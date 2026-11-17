Bagikan Ikuti GOAL di Google

Jepang kalah tipis 2-1 dari Paraguay dalam laga persahabatan internasional yang sejak awal memperlihatkan kerapuhan lini belakang mereka. Meski bangkit menjelang akhir pertandingan berkat Shio Fukuda, Samurai Biru gagal mengejar ketertinggalan dua gol yang tercipta pada babak pertama.

Iklan

Rencana taktik Jepang berantakan dalam dua menit pertama di Stadion Nasional ketika Paraguay memanfaatkan awal lambat tuan rumah. Meski tim asuhan Hajime Moriyasu menguasai 66% bola dan melepaskan 17 tembakan, mereka tidak cukup tajam untuk membongkar pertahanan rapat tim Amerika Selatan itu. Tim tamu tampil tanpa ampun saat beralih ke serangan. Diego Gomez menyumbang dua assist untuk Juan Caceres dan Gustavo Gomez, yang membawa Paraguay unggul dua gol saat turun minum.

Babak kedua diwarnai kegigihan Jepang menghadapi lini belakang Paraguay yang tangguh. Moriyasu banyak mengandalkan pemain cadangannya, termasuk memasukkan Takefusa Kubo dan Ritsu Doan untuk membongkar pertahanan lawan. Shio Fukuda akhirnya memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85, tetapi gol itu datang terlalu terlambat. Kegagalan Jepang mengubah keunggulan statistik menjadi gol menyoroti masalah yang kembali muncul: kurangnya efektivitas di sepertiga akhir saat menghadapi lawan yang bertahan dengan blok rendah.

GOAL memberikan rating kepada para pemain Jepang di Stadion Nasional...

Kiper & pertahanan

Zion Suzuki - 5/10: Malam yang mengecewakan bagi sang kiper, yang kebobolan dua gol dari hanya empat tembakan Paraguay yang mengarah ke gawang. Ia tak bisa berbuat banyak terhadap penyelesaian dari jarak dekat, tetapi distribusi bolanya saat ditekan terkadang terburu-buru.

Iklan Iklan

Yukinari Sugawara - 6/10: Sugawara terus menjadi opsi serangan di sisi kanan dan berkontribusi terhadap 33 umpan silang Jepang, tetapi ia kesulitan membendung serbuan awal Paraguay dari sisi kiri.

Topik Terkait

Ko Itakura - 5/10: Sang kapten menjalani babak pertama yang sulit. Ia kesulitan mengatur lini belakang saat menghadapi kekuatan fisik Wlk dan Enciso.

Tsuyoshi Watanabe - 5/10: Menjadi bagian dari jantung pertahanan yang tampak rentan sepanjang 45 menit pertama. Watanabe gagal mengawal Gomez saat gol kedua terjadi dan ditarik keluar setelah satu jam untuk digantikan Ayumu Seko.

Iklan

Junnosuke Suzuki - 4/10: Malam yang ingin dilupakan sang bek. Ia mendapat kartu kuning pada menit ke-42 akibat tekel ceroboh dan ditarik keluar oleh Moriyasu saat jeda setelah gagal memberikan kestabilan pertahanan di sisinya.

Lini tengah

Kaishu Sano - 6/10: Sano bekerja keras sebagai salah satu dari dua gelandang bertahan, membantu Jepang mencatatkan akurasi operan yang tinggi, yakni 87,2%. Namun, ia kurang mampu mengirimkan bola ke depan untuk menembus lini Paraguay.

Iklan

Kodai Sano - 6/10: Seperti pemain lain yang bermarga Sano, ia cukup membantu tim mempertahankan penguasaan bola, tetapi kewalahan menghadapi serangan balik cepat Paraguay.

Yuito Suzuki - 5/10: Bermain sebagai gelandang nomor sepuluh, Suzuki gagal menemukan ruang di antara lini lawan untuk menciptakan peluang matang. Pengaruhnya minim sebelum digantikan Kubo setelah satu jam pertandingan.

Iklan

Lini serang

Tatsuhiro Sakamoto - 5/10: Sempat memperlihatkan kualitas tekniknya, tetapi sebagian besar tak banyak terlibat ketika serangan Jepang kerap terhenti di sepertiga akhir. Ia juga ditarik keluar saat jeda karena alasan taktik.

Keisuke Goto - 5/10: Penyerang muda itu menjalani malam yang sulit dan terisolasi saat menghadapi Gomez yang berpengalaman. Dengan hanya 19 sentuhan di kotak penalti lawan untuk seluruh tim, Goto sangat jarang mendapat suplai bola sebelum digantikan Ogawa.

Iklan

Yuki Soma - 5/10: Soma kesulitan memberikan pengaruh dari sisi sayap dan terisolasi saat menghadapi pertahanan Paraguay yang rapat. Ia digantikan Junya Ito saat jeda.

Pemain pengganti & pelatih

Ritsu Doan - 7/10: Langsung meningkatkan intensitas permainan dan beberapa kali mendapatkan tendangan bebas di area berbahaya. Tembakannya menjelang akhir laga diblok ketika Jepang terus menekan.

Iklan

Hiroki Ito - 5/10: Penampilannya setelah masuk sebagai pemain pengganti beragam. Ia menambah keunggulan postur, tetapi mendapat kartu kuning pada penghujung waktu tambahan akibat pelanggaran gegabah.

Junya Ito - 7/10: Menghadirkan kecepatan dan kualitas umpan silang yang sangat dibutuhkan. Ia nyaris mencatatkan assist untuk Fukuda lewat umpan bola mati yang akurat pada menit ke-87.

Iklan

Ao Tanaka - 6/10: Meningkatkan tempo operan Jepang dalam setengah jam terakhir.

Takefusa Kubo - 7/10: Jelas menjadi sumber kreativitas utama Jepang. Ia aktif meminta bola dan memaksa Paraguay bertahan lebih dalam.

Iklan

Koki Ogawa - 6/10: Mampu menahan bola dengan baik dan memberikan assist untuk gol Fukuda menjelang akhir laga.

Shio Fukuda - 8/10: Pemain paling menonjol meski hanya mendapat sedikit menit bermain. Ia menunjukkan naluri mencetak gol yang bagus pada menit ke-85 dan tak lama kemudian kembali memaksa kiper lawan melakukan penyelamatan. Ia menjadi ancaman terbesar Jepang.

Iklan

Takumi Minamino - 6/10: Menambah pengalaman dan membantu kerja sama antarpemain dalam serangan, tetapi gagal mencetak gol penyeimbang menjelang akhir laga.

Ayumu Seko - 6/10: Membuat pertahanan lebih solid pada tahap akhir pertandingan.

Iklan

Shuto Nakano - 5/10: Mendapat kartu kuning akibat pelanggaran keras tak lama setelah masuk.

Hajime Moriyasu - 5/10: Meski pergantian pemainnya akhirnya mengubah momentum, susunan pemain awalnya tidak siap menghadapi permainan langsung Paraguay. Ketidakmampuan timnya bertahan saat menghadapi bola mati dan serangan balik cepat pada awal laga tetap menjadi sebuah