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Italia hanya membutuhkan hasil imbang di Brussel untuk lolos ke perempat final Nations League, tetapi kekalahan 4-1 dari Belgia membuat mereka turun dari posisi pertama ke ketiga di Grup A1.

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Francesco Pio Esposito membawa Italia unggul pada menit ke-11 dengan menjulurkan kaki untuk menyambut umpan silang Michael Kayode. Itu menjadi golnya yang ke-10 dalam 15 penampilan bersama timnas. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Maxim De Cuyper menyamakan kedudukan pada menit ke-15, Nathan Ngoy menyambar bola dari sepak pojok pada menit ke-22, lalu Jeremy Doku melewati pertahanan Italia untuk mengubah skor menjadi 3-1 pada menit ke-26. Charles De Ketelaere memberi assist untuk dua dari tiga gol tersebut.

Gianluigi Donnarumma mencegah skor menjadi lebih telak lewat serangkaian penyelamatan, sementara tembakan De Ketelaere juga membentur mistar gawang. Namun, Diego Moreira mencetak gol keempat Belgia pada menit ke-80. Pio Esposito berpeluang memperkecil ketertinggalan pada masa tambahan waktu, tetapi penaltinya ditepis Senne Lammens setelah VAR mendapati Nicolas Raskin melakukan handball.

Belgia mencatatkan 22 tembakan berbanding 12 milik Italia dan lolos bersama juara grup Prancis. Sementara itu, Italia finis di posisi ketiga, tetapi terhindar dari degradasi.

Berikut rapor pemain Italia dari Stadion King Baudouin...

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Kiper & pertahanan

Gianluigi Donnarumma (6/10): Melakukan enam penyelamatan agar skor tidak menjadi lebih telak. Ia tiga kali menggagalkan peluang Kevin De Bruyne, termasuk penyelamatan gemilang yang membuat bola membentur tiang pada menit ke-43, serta menepis tembakan keras Doku. Ia nyaris tak punya peluang untuk mencegah gol-gol Belgia, tetapi mendapat kartu kuning karena memprotes keputusan wasit pada menit ke-81 saat rasa frustrasi mulai terlihat.

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Michael Kayode (6/10): Mengirim umpan silang untuk gol pembuka Pio Esposito dan sempat merepotkan lawan lewat lemparan jauhnya. Namun, ia menghabiskan sebagian besar pertandingan untuk berusaha menghentikan Doku dan melakukan tiga pelanggaran terhadap winger Manchester City itu.

Giorgio Scalvini (6/10): Membantu Kayode menghadapi Doku pada babak pertama, tetapi menjadi pemain Italia kedua yang mendapat kartu kuning karena menjatuhkan winger tersebut pada menit ke-51. Ia digantikan Alphadjo Cisse pada menit ke-62 ketika Mancini berupaya mengejar gol.

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Alessandro Bastoni (6/10): Maju membantu tekanan awal Italia dari sisi kiri. Belgia meminta penalti ketika ia bergulat dengan De Cuyper di kotak penalti pada pertengahan babak kedua, tetapi wasit maupun VAR tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Ia kemudian menghalau umpan silang De Ketelaere sebelum bola mencapai Doku yang menunggu di dekatnya.

Riccardo Calafiori (5/10): Menyiapkan salah satu peluang terbaik Italia di awal laga untuk Nicolo Fagioli, tetapi gol penyeimbang Belgia berawal dari umpan tarik Timothy Castagne di sisi yang dijaganya. Ia juga memberikan sepak pojok yang berujung pada sundulan De Ketelaere ke mistar gawang pada awal babak kedua.

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Lini tengah

Nicolo Barella (6/10): Bekerja keras di lini tengah yang kewalahan dalam waktu lama dan berlari kembali untuk melakukan intersepsi penting terhadap umpan silang berbahaya Moreira pada menit ke-78. Ia bermain penuh selama 90 menit, tetapi tidak mampu membawa Italia kembali ke pertandingan.

Sandro Tonali (6/10): Menjadi salah satu sumber kreativitas Italia. Ia mengirim umpan silang untuk sundulan Niccolo Pisilli sesaat sebelum jeda dan menyiapkan peluang bagi Federico Dimarco pada awal babak kedua. Ia mendapat kartu kuning pada masa tambahan waktu babak pertama karena menghentikan serangan balik Doku, lalu digantikan Marco Palestra pada menit ke-62.

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Nicolo Fagioli (6/10): Memaksa Lammens melakukan penyelamatan pada menit ketujuh setelah kombinasi apik dari sisi kiri. Namun, lini tengah Italia kehilangan kendali ketika Belgia mencetak tiga gol dalam 11 menit. Ia digantikan Issa Doumbia saat jeda.

Lini serang

Francesco Pio Esposito (7/10): Menjulurkan kaki untuk menyambar umpan silang Kayode yang berbelok arah dan mengirim bola ke pojok atas gawang untuk gol pembuka, gol kelimanya dalam kampanye Nations League ini. Ia nyaris kembali mendapat ruang pada awal babak kedua sebelum Youri Tielemans melakukan intersepsi, tetapi penaltinya pada masa tambahan waktu ditepis Lammens.

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Niccolo Pisilli (6/10): Mendapat dua peluang terbaik Italia pada babak pertama. Ia memaksa Lammens melakukan penyelamatan dari jarak dekat tepat setelah percobaan Fagioli, lalu sundulannya menyambut umpan silang Tonali melebar tipis sesaat sebelum jeda. Ia digantikan Dimarco saat jeda.

Luca Koleosho (6/10): Tampil aktif pada awal pertandingan dan mengirim umpan silang untuk tendangan voli Doumbia tak lama setelah babak kedua dimulai. Namun, ia kesulitan memberi dampak ketika Belgia mengambil kendali. Ia digantikan Antonio Vergara pada menit ke-76.

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Pemain pengganti & pelatih

Issa Doumbia (6/10): Masuk menggantikan Fagioli saat jeda dan tendangan volinya berbelok ke luar lapangan dalam waktu satu menit. Tembakannya dari sudut sempit pada akhir laga melambung di atas gawang, sementara golnya setelah umpan tumit cerdik Dimarco dianulir karena offside.

Federico Dimarco (6/10): Menggantikan Pisilli saat jeda dan dua percobaannya diblok pada awal babak kedua. Moreira dan De Ketelaere sama-sama mampu mengunggulinya di sisi kiri, tetapi ia menyiapkan gol Doumbia yang dianulir pada masa tambahan waktu.

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Alphadjo Cisse (6/10): Menjalani debut bersama timnas senior sebagai pengganti Scalvini. Sundulannya dari umpan silang Palestra melebar tipis, sementara tembakannya dari luar kotak penalti mengenai lengan Raskin dan menghasilkan penalti yang gagal dimanfaatkan Pio Esposito.

Marco Palestra (6/10): Menggantikan Tonali pada menit ke-62 dan menjadi salah satu pemain pengganti Italia yang paling menonjol. Ia menyiapkan tembakan Vergara yang diblok serta mengirim umpan silang untuk sundulan Cisse.

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Antonio Vergara (6/10): Masuk menggantikan Koleosho pada menit ke-76. Tembakannya diblok tak lama kemudian, dan ia mengirim bola untuk percobaan Cisse pada akhir laga yang menghasilkan penalti.

Roberto Mancini (4/10): Hanya membutuhkan hasil imbang, tetapi menyaksikan timnya kehilangan keunggulan satu gol dalam 15 menit. Ia tidak dapat memainkan Davide Frattesi dan Nicolo Cambiaghi yang cedera. Pergantian pemainnya saat jeda dan sekitar satu jam pertandingan membuat Italia lebih menekan, tetapi timnya tidak pernah benar-benar mengancam untuk bangkit.