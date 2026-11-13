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Jerman meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Serbia di UEFA Nations League dengan mendominasi penguasaan bola hingga 80%. Ketajaman Florian Wirtz dan Brajan Gruda memastikan tim asuhan Jurgen Klopp menjalani laga dengan nyaman.

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Jerman menampilkan permainan taktis yang luar biasa di Belgrade dengan mengendalikan laga lewat penguasaan bola mencapai 80%. Keunggulan tercipta pada menit ketiga ketika Srdjan Babic tanpa sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Permainan posisi Jerman yang tak kenal henti memaksa Serbia bertahan sangat dalam, dan tekanan itu kembali membuahkan hasil pada menit ke-14 saat Wirtz menggandakan keunggulan. Meski tuan rumah berupaya mengganggu ritme permainan, Jerman tetap sabar dan mengalirkan bola melalui total 502 operan untuk menguras tenaga lini pertahanan Serbia.

Pada babak kedua, Gruda memperlebar keunggulan hanya lima menit setelah pertandingan dilanjutkan, praktis memastikan hasil laga. Babic memang menebus kesalahannya dengan mencetak gol ke gawang lawan pada menit ke-56, tetapi kemenangan Jerman tidak pernah benar-benar terancam. Kartu merah untuk pemain Serbia, Andrija Zivkovic, pada menit ke-89 menambah buruk malam yang mengecewakan bagi tuan rumah. Sementara itu, Jerman merayakan kemenangan yang menunjukkan keunggulan teknik mereka serta pengaruh yang kian besar dari para pemain muda kreatifnya.

Penjaga gawang & pertahanan

Marc-Andre ter Stegen - 6/10

Malam yang sebagian besar tenang bagi pemain Ajax ini. Ia lebih banyak menjadi penonton ketika Jerman mendominasi penguasaan bola. Ia melakukan dua penyelamatan, tetapi tidak mampu mencegah gol Babic pada menit ke-56. Distribusi bolanya dapat diandalkan dan menjadi titik awal bagi 502 operan Jerman.

Maximilian Mittelstaedt - 7/10

Terus mengambil posisi tinggi di sisi kiri, memberi lebar bagi permainan Jerman dan memaksa para bek sayap Serbia bertahan. Ia turut menjaga kekokohan pertahanan tim, dengan Jerman hanya menghadapi total lima tembakan sepanjang 90 menit.

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Malick Thiaw - 7/10

Tenang dan tak mudah goyah di jantung pertahanan. Kemampuan Thiaw bertahan di ruang yang luas memungkinkan Jerman menaikkan garis pertahanan. Ia mencatat beberapa sapuan penting ketika Serbia sesekali mencoba melancarkan serangan balik.

Topik Terkait

Philipp Treu - 6/10

Tampil efektif di sisi kanan sebelum digantikan pada menit ke-73. Ia mengelola permainan dengan baik dan memastikan struktur pertahanan Jerman tetap terjaga saat terjadi pergantian fase permainan.

Jonathan Tah - 7/10

Sosok berpengalaman di lini belakang. Tah unggul secara fisik dalam sedikit duel yang harus dihadapinya. Kemampuannya dalam duel udara membantu meredam ancaman Serbia dari bola mati, meski Jerman kebobolan dari sebuah situasi pada babak kedua.

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Lini tengah

Joshua Kimmich - 8/10

Pengatur tempo permainan Jerman. Sebagai kapten, Kimmich menjadi sosok utama di balik penguasaan bola 80% timnya. Ia terus menjaga sirkulasi bola dan memilih saat yang tepat untuk menembus lini Serbia. Kepemimpinannya di lini tengah tanpa cela.

Aleksandar Pavlovic - 7/10

Menunjukkan kematangan yang melampaui usianya, Pavlovic bekerja sama dengan sangat baik bersama Kimmich untuk membentuk duet gelandang bertahan yang tak mampu dilewati Serbia. Ia efektif dalam melakukan tekel dan cepat mengalirkan bola kepada para pemain kreatif di depannya.

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Florian Wirtz - 9/10

Sosok kreatif paling menonjol dalam laga ini. Wirtz sulit dijaga di antara lini dan mampu menuntaskan peluang pada menit ke-14 untuk mengubah skor menjadi 2-0. Ia menjadi alasan utama Jerman mencatatkan expected goals (xG) sebesar 2,51 sebelum ditarik keluar menjelang akhir pertandingan.

Lini serang

Brajan Gruda - 8/10

Terus merepotkan pertahanan Serbia. Gruda mendapat kartu kuning pada menit ke-41, tetapi meresponsnya dengan mencetak gol ketiga Jerman pada menit ke-50. Aksi menggiring bolanya yang langsung menuju sasaran serta kreativitasnya menjadi bagian penting dari efektivitas serangan Jerman.

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Derry Scherhant - 6/10

Bekerja keras untuk merenggangkan barisan lima bek Serbia. Meski tidak mencetak gol, pergerakannya menciptakan ruang-ruang yang dibutuhkan Wirtz dan Gruda sepanjang pertandingan.

Kai Havertz - 7/10

Berperan sebagai titik tumpu serangan, Havertz menghubungkan permainan dengan cerdas. Kemampuannya turun menjemput bola dan menarik bek keluar dari posisinya sangat penting dalam proses terciptanya gol-gol awal. Ia digantikan pada menit ke-73 setelah bekerja keras sepanjang penampilannya.

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Pemain pengganti & pelatih

Niclas Fuellkrug - 6/10

Masuk menggantikan Havertz pada menit ke-73. Ia menghadirkan sosok penyerang target yang lebih konvensional pada fase akhir laga, tetapi jarang mendapat suplai bola saat Jerman berupaya mempertahankan keunggulan.

Tom Bischof - 6/10

Masuk menggantikan Pavlovic pada menit ke-73. Ia menjaga aliran bola dengan baik dan membantu Jerman mempertahankan tingkat penguasaan bola yang tinggi pada fase akhir pertandingan.

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Ridle Baku - 6/10

Menggantikan Treu untuk 17 menit terakhir. Ia memberi tenaga baru di sisi kanan dan memastikan tidak ada ancaman berarti pada fase akhir laga dari area tersebut.

Felix Nmecha - Tidak dinilai

Masuk menggantikan Wirtz pada menit ke-81. Waktunya tidak cukup untuk memberi dampak signifikan pada pertandingan.

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Said El Mala - Tidak dinilai

Masuk menggantikan Gruda pada menit ke-86 untuk membantu Jerman mengamankan kemenangan.

Jurgen Klopp - 8/10

Rancangan taktik Klopp menjadi contoh luar biasa dalam mengendalikan pertandingan. Dengan menuntut penguasaan bola 80%, ia meniadakan keuntungan Serbia sebagai tuan rumah dan memastikan para pemain kreatifnya, seperti Wirtz dan Gruda, memiliki kesempatan untuk menentukan hasil laga sejak awal.