luiz mengantar Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Lecce di Via Del Mare lewat penampilan yang disiplin. Bianconeri mengendalikan tempo dan memanfaatkan peluang untuk terus memberi tekanan di papan atas klasemen Serie A.

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Juventus menunjukkan pengelolaan pertandingan dan disiplin taktik yang luar biasa untuk mengatasi perlawanan Lecce di Via Del Mare. Dengan menerapkan formasi 3-1-4-2 yang fleksibel, Juventus mendominasi penguasaan bola sebesar 58% dan berhasil meredam ancaman serangan balik tuan rumah. Gol pembuka tercipta pada menit ke-29 ketika McKennie memanfaatkan situasi bola mati. Gol itu menjadi buah dari dominasi wilayah permainan dan tekanan tinggi Juventus sejak awal. Kemampuan pemain asal Amerika Serikat itu menemukan ruang di kotak penalti yang padat terbukti menentukan dalam membongkar pertahanan Lecce.

Hasil pertandingan praktis sudah ditentukan sesaat sebelum jeda ketika Luiz menggandakan keunggulan. Bermain dalam peran yang lebih dalam, pemain asal Brasil itu mengatur permainan dengan 64 operan akurat sebelum maju dari lini kedua untuk mencetak gol lewat tembakan jarak jauh. Meski Lecce berusaha membalas pada babak kedua, struktur pertahanan Juventus tetap rapat dan membatasi tuan rumah hanya mencatatkan empat tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Kemenangan ini menegaskan kematangan taktik Juventus, yang memadukan efektivitas serangan dengan kekokohan pertahanan untuk membawa pulang tiga poin.

Kiper & Pertahanan

Guglielmo Vicario - 8/10

Memberikan rasa aman di bawah mistar. Vicario melakukan empat penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan, terutama saat menggagalkan peluang Youssef Maleh dan Willem Geubbels. Distribusi bolanya tenang dan membantu Juventus membangun serangan dari belakang ketika Lecce sesekali menekan.

Jhon Lucumí - 7/10

Pemain asal Kolombia itu unggul dalam duel udara dan tampil tangguh secara fisik. Ia mencatatkan 12 aksi bertahan, termasuk satu tekel penting dan satu duel yang dimenangi. Penempatan posisinya membuat Konan N’Dri dari Lecce kesulitan di sisi lapangan.

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Federico Gatti - 7/10

Gatti berperan sebagai penghenti serangan yang agresif dalam formasi tiga bek. Ia aktif maju untuk memotong operan dan terus menjaga konsentrasi, memastikan lini pertahanan tidak tertembus bahkan saat Lecce melancarkan tekanan terbaiknya.

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Gleison Bremer - 7/10

Penampilan khas Bremer yang mengandalkan kekuatan dan kemampuan membaca permainan. Ia nyaris menambah keunggulan lewat sundulan pada menit ke-41 yang melenceng tipis. Dalam bertahan, ia memimpin lini belakang dengan penuh wibawa dan presisi.

Lini Tengah

Douglas Luiz - 9/10

Perancang kemenangan Juventus. Luiz mengendalikan lini tengah dengan menuntaskan 64 dari 78 operan yang ia coba. Golnya pada menit ke-41 menjadi salah satu momen terbaik pertandingan dan memperlihatkan kemampuan tekniknya dalam melepaskan tembakan jarak jauh. Ia juga menciptakan satu peluang emas dan menjadi pusat kreativitas tim.

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Pierre Kalulu - 7/10

Menjalankan peran hibrida, Kalulu memberikan energi dan keseimbangan yang sangat baik. Ia efektif menghubungkan lini pertahanan dan lini tengah, sehingga para pemain yang lebih kreatif bisa berkembang di area yang lebih maju.

Weston McKennie - 8/10

McKennie tampil menentukan pada momen penting. Ia menuntaskan peluang dari situasi bola mati dengan sangat baik untuk mencetak gol pada menit ke-29, yang menjadi landasan penting bagi kemenangan Juventus. Energinya dalam menjelajahi kedua kotak penalti menular kepada rekan-rekannya, sementara pergerakannya dari lini kedua kerap merepotkan Lecce.

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Teun Koopmeiners - 7/10

Penampilan cerdas dari pemain asal Belanda itu. Meski tidak menjadi sorotan berkat gol, kecerdasan taktiknya dalam menemukan ruang di antara lini memaksa para gelandang Lecce tetap bermain dalam dan berhati-hati.

Andrea Cambiaso - 7/10

Cambiaso memberikan kelebaran di sisi kiri dan terus menjadi opsi untuk mengalirkan bola. Upayanya dari situasi bola mati ditepis pada awal babak kedua. Ia juga rajin turun membantu pertahanan sebelum diganti pada menit ke-68.

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Lini Serang

Nick Woltemade - 6/10

Woltemade menjadi tumpuan di lini serang. Meski kurang tajam dalam penyelesaian akhir dan gagal memanfaatkan satu peluang besar pada menit ke-78 setelah tembakannya ditepis, kemampuannya menahan bola sangat penting untuk melibatkan rekan-rekannya dalam permainan.

Randal Kolo Muani - 6/10

Malam yang membuat pemain asal Prancis itu frustrasi. Ia kesulitan mendapatkan kesempatan menembak dengan leluasa, sementara upayanya pada menit ke-37 melenceng. Pergerakannya menciptakan ruang yang bisa dimanfaatkan para gelandang, tetapi ia ditarik keluar pada pertengahan babak kedua.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Jeremie Boga - 6/10

Masuk pada menit ke-68 untuk memberi dorongan baru. Ia mendapat satu kesempatan menembak pada menit ke-84, tetapi sepakannya tidak tepat sasaran. Kemampuan menggiring bolanya memberi Juventus opsi untuk mengalirkan bola ke depan saat berusaha mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

Juan Cabal - 6/10

Menggantikan Cambiaso untuk memperkuat sisi kiri. Ia rapi saat menguasai bola dan nyaris mencetak gol pada menit ke-88, menunjukkan niat menyerang yang baik meski tugas utamanya adalah bertahan.

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Pape Matar Sarr - N/A

Masuk menggantikan Douglas Luiz pada menit ke-83 untuk memberi tenaga baru di lini tengah. Ia tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan pengaruh berarti pada pertandingan.

Kerim Alajbegovic - N/A

Masuk menggantikan McKennie pada menit ke-90. Penampilannya pada pengujung laga lebih bersifat simbolis.

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Luciano Spalletti - 8/10

Rancangan taktik Spalletti sangat tepat. Keputusannya menempatkan Douglas Luiz dalam peran yang lebih dalam untuk mengendalikan permainan memungkinkan Juventus mengatur ritme. Pergantian pemainnya juga dilakukan pada waktu yang tepat, memastikan tim tidak kehilangan intensitas pada seperempat akhir pertandingan.