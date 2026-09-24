Pengaturan taktik Jerman di bawah Jurgen Klopp memperlihatkan kilasan kualitas intensitas tinggi di Johan Cruijff ArenA, tetapi tim tamu pada akhirnya gagal meredam badai Belanda di akhir laga. Pertandingan ini ditandai duel-duel fisik dan kontras yang jelas dalam efisiensi; sementara Belanda mendominasi jumlah tembakan 22 berbanding 11 dan membukukan expected goals (xG) yang lebih baik, 2,78, Jerman tetap klinis dalam sebagian besar laga. Gol Felix Nmecha pada menit ke-32 tampak akan menjadi penentu kemenangan saat lini pertahanan Jerman, yang dipimpin Marc-Andre ter Stegen yang sangat sibuk, menahan gelombang demi gelombang serangan Oranje.

Namun, ketiadaan gol kedua terbukti mahal dalam rangkaian akhir laga yang kacau. Meski mencatatkan 13 intersep dan 12 sapuan, lini belakang Jerman akhirnya jebol pada menit kedua injury time ketika Cody Gakpo mencetak gol. Hasil ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi poin yang sama di Grup 2 Nations League A, meski Klopp akan khawatir dengan cedera awal Kai Havertz, yang mengganggu ritme serangan timnya setelah baru setengah jam bermain.

Kiper & pertahanan

Marc-Andre ter Stegen - 7/10

Kiper Barcelona itu bisa dibilang menjadi salah satu pemain terpenting Jerman, dengan membuat delapan penyelamatan untuk membendung Belanda selama 91 menit. Ia sangat impresif dalam penempatan posisi, meski beruntung melihat gol pembuka Virgil van Dijk dianulir, saat menghadapi gempuran 12 sepak pojok dan sembilan tembakan tepat sasaran, walaupun ia tak bisa berbuat banyak terhadap penyelesaian jarak dekat Gakpo di penghujung laga.

Jonathan Tah - 6/10

Menjadi sosok fisik di jantung pertahanan, Tah berkontribusi pada 12 sapuan yang dibuat kubu Jerman. Meski sempat kesulitan menghadapi pergerakan Brian Brobbey, dominasinya di udara sangat vital pada pertengahan babak kedua.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Schlotterbeck sangat aktif dalam tugas-tugas defensifnya, dengan memberi kontribusi besar terhadap 13 intersep milik Jerman. Ia membaca permainan dengan baik dan berperan penting dalam membangun serangan dari belakang, walau tekanan di akhir laga pada akhirnya berdampak pada seluruh unit.

Philipp Treu - 6/10

Menghadapi malam yang sulit dalam meredam overlap dan kelincahan para pemain sayap Belanda. Meski tetap menjalankan tugasnya, besarnya volume umpan silang, 24, yang datang dari Belanda menunjukkan ia sesekali kewalahan di sisi lapangan.

Nathaniel Brown - 6/10

Sama seperti Treu, Brown terus tertekan untuk waktu yang lama ketika Belanda menikmati 55% penguasaan bola. Ia menunjukkan kecepatan pemulihan yang baik, tetapi tetap menjadi bagian dari unit yang akhirnya menyerah pada tekanan tanpa henti Belanda di injury time.

Gelandang

Joshua Kimmich - 7/10

Sang kapten berfungsi sebagai jangkar taktik tim, berupaya mengendalikan tempo di tengah permainan pressing yang kacau. Ia sangat penting untuk memastikan Jerman tetap kompak, meski pengaruhnya sedikit menurun saat Belanda memburu gol penyeimbang di akhir pertandingan.

Felix Nmecha - 8/10

Performa paling menonjol di lini tengah. Nmecha membuka skor pada menit ke-32 dengan penyelesaian yang sangat baik dan memberi fondasi fisik bagi transisi Jerman. Ia digantikan pada menit ke-64, dan kepergiannya berbarengan dengan hilangnya tingkat kontrol Jerman di area tengah.

Nadiem Amiri - 5/10

Malam yang membuat frustrasi bagi sang gelandang. Amiri kesulitan memberi dampak kreatif pada permainan dan mendapat kartu kuning pada menit ke-68 karena tekel yang salah timing. Ia akhirnya ditarik keluar pada menit ke-80 saat Klopp mencari soliditas defensif yang lebih baik.

Serangan

Karim Adeyemi - 6/10

Memanfaatkan kecepatannya untuk meregangkan lini belakang Belanda lewat serangan balik, dengan berkontribusi pada lima upaya breakaway Jerman yang tercatat. Namun, bola akhirnya kurang memiliki presisi yang dibutuhkan untuk menggandakan keunggulan tim tamu saat mereka berada di atas angin.

Kevin Schade - 5/10

Bermain dalam lini depan berisi empat pemain yang kurang memiliki sinergi setelah Havertz keluar lebih awal, Schade lebih banyak terpinggirkan. Ia kesulitan terlibat di sepertiga akhir lapangan dan hanya mencatat sangat sedikit sentuhan di kotak penalti sebelum ditarik keluar setelah satu jam.

Kai Havertz - 6/10

Mengawali pertandingan dengan niat jelas, turun lebih dalam untuk menghubungkan permainan, tetapi laganya terhenti lebih cepat akibat cedera pada menit ke-30. Absennya langsung terasa karena Jerman kehilangan titik fokus paling alami mereka di lini serang.

Pemain pengganti & manajer

Youssef Ebnoutalib - 6/10

Masuk jauh lebih cepat dari perkiraan untuk menggantikan Havertz yang cedera. Ia bekerja keras memimpin pressing, tetapi tidak memiliki naluri predator seperti pemain yang digantikannya.

Chris Fuehrich - 5/10

Masuk pada menit ke-64 menggantikan Schade, tetapi gagal memberikan peningkatan berarti dari sisi kreativitas maupun kemampuan menjaga bola.

Anton Stach - 6/10

Menggantikan pencetak gol Nmecha dan memberikan energi defensif yang sangat dibutuhkan, meski ia menghabiskan sebagian besar waktunya mengejar bayangan saat Belanda mendominasi fase akhir laga.

Serge Gnabry - N/A

Masuk terlambat pada menit ke-80 dan hanya memiliki sedikit waktu untuk memengaruhi skor.

Yannik Engelhardt - N/A

Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80 untuk membantu mengamankan hasil.

Jurgen Klopp - 6/10

Cetak biru taktik Klopp terlihat jelas pada babak pertama, tetapi cederanya Havertz lebih awal memaksanya memikirkan ulang rencananya. Meski timnya efisien, pergantian pemain yang ia lakukan pada babak kedua gagal membendung gelombang serangan Belanda, yang berujung pada patah hati di akhir laga.