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Juventus kini tertinggal delapan poin dari Como yang menempati peringkat keempat Serie A. Rentetan lima laga tanpa kekalahan mereka berakhir setelah takluk 3-0 di tepi Danau Como dalam pertandingan ketika mereka hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran.

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Tim asuhan Luciano Spalletti harus bermain dengan 10 orang setelah baru lima menit, ketika Randal Kolo Muani melayangkan tangan ke arah wajah Alex Valle dan langsung diganjar kartu merah. Sejak saat itu, Como menguasai 75 persen bola dan melepaskan 18 tembakan. Mereka akhirnya memecah kebuntuan pada masa tambahan waktu babak pertama ketika Nico Paz melengkungkan tendangan bebas ke sisi dalam tiang dekat.

Babak kedua berlangsung serupa. Tasos Douvikas mencetak gol dari jarak dekat setelah sepak pojok pada menit ke-63, lalu menambah gol ketiga setelah menerima umpan dari Paz saat waktu normal tersisa 10 menit. Ini merupakan kemenangan ketiga beruntun tim asuhan Cesc Fabregas atas Juventus di Serie A, semuanya tanpa kebobolan, dengan agregat skor 7-0.

Berikut rating para pemain Juventus dari Stadio Giuseppe Sinigaglia...

Penjaga Gawang & Pertahanan

Guglielmo Vicario (6/10): Pemain Juventus yang paling sibuk sekaligus terbaik. Ia mencatatkan lima penyelamatan, tiga di antaranya krusial, termasuk menggagalkan peluang Paz pada menit ke-14 dan ke-38 serta satu lagi menjelang akhir laga. Aksinya mencegah kekalahan yang lebih telak. Ia sempat menyentuh tendangan bebas Paz di dekat tiang, tetapi tidak mampu menghalaunya.

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Pierre Kalulu (5/10): Melakukan tiga tekel di sisi kanan trio bek, tetapi berulang kali membuat bola keluar untuk sepak pojok. Ia memberikan empat sepak pojok kepada lawan, dan salah satunya pada menit ke-63 berujung pada gol kedua. Digantikan Juan Cabal pada menit ke-81.

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Bremer (6/10): Bekerja keras di lini pertahanan yang terus mendapat tekanan, dengan 10 aksi bertahan dan enam sapuan. Sundulannya menyambut umpan Teun Koopmeiners pada menit ke-53 melebar, dalam peluang terbaik Juventus dari situasi bola mati.

Jhon Lucumi (6/10): Yang paling tenang di antara tiga bek. Ia menuntaskan 32 dari 35 operannya, melakukan enam sapuan, dan menghentikan Paz di tiang jauh pada babak pertama.

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Lini Tengah

Zeki Celik (6/10): Sibuk di sisi kanan, dengan 10 aksi bertahan, enam di antaranya sapuan, serta memenangi empat dari enam duel perebutan bola di darat. Namun, pelanggarannya terhadap Lucas Da Cunha menghasilkan tendangan bebas yang dimanfaatkan Paz untuk membuka skor. Ia kemudian menyiapkan peluang bagi Francisco Conceicao menjelang akhir laga sebelum ditarik keluar pada menit ke-89.

Weston McKennie (6/10): Menyiapkan dua dari enam tembakan Juventus, termasuk upaya Koopmeiners pada menit ke-21, tetapi terlalu sering kehilangan bola ketika tim tamu berusaha keluar dari tekanan.

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Pape Matar Sarr (6/10): Bermain rapi dengan menuntaskan 22 dari 25 operan dan melakukan tiga tekel. Ia kurang beruntung pada gol kedua ketika tembakan Samuele Ricci berbelok setelah mengenai dirinya dan mengarah ke Douvikas. Digantikan pada menit ke-70.

Teun Koopmeiners (6/10): Tembakan kerasnya dari jarak jauh pada menit ke-21 menjadi satu-satunya tembakan tepat sasaran Juventus. Ia juga mengirimkan umpan dari situasi bola mati untuk sundulan Bremer, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukannya untuk membawa timnya maju menyerang.

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Andrea Cambiaso (6/10): Sumber kreativitas utama Juventus. Umpan terobosannya setelah bekerja sama satu-dua dengan Nick Woltemade menciptakan satu-satunya peluang emas tim tamu pada menit ke-33. Ia juga memenangi lima dari tujuh duel perebutan bola di darat. Digantikan pada menit ke-70.

Lini Serang

Randal Kolo Muani (2/10): Pertandingannya hanya berlangsung lima menit. Setelah ditahan Valle, ia mengayunkan tangan ke arah wajah bek tersebut, dan asisten wasit melihat seluruh kejadian itu. Kartu merah langsung tersebut membuat rekan-rekannya harus bermain dengan satu orang lebih sedikit selama hampir 90 menit.

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Nick Woltemade (5/10): Ditinggal sendirian di lini depan setelah kartu merah, ia nyaris tidak menyentuh bola. Ia mendapat satu-satunya peluang emas Juventus pada menit ke-33, tetapi tembakannya dari tengah kotak penalti melebar. Gol saat itu akan memberi keunggulan mengejutkan bagi Juventus yang bermain dengan 10 orang. Ditarik keluar pada menit ke-70.

Pemain Pengganti & Pelatih

Francisco Conceicao (6/10): Menggantikan Sarr pada menit ke-70 dan membawa energi tambahan, lalu melepaskan tembakan yang melambung dan melebar dari sisi kanan kotak penalti pada menit ke-84.

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Kerim Alajbegovic (6/10): Menggantikan Cambiaso pada menit ke-70 dan melepaskan tembakan dari tengah kotak penalti yang diblok saat waktu normal tersisa tujuh menit.

Jeff Ekhator (5/10): Masuk menggantikan Woltemade pada menit ke-70. Ia terjebak offside, kalah dalam ketiga duel perebutan bola di daratnya, dan melepaskan tembakan melebar saat serangan balik pada menit ke-87.

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Juan Cabal (N/A): Menggantikan Kalulu pada menit ke-81.

Federico Gatti (N/A): Masuk menggantikan Celik pada menit ke-89.

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Luciano Spalletti (4/10): Kartu merah itu bukan kesalahannya, tetapi timnya tidak pernah menemukan jawaban setelah harus bermain dengan 10 orang. Ia mempertahankan formasi tiga bek, membiarkan Woltemade terisolasi, dan baru melakukan pergantian pertama pada menit ke-70 saat tertinggal 2-0. Juventus tidak sekali pun menguji Butez setelah menit ke-21.